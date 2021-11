Folytatódik a csúcsdöntés a Richternél: itt vannak az újabb rekordok

Fekete Beatrix Cikk mentése Megosztás

Az elemzői konszenzust felülteljesítő harmadik negyedéves bevételről és adózott eredményről számolt be a Richter hétfő hajnalban publikált harmadik negyedéves gyorsjelentésében, a bruttó fedezet alakulása azonban kisebb csalódást okozott az elemzői várakozások mediánjához képest. Összességében elmondható, hogy továbbra is hozza a szép növekedési számokat a Richert, jól halad az idei bevételnövekedési cél teljesítése és a harmadik negyedév a bevétel, valamint az adózott eredmény tekintetében is új rekordot hozott. A termékek közül a Vraylar és az Evra stabilan biztosítják a forgalomnövekedést, ráadásul a Richter amerikai partnere kiegészítő engedélykérelmet tervez benyújtani jövőre a Vraylarra, miután a fázis 3 klinikai vizsgálat elérte az elsődleges végpontját.