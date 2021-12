150 dolláros olajárra számít a Jefferies

Az olajárak a jelenlegi szintekről jóval magasabbra emelkedhetnek, és elérhetik a 150 dollárt, mivel a világ nagymértékben függ a fosszilis tüzelőanyagoktól - véli Christopher Wood a Jefferies stratégája. A szakember emellett beszélt az omikron variáns piaci hatásairól és az amerikai jegybank várható lépéseiről.

Egy olyan világban, amely valóban újra kinyílik - ami egy nagy "ha" - az olajár jelentősen feljebb kerülhet - mondta Wood, a befektetési bank globális részvénystratégiai vezetője a CNBC "Street Signs Asia" című műsorában szerdán.

Az olaj 80 dollár fölé emelkedett, miközben Ázsia nagy része zárva volt, és Kína határai gyakorlatilag még mindig zárva vannak - mondta, utalva Peking szigorú, zéró-tolerancia megközelítésére.

Egy valóban teljesen újranyitott világban az olajár 150 dollárra is emelkedhet, mert a kínálati korlátok drámaiak

- mondta.

A fosszilis tüzelőanyagok elleni "politikai támadás" az elmúlt években megszüntette az ágazatba történő befektetések ösztönzését, annak ellenére, hogy az ágazat továbbra is fontos - mondta a stratéga, rámutatva, hogy tavaly a világ energiaigényének 84 százalékát fosszilis tüzelőanyagokból fedezték.

Számomra nem az olajár a kérdés, hanem a világjárvány. Az olajár egy teljesen újranyitott világban magasabbra fog emelkedni, mert senki sem fektet be az olajba, de a világ továbbra is fogyasztja a fosszilis tüzelőanyagokat

- mondta. Hozzátette, hogy az emelkedő olajár határozottan fokozhatja az inflációs aggodalmakat.

Szerda délelőtt a nemzetközi irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 72,1 dollár körül,

míg az amerikai nyersolaj határidős jegyzése hordónként 68,9 dollár körül állt.

Az olaj 2021 legrosszabb napját élte pénteken a világpiaci eladási hullám közepette, amelyet az Egészségügyi Világszervezet csütörtöki figyelmeztetése váltott ki az omikron változattal kapcsolatban. Az olajárak azóta vadul ingadoznak a pozitív és a negatív tartomány között, mivel még mindig sok a kérdőjel a korábbi törzseknél jóval több mutációt tartalmazó variáns gazdasági hatásaival kapcsolatban.

Számomra az egyetlen dolog, ami igazán meg fogja ütni az olajárat, azok az újabb lezárások a nyugati világban, ezért esett az olaj, amikor megláttuk az új variánsról szóló híreket

- mondta Wood.

A befektetői hangulat világszerte továbbra is bizonytalan, mióta azonosították az új Covid-változatot. A piacok kedden lefordultak, miután Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója a Financial Timesnak azt mondta, hogy várakozásai szerint a vakcinák kevésbé hatékonyak az új törzs ellen. Bancel azt is elmondta a CNBC-nek hétfőn, hogy hónapokba telhet egy olyan vakcina kifejlesztése és leszállítása, amely kifejezetten az omicron variáns ellen irányul.

Előre tekintve Wood azt jósolta, hogy az infláció valószínűleg strukturálisan magasabb lesz, mint a világjárvány előtt volt. A Coviddal kapcsolatos "igazán negatív kimenetelektől" függően nagyobb volatilitás várható, még akkor is, ha az oltásra fordított erőfeszítések fokozódnak - mondta.

Az előttünk álló magasabb strukturális inflációs várakozás azt jelenti, hogy a piacok ki lesznek szolgáltatva a Fed szigorítással és a taperinggel kapcsolatos kommunikációjának - magyarázta Wood:

Ez valójában azon múlik, hogy a Fed mennyire lesz valóban szigorú.

Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke kedden azt mondta, hogy a központi bank az eredetileg tervezettnél korábban is befejezheti kötvényvásárlási programját, mivel az ország küzd a növekvő inflációs nyomással. Ez megnyitná az utat a Federal Reserve számára a kamatemelés korábbi megkezdéséhez, bár Powell hangsúlyozta, hogy a tapering nem tekinthető a közelgő kamatemelés jelének.

Személy szerint úgy vélem, hogy a Fed sokkal szigorúbb hangnemet fog megütni, mint amennyire szigorúan cselekszik. Véleményem szerint alapvetően támogatók maradnak - mondta Wood.

Ha hirtelen úgy döntenek, hogy elkezdenek érdemben szigorítani - ami egy nagy "ha" -, akkor szerintem a piacok meredeken zuhanni fognak

Címlapkép: Getty Images