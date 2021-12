Mi lesz a magyar biztosítókkal 2022-ben? Elmondták nekünk a biztosítóvezérek

A Portfolio hagyományainak megfelelően a nyolc legnagyobb hazai biztosító első számú vezetőjét arra kértük év végén, értékeljék a mögöttünk álló esztendőt és adjanak előrejelzést 2022-re. Alábbi kérdéseinkre válaszoltak a biztosítóvezérek:



1. Hogy értékeli 2021-et saját biztosítója és a biztosítási piac szempontjából?

2. Mit tekint saját biztosítója és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2022-re?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2022 saját biztosítójánál, illetve a biztosítási szektorban?

Alexander Protsenko elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító

1. Bár 2021 ismét egy kihívásokkal teli év volt, a biztosítási szektor megerősödött.. Az élet és a nem-élet piacokon is erőteljes növekedés volt tapasztalható. Az Allianz Hungária számára is sikeres év volt az idei, a kezdeményezéseink előrehaladását és a számokat nézve, pozitív az eredmény. Az Interbrand Best Global Brands rangsora alapján az Allianz a biztosítási ágazat első számú márkája lett a világon. A digitalizációt felgyorsítottuk, és most a következő szakaszba lépünk: üzleti folyamatainkat még egyszerűbbé és kényelmesebbé tesszük az ügyfélélmény érdekében. A jó termék önmagában már nem elég, az ügyfelek számára ugyanolyan fontos a szolgáltatás, és az ezzel kapcsolatos élmény is. Az Allianznak így más – a biztosítási ágazaton kívüli – szereplőkkel is össze kell mérnie magát. Egyre nagyobb a hangsúlyt fektetünk a fenntarthatósági törekvésekre is. Az Allianz az ENSZ Net-Zero Insurance Alliance nevű szervezetének alapító tagjaként éllovas ezen a területen.

2. Jövőre – meglátásom szerint – a főbb trendek változatlanok lesznek. A biztosítási ágazat a gazdasággal együtt tovább növekszik majd. Ami az Allianzot illeti – folyamatosan tanulunk, illetve alkalmazkodunk az új trendekhez. Az utasbiztosításokról azt gondolom, hogy valószínűleg eltarthat még egy ideig, míg visszaáll a járvány előtti helyzet, de talán gyorsabban megtörténik a fellendülés, mint ahogy azt a legtöbben gondolják.

3. A további digitalizáció és az ügyfélélmény lehet a növekedés motorja. Az Allianz Hungária a következőkben áttér az intelligens és konzisztens digitalizációra, amely magában foglalja az ügyfélszolgálatot és a back-office működését is. Bizonyos területeken bevezettük a robotizációt, automatizáltunk egyes folyamatokat. Most itt az ideje, hogy még jobban összekapcsoljuk ezeket, még inkább előtérbe helyezzük a digitális megközelítést és hasznosítsuk a rendelkezésünkre álló adat- és információtömeget a hatékonyság és az ügyfélkiszolgálás további fejlesztése érdekében. A modernizációt a termékekkel kezdtük, majd eljutottunk azokhoz a felületekhez, amelyekkel az ügyfelek találkoznak, és most végre elérkeztünk a rendszer vázának korszerűsítéséhez, ami egy több éven átívelő, nagyobb feladatot jelent.

Erdős Mihály elnök-vezérigazgató, Generali Biztosító

1. Az első három negyedév adatai alapján azt látjuk, hogy a biztosítási szektor növekedési üteme meghaladja a tavalyi évét. Bár a COVID hosszú távú gazdasági hatásai később jelentkeznek, a növekvő öngondoskodási tudatosság tetten érhető a szolgáltatásaink keresleti oldalán. Örvendetes tény például, hogy az egyszeri díjas biztosítási konstrukciók népszerű alternatívát kínálnak a lakossági extra megtakarítások számára. A vállalati biztosítások oldalán sem érzékeltük a gazdasági visszaesést, bár a turisztikai ágazat sajnos továbbra is nehézségekkel küzd. Idei évünket fejlesztési oldalon a digitalizáció erősítése határozta meg. Ez jelentette egyrészt a belső folyamatok felülvizsgálatát, megújítását, belső rendszereink fejlesztését, másrészt az ügyfelek számára kínált gyors, kényelmes, papírmentes, önkiszolgáló megoldások bővítését is. A nemzetközi Generali csoport idén ünnepelte 190 éves jubileumát, és idén zárult cégcsoportunk hároméves stratégiai ciklusunk is. Kitűzött céljainknak megfelelve tovább növeltük vállalatunk stabilitását és jelentős lépéseket tettünk működésünk megújításában.

2. A magas infláció szektorunkra is hatással van, ami látványosan emeli az átlagráfordításokat, valamint a törvényi, szabályozói környezetnek való megfelelés jövőre is sok feladattal jár majd. Saját belső működésünket tekintve a hibrid munkakultúra meghonosítását, illetve üzemszerű bevezetését tartom fontos feladatnak, a járvány negyedik hulláma miatt sajnos erre az átállásra idén, munkatársaink biztonságát szem előtt tartva, nem volt lehetőségünk. Cégcsoportunk december 15-én mutatta be új, hároméves stratégiáját. A Generali hosszútávú, élethosszig tartó partneri ambíciója az ügyfeleket helyezi ilyen szemüvegen keresztül minden tevékenységünk középpontjába. Új stratégiánk értelmében ezt az elkötelezettségünket egy még magasabb szintre emeljük, és a Generalit, mint egy korszerűbb ügyfélközpontú, adatvezérelt innovátort erősítjük meg. A biztosítási piacon betöltött vezető szerepünk, a vagyonkezelés terén felépített képességeink, a digitálisan támogatott tanácsadói hálózatunk és a pozitív társadalmi és környezeti hozzájárulás iránti fokozott elkötelezettségünk azt jelenti, hogy a Generali ideális helyzetben van ahhoz, hogy fenntartható növekedést és értékteremtést érjen el valamennyi érintettje javára.

3. A fenntarthatóság, mely új startágiánk fő mozgatórugója, ma már megkérdőjelezhetetlenül át kell, hogy hassa minden felelős vállalat működését, át kell, hogy alakítsa az üzleti gondolkodást és a vállalati kultúrákat is. Az ügyfelek várakozása és elvárása ezen a területen is egyre nagyobb, jól példázza ezt idén bevezetett Fenntartható Világ eszközalapunk: alig három hónap alatt az eszközalap által kezelt vagyon összege elérte a 455 millió forintot. Az ügyfelek tudatosságának növelését több területen is kiemelt célunknak tekintjük, a befektetések világánál maradva például szeretnénk elérni, hogy az ügyfelek tudatosabban, egyéni kockázatvállalási szintjükhöz személyre szabottabban alakítsák portfólióikat. Egyre inkább erősödik az igény a különböző assistance szolgáltatásokra is, ebben további növekedésre számítunk. Jelenleg is többfelé megoldást kínálunk, gépjármű, otthon és egészségbiztosításokhoz köthetően. 2022 fontos év lesz számunkra, jövőre ünnepeljük magyar cégcsoportunk 190 éves jubileumát: nem a múltba, hanem a jövőbe tekintünk, hogy továbbra is stabil partnerként állhassunk több mint egymillió ügyfelünk mellett.

Zatykó Péter elnök-vezérigazgató, Aegon Biztosító

1. Eredményekben és váratlan fordulatokban gazdag évet hagyunk a hátunk mögött. Ha az üzleti eredményeket tekintjük, akkor mind a szektor, mind az Aegon sikeres évet zárhat. Idén nagy lépéseket tettünk előre a hatékonyság, a digitalizáció és az új üzleti lehetőségek beindítása terén. Megkaptuk a kiemelt digitális biztosító minősítést: ügyfeleink fele kizárólag digitálisan tartja velünk a kapcsolatot, ami évente 1 millió ügyintézést jelent. Kárrendezési oldalról különösen nehéz év volt, hiszen az anyag- és munkaerőköltségek évtizedek óta nem látott mértékben növekedtek. Emellett szintén évtizedes gyakoriságú nagy jégverés érte az országot júliusban, ami a lakás és gépjárműterületen okozott kiugró károkat. Kárrendezési szerveztünk azonban profi módon állta a terhelést. És amire a legbüszkébb vagyok: év végére elérjük a 16 milliárd forintos – rekord – új szerzést, amivel a saját piacainkon a legjobbak között vagyunk.

2. A szektor előtt álló legnagyobb kihívás az elhúzódó járványhelyzet és az ebből fakadó gazdasági hatások – pl. a volatilis befektetési környezet, az infláció – kezelése, kivédése. Ugyan a biztosítási szektor nem tartozik a legveszélyeztetettebb iparágak közé, de a munkaerőpiaci korlátok - különösen szakértői, informatikai és értékesítési területeken – itt is éreztetik a hatásukat és komoly gátat szabhatnak a további fejlesztéseknek. A járványt követően a legnagyobb feladatunk az otthoni munkavégzés és a távmunka összhangjának megteremtése, és az erre épülő új vállalati kultúra kialakítása lesz. Jövőre vezetjük be az egyéni és a vállalati igények összehangolásával létrejött hibrid keretrendszerünket, ami a terveink szerint – a havi szinten meghatározott minimum elvárás és az ettől való eltérés lehetősége – maximális rugalmasságot biztosít a munkavégzés jellegéből adódó különbségek figyelembe vételére. A saját biztosítónk előtt álló legnagyobb kihívás a tulajdonosváltás, és az akvizíciós folyamat menedzselése.

3. Az iparágat tekintve a jövőben a digitalizációnak, a robotizációnak és a mesterséges intelligencia használatának köszönhetően várható további növekedés. Örülünk annak, hogy ügyfeleink is megszerették a digitális ügyintézés kényelmét, és szívesen használják az online csatornákat ügyintézésre. Néhány éven belül a munkakörök egy része is várhatóan automatizált lesz, így az érintett szakértők összetettebb, fontosabb stratégiai ügyekre tudnak koncentrálni: mint pl. az ügyfélkapcsolatok, vagy éppen új üzleti lehetőségek feltárása. A jövő évi terveink között kiemelten szerepel a saját assistance vállalatunk, a Help 24 továbbfejlesztése, amely a szakemberhiány ellenére már idén is különösebb fennakadás nélkül szolgálta ki ügyfeleit. A többiekhez hasonlóan várjuk a kormányzati döntést az egészségbiztosítás tekintetében. Jövőre szeretnénk felfuttatni Hospitál Fekvőbeteg biztosításunkat, amelyet valós piaci igényekre reagálva vezettünk be az idei év végén.

Bertrand Woirhaye vezérigazgató, Groupama Biztosító

1. A 2021-es év várhatóan összességében sikeres évként zárul majd. A sikerességnek sok összetevője van. A gazdaság vártnál gyorsabb és nagyobb ütemű talpraállása lehetővé tette a bevételek tervezettnél némileg magasabb alakulását. Elsősorban az életbiztosítások terén láthatunk nagyon dinamikus növekedést, a nem-életbiztosítások esetén az utazási biztosítások értelemszerűen még mindig messze vannak a korábbi szinttől, de a többi terület a tervezett ütemben teljesít. Emellett a károk alakulása is kedvező volt ebben az évben, így összességében a bevételek és a kárkifizetések kedvező alakulása biztosítja számunkra a tervvel összhangban levő eredmény elérését.

2. Egy éve ilyenkor abban bíztunk, hogy a vakcinák megjelenésével rövid időn belül magunk mögött tudhatjuk a világjárványt. A negyedik hullám tetőzésének idején már óvatosabban kell fogalmaznunk, azonban bizonyos szempontból bizakodóbbak is lehetünk. Ez az év megmutatta, hogy a magyar biztosítási piac nehezített körülmények között is képes növekedésre, ugyanakkor látunk olyan folyamatokat, melyekre jobban oda kell figyelnünk az előttünk álló időszakban. A legnagyobb nehézségek jelenleg a költségek alakulása terén jelentkeznek. A járványhelyzettel összefüggő gazdasági változások, a szállítási és ellátási láncok megszakadása, illetve a gazdaság fellendítését szorgalmazó kormányzati intézkedések jelentős inflációs hatása a vállalatok szintjén már érdemben megjelent. Bízunk benne, hogy összességében a szektort érintő pozitív folyamatok kerekednek felül, így például az öngondoskodásnak továbbra is erősödő szerepe lesz a lakosság körében.

3. Az elmúlt időszak számos olyan élethelyzetet eredményezett, melyekben a rugalmasság és a stabilitás egyszerre váltak fontossá. Ez a kettősség formálja egyre inkább azokat az elvárásokat is, melyet az ügyfelek például egy élet- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatban elvárnak. Az ügyféligényekre reflektálva új Next élet- és nyugdíjbiztosításainkat például már úgy alakítottuk ki, hogy ne kelljen hosszú évekre elköteleződni, a befizetések nagysága bármikor változtatható, sőt lehet szüneteltetni is a befizetéseket, miközben a biztosítási védelem ebben az időszakban is élő marad. Ugyanakkor az un. céldátum eszközalapok és speciális, opcionálisan választható kiegészítő szolgáltatások szolgálják a befektetések hozamainak elvárt stabilitását. Bízunk abban, hogy élet- és nyugdíjbiztosítási portfóliónk új alapokra helyezésével azok számára is megfelelő konstrukciót tudunk kínálni, akik korábban nem találtak igényeknek megfelelő megtakarítási lehetőséget.

Pandurics Anett elnök-vezérigazgató, Posta Biztosító

1. A pandémia miatt a 2021-es év sem volt könnyű, de a biztosítási szektor számára a pandémia új lehetőségeket is nyitott. Az emberek a biztonságot keresték - ez meglátszott a biztosításkötési hajlandóságukon is. Miután 2020-ban rekordgyorsasággal sikerült digitalizálni a folyamatainkat, 2021-ben ennek hatására tovább tudott növekedni a piac. A nem élet ágban lényegében csak a járvány miatt megtépázott területeken – kiemelten az utasbiztosításoknál - nem tudtuk túlteljesíteni a 2019-es adatokat. Ami a Posta Biztosítót illeti, a legfontosabb üzenet a köszönetnyilvánításé, amit a Posta és a Posta Biztosító munkatársai felé szeretnék tolmácsolni. A postai munkatársak egész évben, a legnehezebb pandémiás időszakokban is helytálltak és az alapvető feladataik elvégzése mellett a biztosítási kérdésekkel hozzájuk forduló ügyfeleket is teljes mértékben kiszolgálták a postákon, ezért minden elismerésem az övék. A postai kollégák és a Posta Biztosító munkatársainak áldozatos munkája meghozta gyümölcsét és az előzetes számok alapján sikeres évet zárunk majd 2021-ben.

2. Remélem, hogy a jövő évben a pandémiát végleg magunk mögött tudhatjuk. Ha így lesz, a legnagyobb kérdés az, hogy milyen változások maradnak velünk, legyen szó változó ügyféligényekről vagy éppen a munkakörnyezettel kapcsolatos elvárásokról. Kihívásként jelentkezik majd az inflációs környezet is, az emberek számára egyre fontosabb kérdés lesz az, hogy miként tudják megvédeni megtakarításaikat a leértékelődéstől. Most ebben a kérdésben segít, hogy sokkal több tapasztalatra építhetünk az inflációmenedzsment terén, mint nyugat-európai kollégáink. Biztosítástechnikai szempontból a fenntarthatóság lehet a legkomolyabb kihívás. Szerencsére itt is van mire alapoznunk, hiszem biztosítási szektor volt az, amely már akkor találkozott a klímakockázatokkal amikor a világon még lényegében nem beszéltek erről. A ’90-es évek végétől a biztosítóknak egyértelművé vált az, hogy foglalkozni kell az éghajlatváltozással, hiszen annak hatása gyorsan megjelent a kárstatisztikákban.

3. A digitalizáció és a folyamatok további egyszerűsítése folyamatos kihívás a szektorban. Régóta emlékeztetek arra, hogy szerencsére a biztosítók évtizedes gyakorlatra támaszkodhatnak az elektronikus ügyintézésben, több társaságnál már akkor digitális kárakták voltak, amikor más iparágakban még papíralapon ment a nyilvántartás, számlázás. A Posta Biztosítónál is fontosnak tartjuk, hogy az elkezdett digitalizációs fejlesztéseinket továbbvigyük, a már meglévő digitális termékeinket továbbfejlesszük, hogy még több az online térben otthonosan mozgó ügyfelet szolgálhassunk ki a postákra járó, személyes ügyintézést preferáló ügyfeleink mellett.

Almássy Gabriella elnök-vezérigazgató, Union Biztosító

1. A biztosítási szektor minden szereplője megbirkózott a COVID-19 okozta új helyzettel, a biztosítási piac 2021-ben is szép növekedést mutat. A jövőt megalapozó új megoldások születtek, felgyorsultak a digitális fejlesztések. Az UNION kapcsán arról tudok beszámolni, hogy az elmúlt két évben az UNION egy még áramvonalasabb, még hatékonyabb vállalat lett és fejlődünk tovább! Ez fókuszált csapatmunka eredménye, amire én is, mindannyian nagyon büszkék vagyunk.

2. 2022-ben az UNION tovább fog dolgozni a még nagyobb ügyfélélmény érdekében, de ugyanilyen fontos számunkra a munkáltatói márkaépítés, munkavállalóink elkötelezettsége, az új, pandémia utáni működés kialakítása is.

3. Az UNION piacvezető és piacformáló az egészségbiztosítási szegmensben és betöltött piaci pozíciójához méltó módon folyamatosan dolgozik azon, hogy minél jobb, minél széleskörűbb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek Budapesten és vidéken egyaránt.

Holló Bence elnök-vezérigazgató, NN Biztosító

1. A 2021-es évet is a pandémia határozta meg elsősorban. Életbiztosítóként még nagyobb a felelőségünk ilyenkor, mert fokozott figyelem hárul ránk, reagálnunk kell a változásokra, és meg kell mutatnunk azt is, hogy ügyfeleink mellett állunk ebben a kihívásokkal teli időszakban. Ebben a tekintetben nagyon büszke vagyok az idei évünkre. A Covid kapcsán gyorsított kárügyintézést biztosítottunk, valamint több könnyítéssel, új termékkel és termékkedvezménnyel is igyekeztünk támogatni ügyfeleinket. Így büszkén mondhatjuk, hogy számíthatnak az idén 30 éves NN Biztosítóra. Egyértelmű pozitívum, hogy a pandémia hatására egyre többen érzik meg az öngondoskodás fontosságát. Felmérésünkben a megkérdezettek fele tervezi rendszeres megtakarítás elindítását, és 29% fontolgatja új megtakarítási vagy kockázati életbiztosítás kötését, hogy felkészüljön a váratlan helyzetekre. A mi feladatunk, hogy ezt az erősödő trendet releváns, könnyen érthető és rugalmas szolgáltatásokkal támogassuk a jövőben is.

2. A legnagyobb feladatunk, hogy releváns szolgáltatásokkal elégítsük ki a pandémia hatására erősödő öngondoskodási igényeket. Ma Magyarországon nagyjából 400 ezer nyugdíjbiztosítási szerződés jut a kb. 5 millió fős aktív korú népességre. Az emberek 60 százaléka fordul magánegészségügyi szolgáltatókhoz, de csupán 17-uk fizeti ezt egészségbiztosításból vagy egészségpénztárból, pedig a többség anyagilag kifejezetten megterhelőnek érzi ennek költségeit. Eközben az életbiztosítási szerződések száma sem növekszik. Mindez azt jelzi, hogy sok dolgunk van még a pénzügyi biztonság erősítésében. Ehhez kulcsfontosságú, hogy jóval könnyebben érthetővé tegyük a termékeinket és minden kommunikációnkat, hogy az utca embere is könnyen átlássa ezek előnyeit és feltételeit. Emellett pedig kényelmessé kell tennünk a tájékozódást és az ügyintézést. Ehhez sosem látott eszköztárat ad nekünk a digitalizáció, így adott számunkra a lehetőség egy teljesen újfajta ügyfélélmény eléréséhez.

3. A pandémia hatására egyértelműen megnőtt az igény a jövedelempótló és hitelfedezeti biztosítások, valamint az egészség- és életbiztosítási termékek iránt. Ennek megfelelően már idén elindítottuk kiegészítő jövedelempótló biztosításunkat, partnereinken keresztül pedig egyéb jövedelempótló és hitelfedezeti biztosítást is elérhetővé tettünk. Emellett decemberben ügyfeleinknek díjmentes egészségasszisztencia-szolgáltatást tettünk elérhetővé, amellyel 7/24-es telefonos és online tanácsadás áll rendelkezésükre, ha orvosi tanácsra vagy konzultációra lenne szükségük magánegészségügyi szolgáltatóknál. A hatékonyabb ügyintézés kapcsán pedig már decemberben elkezdtük a fejlesztését új digitális platformunknak, amellyel reményeink szerint radikálisan új ügyfélélményt tudunk majd nyújtani. Az adatalapú működéstől is komoly előrelépést várunk, mert így sokkal pontosabban fogjuk tudni meghatározni a jövőbeli kockázatainkat, ügyfeleinknek pedig személyre szabottabb ajánlatokat fogunk tudni nyújtani.

Dinsdale Julianna vezérigazgató, Uniqa Biztosító

1. Az idei év nagyon kedvező volt az ágazat számára, mind az élet-, mind a nem-életbiztosítások területén. Az UNIQA is sikeres évet zárt, az élet üzletágban felülmúltuk az elvárásainkat, emellett pedig kétszámjegyű növekedést értünk el, valamint növeltük a piaci részesedésünket a legtöbb fókusz szegmensünkben. 2021-ben elindítottuk az új növekedési stratégiánkat, új vezetői csapatot alakítottunk ki, rugalmas és agilis munkamódszerünkkel pedig megalapoztunk a növekedést szolgáló stratégiai kezdeményezéseinknek.

2. A jövő év is erős év lesz az ágazat számára, hiszen a gazdaság erősödését a szektor is követi. A verseny tovább fokozódik, hiszen ez a már korábban is nyereséges iparág a koronavírus-járvány idején is ellenállónak bizonyult. Az elsődleges kihívást az infláció miatti általános költségnyomás jelenti majd, különösen a károldalon, a munkaerőpiac szűkülésével pedig a tehetségek felkutatása továbbra is komoly erőfeszítést igényel majd. Az ágazatnak és az UNIQA-nak egyaránt kihívást fog jelenteni, hogy a költséghatékonyság megtartása mellett tudjon kiegyensúlyozott növekedést elérni, ugyanis a fent említett hatások miatt nagyobb nyomás nehezedik majd az árrésre.

3. Az ügyfelek elvárásai megváltoztak a járványhelyzet során, sokan nyitottabbá váltak az e-kereskedelem iránt, ahol a kényelem és a felhasználói élmény messze megelőzi az iparágunkat. A biztosítótársaságoknak lépést kell tartaniuk a trenddel, elengedhetetlen, hogy szolgáltatásaikat többcsatornássá tegyék és digitalizálják, illetve kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a magas minőségű ügyfél- és felhasználói élmény biztosítására. Mi is ezt tervezzük, és több ponton mérjük az ügyfélélményt, hogy gyorsan tudjunk reagálni, illetve az új, agilis munkamódszerünk is támogatja a gyors és rugalmas fejlesztéseket. Ezenkívül a költséghatékonyság érdekében a vállalatoknak tovább kell digitalizálniuk háttérfolyamataikat és ügyfeleiket is arra kell ösztönözniük, hogy az online csatornákat használják az egyszerűbb, gyakran előforduló ügyek esetében.

A válaszok az Aegon és az Union biztosítók tulajdonosi változásaival kapcsolatos december 22-ei bejelentés előtt születtek, sorrendjüket a biztosítótársaságok 2020-as díjbevétele alapján állítottuk fel.

Címlapkép: Getty Images