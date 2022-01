Exkluzív: megnyugodhatnak a magyar elektromos autósok

Karácsony előtt két nappal megjelent egy kormányrendelet, ami alaposan felkavarta a hazai elektromos autózás támogatóinak idegeit. Ebből kiderült, hogy a 2022-es évre tervezett 755 milliárd forintos költségvetési zárolás az állami elektromos autó támogatási programok új lebonyolítóját is érinti. Megkerestük ezért a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökséget, ahonnan megnyugtató válaszokat kaptunk.

December 22-én jelentette be a kormány, hogy pontosan hogyan is tervezi lejjebb hozni a 2022-es költségvetés eredetileg 5,9%-ra belőtt hiányát 4,9%-ra, a GDP arányában. A részletekre aznap estig kellett várni, amikor kihirdette a közlönyben azt a rendeletet, amiből kiderült, hogy a 2022-es költségvetésben hol húzza szorosabbra a nadrágszíjat a kabinet annak érdekében, hogy legalább 755 milliárd forintnyi kiadást megspóroljon. A költségvetési kiigazítás 73%-át nem ismertük meg egyelőre, de azt megtudtuk a kormánydöntésből, hogy pontosan hol is fogna meg 205 milliárd forintnyi kiadást idén.

Ez a kiadáscsökkentés (kormányzati szóval átütemezés) érintette az Innovációs és Technológiai Minisztériumot is, ugyanis a hozzá tartozó HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos beruházási kiadások 15,75 milliárd forintos összegét teljes mértékben elvonta. A kormány kiadáscsökkentő listáján ez volt az 5. legnagyobb tétel.

Ez a lépés az év végén bizonytalanságot szült az elektromos autózás jövőjét támogató közösségekben, olyan vélemények terjedtek ugyanis el december utolsó napjaiban, hogy - az elektromos új autó vásárlást támogató programok lebonyolításával december elején megbízott - HUMDA ügynökséget érintő elvonás veszélyeztetheti a későbbi, még ki sem írt pályázatokat.

Éppen ezért megkerestük kérdéseinkkel az ügyben illetékes ITM-et. Aziránt érdeklődtünk, hogy a HUMDA Zrt-t érintő kiadásbefagyasztás a gyakorlatban hogyan befolyásolja a társaság 2022-es működését, milyen beruházások maradnak el emiatt, várható-e változás a frissen átvett e-autó támogatási rendszer működtetésében és mi a helyzet a jövőbeni vásárlást támogató programokkal.

Kérdéseinkre a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. kommunikációs igazgatóságától érkezett a válasz, amit változtatás nélkül közlünk (kiemelés tőlünk - a szerk.):

"A hajdúnánási MotoGP pályaépítéssel kapcsolatos egyes beruházói feladatokat a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) vette át. Az ehhez rendelt források átcsoportosítása történt meg, a változás a HUMDA Zrt. egyéb feladatait, azok finanszírozását, így a tiszta elektromos járművek beszerzésének állami támogatását nem érinti.

A HUMDA Zrt. december elejétől látja el az elektromobilitási támogatási rendszer kezelését, jelenleg az eddig elért eredmények értékelésén dolgozik.

A továbbiakban meghirdetendő elektromobilitási pályázatokról a megfelelő időben tájékoztatást adunk.

Mindezek alapján tehát nincs mitől tartaniuk azoknak, akik az elektromos autózásban látják idehaza is a jövőt, vagy éppen saját felhasználásra az ilyen autók vásárlása számukra a legcélszerűbb és az újabb állami támogatási körben reménykednek.

A HUMDA-ról



A HUMDA-t az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) alapította (elődje 2016-ban jött létre átalakulással Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven, majd 2017-ben lett Valor Hungariae Zrt., és ezt követően a céget 2020 szeptemberében nevezték át), a társaság a tárca 100 százalékos tulajdonában van. Másfél éve, a névváltással párhuzamosan teljesen átalakult a cég tevékenysége is. Az ügynökség a szektor szereplőit összefogva és velük szoros együttműködésben részt vesz a hazai autó- és motorsportszakma koordinálásában, emellett közreműködik a hazai közlekedéskultúra és közlekedésbiztonság fejlesztésében. Az ügynökség működtetni fogja a zöld közlekedéssel kapcsolatos támogatási projekteket is. A társaság vezérigazgatója 2020 szeptemberéig Lepsényi István korábbi NGM-es államtitkár volt, jelenleg Weingartner Balázs József (korábban volt ő az ITM államtitkára is), az igazgatóságban pedig bent van Talmácsi Gábor gyorsaságimotor-versenyző és Michelisz Norbert túraautó-versenyző.

Címlapkép: A Volvo svéd járműgyártó új elektromos autóját, a Volvo C40 Recharge-ot mutatják be Stockholmban 2021. március 2-án. Forrás: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Claudio Bresciani