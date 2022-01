Metaverzumok harca a győzelemért – Itt is csupán egy maradhat?

Csukjuk be egy pillanatra a szemünket, és képzeljük el a metaverzumot! Egy olyan virtuális világot látunk, ahol… Ne is folytassuk. EGY világot látunk, pedig nem egy van, vagy lesz belőle, hanem számtalan, és ezek közül a nagyobbak valószínűleg nem is fognak kapcsolódni egymáshoz. Hogy miért? Aki látott már iPhone-töltőt, az tudja, kizárt, hogy az Apple – ha egyszer kedve lesz metaverzumot fejleszteni – másokkal közösködjön, de egy Facebook-Google együttműködés is nagyon nehezen képzelhető el, egy kínai-amerikai bigtech kooperáció pedig soha nem látott magas odds-szal menne a fogadóirodáknál. Az üzleti logika azt diktálja, hogy a nagy tech cégek külön-külön fejlesszenek virtuális platformokat, ennek pedig akár a felhasználók is lehetnek a nyertesei, a verseny jobb digitális világokat, gördülékenyebb felhasználói élményt eredményezhet, cserébe nem lesz átjárhatóság a világok között. Vagy mégis? Sokan fejlesztenek decentralizált, interoperábilis világokat, léteznek is már ilyenek, ha elérik a kritikus felhasználói tömeget, akkor nehéz lesz őket megállítani. A metaverzum(ok)ról szóló cikksorozatunk első részében arról írtunk, mi is az a metaverzum , a második részben most azt foglaljuk össze, milyen metaverzum-szerű platformok léteznek.

Minden metaverzum

Amikor általános iskolás koromban rohantam haza az iskolából, hogy a World of Warcraft nevű játékkal töltsem a napom hátralévő részét, még hírből sem hallottam a metaverzumról. Visszagondolva azonban a játékban lényegében már akkor minden megvolt, amit most a metaverzumok fejlesztői bele akarnak tenni a virtuális világaikba: a felhasználók az avatárjaikon keresztül jelentek meg, közöttük interakciók zajlottak, online eseményeken lehetett részt venni, és valós pénzt lehetett elkölteni a játékon belüli vásárlásokra.

Ugrunk 13 évet az időben, és a Facebook megváltoztatja a nevét Meta Platformsra, világszerte több száz csapat fejleszt metaverzumot, emberek több millió forintnyi összegért vásárolnak ingatlanokat és különböző használati vagy dísztárgyakat az online térben, és felhasználók tízezrei néznek Travis Scott és 21 Pilots koncerteket a Fortniteban és a Robloxban. Mostanra a fent említett World of Warcraft, a GTA Online, az Animal Crossing és a Minecraft is bizonyos szempontból metaverzumnak számít, vagyis

a platformok a szolgáltatásaikban egymás felé konvergálnak, a videójátékok már régen nem csak közös online játszásra szolgálnak, de társasági események helyszíneként, találkozási pontként is.

Cikksorozatunk első részében bemutattuk, hogy mi az a metaverzum, ebben a részben pedig mutatunk néhányat a jelenleg elérhető világok és platformok közül, amelyeken a legnagyobb tech cégek dolgoznak, és bemutatunk néhány feltörekvő metaverzumot is.

A nagyágyúk

Meta Platforms

A Facebook tavaly változtatta meg a nevét Meta Platformsra, a cég fókusza a következő években a saját metaverzum-szerű szolgáltatásain lesz, amire 10 milliárd dollárt költenek. Több kudarcba fulladt kísérlet után tavaly december elején a Meta hivatalosan is elindította az Egyesült Államokban és Kanadában az összes felhasználó számára a Horizon Worlds nevű platformját, ami korábban csak béta állapotban volt elérhető egyes ügyfeleknek. A Horizonon belül elérhető számos közösségi élmény és játék, amelyeket a felhasználók hoztak létre – utóbbi egy nagyon hangsúlyos aspektus az alábbi promóciós videóban is, és a világról elérhető más videókban, hiszen alapvetően a Facebookon és az Instagramon is elsősorban a felhasználók gyártják majd a tartalmat.

A Meta nagy előnye versenytáraival szemben, hogy a majdani virtuális platformok használatához szükséges eszközöket gyártó egyik cég, az Oculus is házon belül van. A VR headseteket gyártó Oculus 2013-ban mutatta be először a készüléke prototípusát, a Facebook pedig egy évre rá 2,3 milliárd dollárért megvette a céget, tehát már jóval a Metára való átnevezés előtt mozdult a virtuális valóság felé a vállalat. Ami óriási fejlődést jelentett magában a headsetben a korábbi iterációkhoz képest, hogy mostanra vezeték nélkül működik, gyakorlatilag semmi sem kell hozzá, csak fel kell venni és irány a virtuális valóság. Árban is lejjebb jött az Oculus az évek során, jelenleg durván 170 ezer forintért hozzá lehet jutni, így olcsóbb, mint egy új generációs konzol. Persze itt is van hová fejlődni, hiszen az akkumulátoridő és a Quest 2 által biztosított felbontás is hagy maga után némi kívánnivalót, illetve egyes felhasználók továbbra is panaszkodnak arra, hogy hosszabb használat esetén szédülést és émelygést tapasztalnak.

Nem a Horizon Worlds az egyetlen projekt a Metánál, hiszen a cég egy másik "metaverzumával", a Horizon Workrooms-szal a távmunka elősegítése a cél. Az alkalmazás célja egy virtuális irodai környezet létrehozása, amivel a cég szerint egyrészt a munkahelyi közösségi élmény és a jelenlét érzete is megvan, másrészt a kollaboráció is hatékonyabb, hiszen valójában nem kell fizikailag egy helyen lenni a kollégákkal például egy brainstorminghoz.

Egy másik nagyon izgalmas funkció, ami az alábbi videóban is látszik, hogy az Oculus képest bescannelni a felhasználó képernyőjét, billentyűzetét és asztalát, így lényegében úgy lehetséges a saját gépen dolgozni, hogy a headset végig a felhasználók fején van, tehát lényegében magukkal tudják vinni a laptopjukat a virtuális térbe.

Microsoft

A Microsoft saját metaverzuma a Microsoft Mesh nevet kapta. A Facebook metaverzumával szemben a Mesh nem VR, hanem MR, azaz mixed realityként írható le, amely vizuálisan ötvözi a valóságot és a virtuális világot, a két világ objektumai egymás mellett léteznek.

A technológia azt ígéri, hogy a felhasználó avatárja kivetíthető a valós környezetben, nagyjából olyan formában, mint egy hologram, ez funkció a Holoportation nevet kapta. Ehhez természetesen szükség van szemüvegre is, amely a Microsoft HoloLens néven fut, és 3500 dollártól indul (1,1 millió forint), tehát a tömeges adaptációnak az ár egyelőre akadálya lehet. Maga a Mesh applikáció egyébként jelenleg csak korlátozott preview szinten érhető el.

Tavaly novemberben a Microsoft bejelentette a Mesh következő állomását az Ignite 2021 nevű eseményen, amikor nyilvánosságra hozták, hogy a Mesht a Microsoft Teams irodai applikációval integrálják. Az alábbi videóban (ugyan van átfedés a fentivel) bemutatják, hogy hogyan is fog kinézni például egy Teamsen belüli meeting a jövőben - amely egyébként kísértetiesen hasonlít megjelenítésében a Meta féle Horizonra.

A két technológiai nagyvállalat csatája egyébként abban is megmutatkozik, hogy Microsoft metaverzummal foglalkozó csapata az elmúlt egy évben mintegy 100 embert veszített el, közülük sokan a Metához mentek a szoftvercég korábbi alkalmazottai és online állásprofilok szerint. A versenytársak a HoloLens fejlesztésében jártas embereket kaparintották meg, néha a korábbi fizetésük dupláját felajánlva - mondták a Microsoft korábbi alkalmazottai. A HoloLens-csapat több mint 70 korábbi alkalmazottjának LinkedIn-profilja azt mutatja, hogy az elmúlt egy évben távoztak a Microsofttól, közülük több mint 40-en csatlakoztak a Metához.

Roblox

Tavaly márciusban tőzsdére ment a Roblox, a technológiai vállalat üzemelteti az egyik legnépszerűbb online platformot, amely sok szempontból metaverzumnak is nevezhető, közel 50 millió naponta aktív felhasználóval. A vállalat piaci értéke a tőzsdei bevezetéskor 38, a tavaly november csúcson pedig 78 milliárd dollár volt.

A cégnévvel megegyező című játék, a Roblox a bevételek alapján a 2020-as év elsőszámú mobiljátéka volt az Egyesült Államokban, megelőzte a Candy Crush-t, amely az azt megelőző három évben volt piacvezető játék.

A Roblox abban különbözik a legtöbb online játékplatformtól, hogy a felhasználók saját játékokat hozhatnak létre benne. A fejlesztők és a tartalomgyártók 30 százalékot kapnak a játékból származó bevételből, például a virtuális ruhák és avatárok eladása után. A létrehozott világok száma mostanra meghaladja a 25 milliót.

A Robloxon belül olyan márkák tűnnek fel, mint a Vans vagy a Gucci, illetve olyan előadók adtak már koncerteket, mint Lil Nas X, vagy a 21 Pilots.

Paris Hilton is a Robloxon keresztül szállt be tavaly a metaverzumba, amikor a platformon év végén létrehozta a Paris World nevű szigetet, amin ott áll a Beverly Hills-i villájának a másolata és a hozzá tartozó kutyavilla is. A Paris Worldben a rajongók mikrotranzakciókkal fizethetnek virtuális ruhákért vagy éppen azért, hogy Paris Hilton szigetét körbejárják egy jet-skivel. Hilton a kis világában virtuális bulit is tartott szilveszterkor.

A harmadik negyedéves adatok alapján 47,3 millió átlagos napi felhasználója van a platformnak, akik jellemzően fiatalkorúak, a cég adatai szerint az aktív felhasználók 67 százaléka 16 év alatti. Ennek fényében már egyértelmű, hogy miért választják a Robloxot a nagy márkák és előadók: azt a fogyasztói réteget tudják itt megszólítani, amelyik a leginkább élen jár a trendek meghatározásában.

Epic Games - Fortnite

A világ egyik legnépszerűbb játékának számító Fortnite is több szempontból sorolható a metaverzum kategóriába. A battle royal típusú játékok berobbanásakor tett szert globális népszerűségre, melynek lényege, hogy 100-an leugranak egy szigetre, a játékteret határoló kör folyamatosan szűkül, majd aki utolsóként életben marad, az nyer. A Fortnite egyik nagy erőssége, hogy teljesen cross-platform működik, tehát gyakorlatilag akármilyen eszközről lehet játszani a mobiltelefontól kezdve, a PC-n át, egész a Playstationig.

A játék mögött álló Epic Games vezérigazgatója, Tim Sweeney korábban metaverzumként jellemezte a Fortnite felhasználói élményét, mivel egy virtuális 3D-s térről van szó, amelyben játék és nem-játékelemek keverednek. Sweeney a metaverzumot egy "online játszótérnek" tekinti, és a Fortnite pontosan ilyen.

Olyan nagynevű sztárok, mint Ariana Grande és Marshmallo adtak már koncerteket a játék univerzumában, amelyeken több ezer avatár vett részt.

A játék rendszeresen rendez játékon belüli eseményeket, amelyek a popkultúrára utalnak (az egyéni avatárként megjelenő JJ Abrams egyszer egy új Star Wars-trailert mutatott be a játékban), és folyamatosan bővítik partnerkapcsolatok számát. Az egyik legfrissebb ilyen kollaboráció a Moncler high fashion divatmárkával jött létre, melynek eredményeként bekerültek a játékba különböző karakter-kinézetek és kiegészítők, amelyeket a játékosok megvásárolhatnak.

Baidu

Természetesen Ázsiából is érkezett válasz arra a kérdésre, hogy hogyan is nézzen ki a metaverzum, a „kínai Google-nek” is hívott Baidu nemrég mutatta be a XiRang névre hallgató metaverzumát. Ahogy azt Kína kriptovalutákkal szembeni álláspontjából ki lehet következtetni, ez az alkalmazás sem támogatja a digitális valutákat vagy az olyan eszközökkel való kereskedést, mint a virtuális ingatlanok, annak ellenére, hogy a blokklánchoz hasonló technológiákat használ.

A XiRang fejlesztése még sok időt igényel, Baidu szerint közel 6 évre van szükség ahhoz, hogy a metaverzumukat teljes pompájában meg tudják mutatni, ami egybecseng a HTC elnökének, Alvin Graylinnek a szavaival, aki szerint öt-tíz évnyi fejlesztést igényel egy metaverzum.

A 2021 Baidu Create volt az első konferencia Kínában, amelyet teljes mértékben a metaverzumban tartottak, ahol 100 ezer résztvevő hallgatta a mesterséges intelligenciáról szóló előadásokat.

Az érem másik oldala: decentralizált megközelítés

Az eddigi fejlesztések alapján az körvonalazódik, hogy az iparág nagy szereplői jellemzően saját, centralizált platformokat fejlesztenek, de vannak olyan virtuális világok, amelyek decentralizáltak.

Decentraland

A decentralizált kategória zászlóshajójának egyértelműen a Decentraland számít, amely egy 2017-ben lebonyolított 24 millió dolláros ICO-t követően indult. A virtuális világ zárt bétája 2019-ben vált elérhetővé, majd 2020 februárjában élesben is elstartolt a projekt.

A Decentraland lényegében egy Ethereumon futó szoftver, amely egy globális felhasználói hálózatot ér el egy közös virtuális világ működtetésére. A Decentraland felhasználói digitális ingatlanokat vásárolhatnak és adhatnak el, miközben felfedezhetik, interakcióba léphetnek és játszhatnak ebben a virtuális világban. Idővel a platform fejlődött, hogy interaktív alkalmazásokat, világon belüli fizetéseket és peer-to-peer kommunikációt is lehetővé tegyen a felhasználóknak.

A Decentralandban két különböző típusú token szabályozza a pénzügyi műveleteket:

LAND - A digitális ingatlanokat képviselő földparcellák tulajdonjogának meghatározására használt, nem helyettesíthető token (NFT).

MANA - Egy kriptopénz, amely megkönnyíti a LAND, valamint a Decentralandban használt virtuális javak és szolgáltatások adás-vételét.

A meghatározó pontja tehát ennek a metaverzumnak az, hogy a felhasználók vásárolhatnak földet, amelyet a saját belátásuk szerint alakíthatnak, majd monetizálhatnak. Ez az aspektus rendszeresen előfordul a hasonló metaverzumokban.

Hogy miért olyan vonzó Decentraland a felhasználók számára? Több dolog miatt, az egyik az, hogy akik eddig földet vettek ott, azok olyan nagyon még nem tudtak járni, az árak ugyanis meredeken emelkednek felfelé, így már sokan, sok pénzt kerestek föld adás-vétellel. A cikk írásának pillanatában az általunk talált legolcsóbb földterületért 4 749 MANA tokent kell fizetni. Ez 2,92 dolláros MANA árfolyam mellett 13 867 dollár, ami 4,4 millió forintnak felel meg.

Tehát egyrészt vehetünk földet, majd várhatjuk hogy idővel felértékelődjön. A másik megközelítés, hogy monetizálható értéket teremtsünk a parcellánkon. Az egyik legnépszerűbb ilyen megoldás az online kriptokaszinó: csak itt éppenséggel a szabályozatlanság miatt nincs szükség olyan engedélyekre, amiket a valóságban valószínűleg évek munkájával sem kapnánk meg.

Sőt, nem csak virtuális kaszínók léteznek a metaverzumban, de a Tominoya Casino valós fizetést kínál a hostoknak és a krupiéknak, hogy fogadják a vendégeket. Felmerül a kérdés, hogy miért van egyáltán szükség valódi emberekre egy virtuális kaszinóban - amire a válasz a közösségi élmény és a szórakozás.

Forrás: Decentraland

Sandbox

A Sandbox csapata egy egyedülálló virtuális világot épít, ahol a játékosok felépíthetik, birtokolhatják és monetizálhatják a saját játékélményeiket a SAND, a platform kriptovalutája segítségével - áll a projekt whitepaperjében.

A Decentralandhez hasonlóan a SAND-tulajdonosok a platform irányításában is részt vehetnek a decentralizált autonóm szervezeten (DAO) keresztül, ahol szavazattal rendelkeznek a Sandbox ökoszisztéma kulcsfontosságú döntéseiben.

Játékosként digitális eszközöket (NFT-ket) hozhatunk létre, feltöltjük őket a piactérre, és a Sandbox Game Maker segítségével játékélményeket is kreálhatunk. A Sandbox több mint 50 partnerséget kötött - köztük az Atari, a Crypto Kitties és a Shaun the Sheep -, hogy egy szórakoztató, kreatív, "play-to-earn" játékplatformot építsen, amelyet a játékosok birtokolnak és alkotnak.

A Sandbox célja, hogy a blokkláncot bevezesse a mainstream játékok világába, és mind a kripto, mind a nem kripto játékok rajongóit magához vonzza azáltal, hogy a valódi tulajdonjog, a "digitális szűkösség", a monetizációs képességek és az interoperabilitás előnyeit kínálja.

Egy földterület ára (a legolcsóbb) 3,4 ETH-ba kerül, ami jelenlegi árfolyamon számolva 10 472 dollár, ami durván 3,3 millió forint. Ezeket a parcellákat az OpenSea nevű NFT platformon lehet megvásárolni.

A feltörekvők

Az eddig felsorolt fontosabb metaverzumok mellett, viszont gombamód szaporodnak az olyan projektek, amelyekben lehet potenciál, viszont még nem fedezték fel őket annyian, ezért például egy földvásárlás jóval olcsóbb, mint Decetralanden, vagy a Sandboxban.

A különböző fórumokban az egyik leggyakrabban felmerülő név a TCG World, amely egy online játék metaverzum, ahol a játékosok TCG tokeneket szerezhetnek, valamint különböző gyűjthető NFT-kre vadászhatnak, virtuális ingatlanokba fektethetnek, építkezhetnek, felfedezhetik a világot vagy saját online vállalkozást indíthatnak - tehát sok esetben a Decentralandre hasonlít.

A Next Earth nevű projekt egy blokklánc alapú metaverzum közösség, ahol földeket lehet vásárolni és eladni a Föld virtuális másán, miközben a felhasználó értéket teremt a valós Földön, hiszen a platformon fizetett különböző díjak egy részét környezetvédelemre fókuszáló jótékonysági szervezeteknek ajánlják fel.

A listát még hosszasan lehetne folytatni, hiszen óriási a felhajtás és szinte mindenki metaverzumot fejleszt. Persze azt egyelőre nehéz megmondani, hogy ezek közül néhány év múlva melyik fog továbbra is működni, melyikről derül ki, hogy valójában piramisjáték, és melyik lesz rug pull.

Mindenesetre választási lehetőség bőven van:

Címlapkép: MR.Cole_Photographer, Getty Images