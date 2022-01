Itt vannak a kütyük, amik kinyitják a metaverzum kapuját

A kütyük piacán is élesedik a verseny

Bár a metaverzum annak teljes formájában valószínűleg csak jó néhány év múlva lesz elérhető, világszerte már most is naponta több száz millióan vesznek részt virtuális világokban és havonta több tízmilliárd órát töltenek bennük speciális VR/AR/MR/XR eszközök nélkül. Persze minél több és jobb eszköz áll rendelkezésre, annál teljesebb lesz az élmény, és a felhasználók annál motiváltabbak lesznek, hogy a metaverzumban végezzék munkájukat, vásároljanak, vagy épp szórakozzanak.

A metaverzum-koncepció még korántsem nevezhető kiforrottnak, jelenlegi formájában leginkább a régi és az új technológiák „őslevese”. A becslések szerint még legalább egy évtizedre lesz szükség ahhoz, hogy érett piacról beszéljünk, ehhez friss felhőinfrastruktúrára, új operációs rendszerekre és csalogató alkalmazásokra lesz szükség, az új virtuális világok a kiterjesztett és virtuális valóság hardvereken alapszanak majd.

Kulcsszerepük lesz azoknak az eszközöknek, amelyek a belépést biztosítják a metaverzumokba, és megnyitják a kaput az applikációkhoz, ahol a fizikai és a digitális világ összeolvad.

Készülékek már most is vannak, főként virtuális valóság és kiterjesztett valóság szemüvegekből, headsetekből lehet válogatni, de még korlátozottak a kapacitásaik, sok esetben kényelmetlenek, és ahhoz képest, amit ma akár az okostelefonjaink, akár a televízióink képernyőin kapunk, gyenge a felhasználói élmény. Ráadásul többnyire drágák is.

A technológiai vállalatok világszerte dollármilliárdokat költenek nem csak a szoftverek, de az eszközök fejlesztésére is, hiszen azok nélkül halott lenne az egész metaverzum-koncepció. Már az idei évre számos bejelentés várható, az Apple egy ideje már fejleszti a saját eszközét, a spekulációk szerint hamarosan beléphet a kiterjesztett valóság eszközök piacára egy drágább készülékkel, amellyel a korai elfogadókat célozza. A Meta az Oculus sok évvel ezelőtti felvásárlásával lépéselőnyben van, egy sor kütyüvel készül, nem csak AR/VR szemüvegekkel az Apple viszont jól tudja, hogy hogyan kell olyan terméket piacra dobni, amiért megőrülnek az emberek.

Nem csak a bigtech cégek, de a startupok tucatjai is elkezdtek a vállalati ügyfeleknek és a fogyasztóknak AR/VR/MR/XR-eszközöket tervezni. Már most is több milliárd dolláros piacról van szó, de

A Counterpoint Research prognózisai szerint a következő években valósággal felrobbanhat az AR/VR készülékek piaca.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legizgalmasabb termékeket, amelyeket eddig bemutattak, köztük olyanokat, amelyeket már most meg lehet vásárolni, és megnéztük, hogy milyen készülékek megjelenése várható a közeljövőben.

Kiterjesztett valóság-eszközök

A kiterjesztett valóság eszközök nagy előnye a virtuális valóság-eszközökhöz képest, hogy nem blokkolják teljes mértékben a látást, a valós világot jelenítik meg, amelyre digitális képeket vetítenek.

Microsoft Hololens 2

Meglehetősen borsos áron, 3500 dollárért, vagyis több mint 1 millió forintért lehet hozzájutni a Microsoft kiterjesztett valóság-szemüvegéhez, az „ipari kiadás” pedig közel 5000 dollárba kerül, plusz kétszáz dollárért pedig olyat lehet vásárolni, amely egy munkavédelmi sisakra van erősítve. A termékből és az árazásból is látszik, hogy a Microsoft egyelőre nem elsősorban a lakossági felhasználókat, hanem a vállalatokat célozza, elsősorban a gyártószektor vállalatait és az egészségügyi cégeket.

A Hololens eredetileg az Xbox játékkonzol kényelmetlenül nehéz és gyenge képminőségű headsetjeként kezdte pályafutását. Ez a vonal eltűnt, de nem nehéz elképzelni, hogy az Xbox és számos játékfejlesztő stúdió tulajdonosa, a Microsoft a jövőben egy hasonlóan könnyű és jó képminőségű eszközt piacra fog dobni a gamerek számára is.

Lenovo Thinkreality A3

A Lenovo legújabb okosszemüvegének alapára 1500 dollár, a cég holnapja szerint jelenleg 1350 dollárért, vagyis mintegy 420 ezer forintért megvásárolható. A kiterjesztett valóság szemüveg szintén elsősorban munkavégzésre szolgál, Windows operációs rendszerrel működő laptopokkal összekötve segítségükkel akár virtuális munkaállomások is kialakíthatók. A készülék cserélhető lencsékkel és keretekkel került a piacra a maximális kényelem érdekében.

Magic Leap

A kiterjesztett valóság úttörője, a Magic Leap első terméke a Magic Leap 1 meglehetősen gyenge teljesítményű és nem a legkiforrottabb eszköz a piacon, de tesztelők véleménye szerint még így is látszik, hogy milyen potenciál lehet a kiterjesztett valóság eszközökben és nem indokolatlan a hype körülötte.

Forrás: Magic Leap

Meta

A Facebook anyavállalata a Meta az AR eszközök világába a Project Aria név alatt futó kiterjesztett valóság szemüveggel lépett be. A klasszikus szemüvegre hasonlító készüléken van egy kamera és három gomb, a ki-be kapcsoláshoz, a képrögzítéshez és a némításhoz, de érzékelők találhatók benne, amelyekkel videót vagy hangot lehet rögzíteni, valamint helymeghatározásra is alkalmas. A szemüveg nincs kereskedelmi forgalomban, elsőként kutatók használják tesztelésre, hogy mivel kell még felszerelni a jövő AR szemüvegeit.

A kép forrása: Meta

Az okostelefon

Szemüvegek és headsetek nélkül, csak a mobiltelefonunk segítségével is élvezhetjük a kiterjesztett valóság előnyeit, például az iOS 11-gyel és újabb változataival működő iPhone-okon, vagy az újabb Androidos telefonokon. Rendelkezésre állnak szoftverfejlesztő csomagok, amelyekkel bárki, független fejlesztőktől kezdve a nagyvállalatokig szabadon építheti a saját kiterjesztett valóság-alkalmazásait.

Virtuális valóság-eszközök

Oculus Quest 2

A Meta nagy előnye versenytársaival szemben, hogy a majdani virtuális platformok használatához szükséges eszközöket gyártó cég, az Oculus házon belül van, így nem függ más hardverfejlesztőktől, és teljes lehet a szimbiózis a hardver és a szoftver fejlesztése között. A VR headseteket gyártó Oculus 2013-ban mutatta be először a készüléke prototípusát, a Facebook pedig egy évre rá 2,3 milliárd dollárért megvette a céget.

Ami óriási fejlődést jelentett magában a headsetben a korábbi iterációkhoz képest, hogy mostanra vezeték nélkül működik, gyakorlatilag semmilyen egyéb készülék sem kell hozzá, ellentétben a rivális készülékekkel, amelyeknek erős számítógépek biztosítják a támogatást.

Az alkalmazások és a játékok az eszközön találhatók, így csak fel kell venni és irány a virtuális valóság!

Ráadásul az Oculus Quest 2 az olcsóbb eszközök közé tartozik, 299 dollárról indul az ár, ami nagyjából 93 ezer forintnak felel meg jelenleg. A hátránya, hogy a drágább készülékekhez képest gyengébb a felbontása és Facebook-regisztráció szükséges hozzá, bár a cég ígérete szerint ezen hamarosan változtatni fog.

A Quest headseten elérhető már a Horizon Home, ami a harmadik platform az Egyesült Államokban és Kanadában a Horizon World és a Horizon Workrooms mellett. Hamarosan a felhasználók meghívhatják az ismerőseiket, hogy csatlakozzanak, ahol a virtuális térben tudnak találkozni, videókat nézni, vagy akár játszani. És jön a Horizon Venues is, amellyel koncerteken, sporteseményeken vehetnek részt a felhasználók. A készülék a Messengert is támogatja, ahol ismerősökkel nem csak beszélgethetünk, de akár egy közös utazásra is mehetünk a virtuális valóságban. Érkeznek a játékok is, fejlesztés alatt áll például a GTA: San Andreas is a Quest 2-re és a fitnesz-vonal sem maradhat ki, a Meta egy sor kiegészítőt, egy „aktív csomagot” ígér a készülékre, például új fogókat a kotrollerekre, hogy izzadás közben se csússzanak. Boxolhatunk, vagy akár saját testsúlyos edzéseket is végezhetünk majd az Oculus segítségével.

A Meta víziója szerint a metaverzum végül a munkától az oktatáson át a szórakozásig mindent megreformál, ezért hamarosan elkezdi tesztelni a vállalati verziót, ami a tervek szerint a fogyasztói verzióval együtt elérhető lesz egy headseten, de a céges bejelentkezést is lehetővé teszi, ahol a munkatársakkal dolgozhatunk együtt a virtuális térben. A tervek szerint a jövő évtől lesz elérhető az üzleti verzió a vállalatoknak.

A headset újabb verziójának bemutatása az idei évre várható, ami a Project Cambira névre hallgat. Ez a cég ígérete szerint nem a Quest 2 utódja lesz, hanem egy felsőkategóriás, drágább készülék, a legfejlettebb technológiákkal.

Valve Index VR

A világ egyik legnagyobb online videójáték piacát, a Steamet működtető Valve készüléke az Index VR, egy drága rendszer, amely helyérzékelőket, vezérlőket és tápegységeket is magában foglal, valamint egy erős számítógép is szükséges a működtetéséhez. Nem olcsó, 999 dollárba kerül, vagyis több mint 300 ezer forintba, viszont ezért az árért példa nélküli felhasználói élményt garantál a játék során.

Forrás: Steam

HTC Vive Flow

A Vive Flow egy viszonylag olcsó, hordozható VR-rendszer 499 dollárért, valamivel több mint 150 ezer forintért. A szemüveg beépített szoftvere nagy hangsúlyt fektet a testi és mentális egészségre, „on-the-go”-wellnesszel reklámozza magát, ami nagyjából annyit takar, hogy meditációra is kínál lehetőséget és egy olyan okostelefonos alkalmazást biztosít, amely méri a virtuális valóságban eltöltött időt.

Egy Vive virtuális valóság szemüveget már tesztelt néhány éve a Portfolio.

Mixed reality

ThirdEye Razor MR

A ThirdEye a mixed reality megoldások egyik vezető vállalata január elején bemutatta az új, fogyasztóknak szánt készülékét, a Razor MR szemüveget, kiterjesztve kínálatát az eddig vállalati AR/MR eszközöket kínáló vállalat.

Forrás: Globenewswire

Az új Razor készüléke könnyű, mindössze 85 gramm, így akár egész nap viselhető, az elérhető alkalmazások között pedig a játékoktól és a szórakoztatástól kezdve a távoli asszisztenciáig és a távegészségügyig széles a választék. Filmeket és sorozatokat is lehet nézni, a játékfejlesztők pedig sokszereplős metaverzum-alkalmazásokon dolgoznak. A mixed reality szemüveg támogat olyan metaverzum-alkalmazásokat, mint a RemoteEye platform akár valós időben kaphatunk segítséget szerelőktől, hogy otthonunkban javításokat elvégezzünk, vagy a HIPAA (az egészségbiztosítási hordozhatóságról és elszámoltathatóságról szóló törvény)- tanúsítvánnyal rendelkező RespondEye, amely orvosokhoz biztosít távoli elérést. Az olyan klasszikus feladatokat is tudja a Razor, mint a közösségi média interakciók, a játékok, vagy az edzés. Az akkumulátora 8 órát bír és hanggal vezérelhető.

És a többi

A választék nem merül ki az AR/VR/MR szemüvegekben, hordható eszközök egy sora jöhet a jövőben. Bár a Meta például még nem dobta piacra, de már bemutatott egy csuklón hordható eszközt, amivel a készülékeinket irányíthatjuk. Az elektromiográfiával (EMG) működő eszköz érzékeli a csukló és az ujjak mozgatásával keletkező elektromos jeleket és azokat utasításokká alakítja. A cég állítsa szerint akár az ujjak 1 milliméternyi mozgását is képes érzékelni és feldolgozni. A kutatócsapat jelenleg többek között azon dolgozik, hogy a gyorsgépelésre is alkalmassá tegye, méghozzá nem csak egy minden körülmények között elérhető virtuális billentyűzetet adva, de alkalmazkodva minden ember saját gépelési stílusához, akár felgyorsítva azt.

Szintén a Meta koncepciója a Reality Labs kesztyű, amely egyelőre szintén nem vásárolható meg. Ha valaki egy ilyen kesztyűt vesz fel, érezheti a tárgyakat, a texturált felületeket, sőt a tárgyak súlyát és puhaságát is a virtuális világban. Virtuális interakciók sorozata lesz kivitelezhető a Reality Labs kesztyűivel, például a virtuális labdadobás és -elkapás, vagy akár egy a kézfogás.

A tapintó kesztyűs megoldás egyelőre drága, nehéz és nagy méretű. Ezen problémákra reagálva a Meta mesterséges intelligencia részlege a Carnegie Mellon Egyetem tudósaival együttműködve kifejlesztett egy ReSkin nevű (mindössze 2-3 mm vastag) tapintó szenzort, amely rugalmas műanyag „bőrként” is felfogható, a készülék egy rugalmas tapintásérzékelő megoldás, beépített mágneses részecskékkel. A Meta szerint ez is a metaverzum-fejlesztéseit támogatja.

Forrás: Facebook

Van még mit fejleszteni

Összességében az mondható el a jelenlegi kínálatról, hogy sok a gyerekbetegsége még ezeknek az eszközöknek, bőven van még tere a fejlesztéseknek. Iparági szakértők szerint a hardverek a fő korlátai jelenleg a metaverzum kiteljesedésének és az eszközöket fejlesztőknek kulcsszerepük lesz a jövőben. Még a legdrágább headseteket sem tartják elég gyorsnak ahhoz, hogy kövessék a fej mozgását, még erőteljesebb grafikai processzorokra lenne szükség. A VR-headsetek még mindig túl nehezek ahhoz, hogy hosszabb ideig viseljük őket, és körülményes a használatuk, bár a Facebook már elérte, hogy legalább nem kell már őket számítógéphez csatlakoztatni. Jelentősen javulniuk kell a kijelzőtechnológiának, a pixelek például túlságosan távol vannak egymástól, ami nem feltűnő, ha a kezünkben tartott mobiltelefonról van szó egy karnyi távolságra, viszont a szemünktől néhány centiméterre lévő eszközöknél már zavaró a kis felbontás. A mostani mainstream technológiák nem elegendőek ahhoz, hogy tiszta képet biztosítsanak a kiterjesztett valóságban, egyes vélemények szerint erre a mikroled technológia lehet majd alkalmas, de az a színes képek megjelenítésében egyelőre még gyenge.

Izgalmas év jön

Már most látszik, hogy izgalmas lesz az idei év hardverszempontból, ahogy a vállalatok egymásra licitálva jönnek elő az újdonságokkal.

A Meta következő generációs headsetje és az Apple várva várt készüléke mellett jöhet az Sony PlayStation következő VR-szemüvege, de olyan nagy nevek is meglephetik a piaci szereplőket, mint a Microsoft, a Valve, a Qualcomm, a HTC, vagy a korábban aktív, de mostanában csendes Samsung vagy Google.

A változás szele már érződött a január elején lezajlott CES-en is, a szórakoztató elektronika legújabb innovációit rendszeresen felvonultató eseményen. A metaverzum készülékek szempontjából a legfontosabb bejelentések:

Bár a Sony a leleplezést saját eseményre tartogatja, nem a CES-re, néhány információt már elhintett arról, hogy a PlayStation 5-tel kompatibilis VR-szemüveg érkezik. Nem egy önálló eszköz lesz, mint az Oculus Quest 2, de jelentős innovációt ígér, például a szemmozgás követését, ami például lehetővé teheti, hogy szemmel irányítsunk a játékokban.

a leleplezést saját eseményre tartogatja, nem a CES-re, néhány információt már elhintett arról, hogy a PlayStation 5-tel kompatibilis VR-szemüveg érkezik. Nem egy önálló eszköz lesz, mint az Oculus Quest 2, de jelentős innovációt ígér, például a szemmozgás követését, ami például lehetővé teheti, hogy szemmel irányítsunk a játékokban. Meglepetést okozott a Microsoft bejelentése, miszerint partnerségre lép a Qualcommal , amelynek célja olyan kisebb szemüvegek fejlesztése lehet, amelyek androidos telefonokkal és Windows-eszközökkel is működnek. Ez azért érdekes, mert a telefonokból még mindig hiányoznak az AR-szemüvegekkel való együttműködéshez szükséges intelligens szoftverek. A Qualcommnak már van tapasztalata az okosszemüvegek piacán, tavaly a Lenovo Thinkreality A3 és az Nreal Light eszközökkel bizonyította, hogy van helye a piacon, még ha nem is tökéletesek ezek az eszközök.

, amelynek célja olyan kisebb szemüvegek fejlesztése lehet, amelyek androidos telefonokkal és Windows-eszközökkel is működnek. Ez azért érdekes, mert a telefonokból még mindig hiányoznak az AR-szemüvegekkel való együttműködéshez szükséges intelligens szoftverek. A Qualcommnak már van tapasztalata az okosszemüvegek piacán, tavaly a Lenovo Thinkreality A3 és az Nreal Light eszközökkel bizonyította, hogy van helye a piacon, még ha nem is tökéletesek ezek az eszközök. Az ipari felhasználású okosszemüvegeket gyártó Vuzix egy 3D-s microLED technológiával működő okosszemüveget mutatott be, egyelőre monokróm kijelzővel, amelynek a következő verziója már színes lehet.

egy 3D-s microLED technológiával működő okosszemüveget mutatott be, egyelőre monokróm kijelzővel, amelynek a következő verziója már színes lehet. A HTC bemutatta a csuklón viselhető, üzleti felhasználásra szánt Vive Wrist Trackert, ami bár egyelőre nem helyettesíti a kontrollereket, de mutatja az irányt, hogy mivel kísérleteznek a fejlesztők, hogy minél kényelmesebbé tegyék a headsetek irányítását.

Forrás: HTC, The Verge

Címlapkép: Getty Images