Elképesztő szélenergia-tervet dolgozott ki Németország

Az új német kormány alaposan felgyorsítaná a megújulóenergia-termelő kapacitás bővítését, amiben központi szerepet szán a szárazföldi szélerőműveknek. Az új tervek szerint az eddig kijelöltnél jóval nagyobb területen települhetnek szélturbinák, és megszűnhet a településektől való minimális távolságra vonatkozó korlátozás is. A német kormány számít rá, hogy a tervek csalódást és haragot váltanak ki a lakosság egy részéből, és a természetvédők sem fogadták kitörő lelkesedéssel a terveket.

A megújuló energiába fektetett óriási összegek ellenére Németországnak nem sikerült teljesítenie 2021-es klímacélját, és valószínűleg 2022, majd 2023 is hasonló eredménnyel zárul majd. Ezért, illetve a 2030-as célok elérése érdekében az országnak háromszorosára kell gyorsítania az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, amit elsősorban a megújulóenergia-kapacitás bővítésének felpörgetésével kíván elérni - jelentette be január 11-én Robert Habeck alkancellár, egyben az új német Scholz-kormány gazdasági és energia-, illetve klímaügyi minisztere. A tárcavezető elismerte, hogy az ország "gigantikus" feladat előtt áll, amikor az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére kitűzött céljait úgy kívánja elérni, hogy közben elegendő energiát biztosítson energiaéhes iparának is.

Németország célja, hogy 2030-ig 65 százalékkal csökkentse CO2-kibocsátását az 1990-es szinthez képest, de a jelenlegi trend alapján csak 50 százalékos csökkentést fog elérni. 2022 végéig az ország maradék atomerőműveit is leállítja egy, a fukusimai nukleáris baleset után született kormánydöntés értelmében, a jókora kapacitáskiesést pedig részben széntüzelésű erőművekkel pótolják, ami jelentősen növeli az ország karbonemisszióját. Az új kormány "ideális esetben" 2030-ig a szenet is kivezetné, az így keletkező hiányt pedig a kevésbé szennyező gáztüzelésű erőművekkel töltené be addig, amíg elegendő mennyiségű és a megfelelő rugalmasságot biztosítani képes megújuló energia nem áll Európa legnagyobb gazdaságának rendelkezésére.

Főszerepben a szárazföldi szélturbinák

A megújuló források, elsősorban a nap- és szélenergia jelenleg mintegy 43 százalékát adja az ország villamosenergia-ellátásának, de ezt 2030-ig 80 százalékra kell emelni a kormány szerint. Ezért, a teljes országos kibocsátáscsökkentés sebességének fokozása érdekében Németország egy meglepő új vállalást is tett a bejelentés értelmében, miszerint

2035-ig teljesen szén-dioxid-mentessé teszi villamosenergia-szektorát. Ezt elősegítendő a kormány új jogszabálycsomagot készít elő körülbelül húsvétig, amely a korábbi tervekhez képest új, ambiciózusabb célokat és intézkedéseket jelöl ki egyebek mellett a napenergia terjedésének felgyorsítására, a fűtési szektor dekarbonizációjára, a zöldhidrogén-termelés növelésére és a szárazföldi szélenergia kapacitás bővítési ütemének felgyorsítására vonatkozóan is.

Annak ellenére, hogy a megújuló alapú villamosenergia-előállítás 2021-es kétéves mélypontja nagyrészt a kivételesen gyenge szélenergia-termelés eredménye volt, az új energiapolitikai tervek alapján továbbra is a szélenergia, különösen a szárazföldi (onshore) szélenergia marad a legfontosabb megújuló villamosenergia-forrás Németországban, ennek érdekében pedig jelentősen fokoznák a szárazföldi szélerőmű kapacitás bővítésének sebességét. (Azzal együtt is, hogy az offshore, vagyis tengerre telepített turbinák jóval magasabb kihasználtság mellett üzemelnek szárazföldi társaiknál.)

A miniszter által 'húsvéti csomagnak' nevezett, reményei szerint nyár előtt elfogadható tervezet egyebek mellett extra területek biztosításával gyorsítaná fel a szárazföldi szélerőmű kapacitás növekedését, zöld jelzést adva a jelenleg a polgári radarüzemeltetők és katonai érdekek által blokkolt projekteknek. Becslése szerint az intézkedések összességében akár 8-9 GW új szélerőmű kapacitás telepítése előtt is megnyithatják az utat, ami ugyan jelentős mennyiség, azonban csak töredéke az új tervekben szereplő számoknak.

Az ország jelenleg körülbelül 55-56 GW szárazföldi szélerőművi kapacitással rendelkezik, és míg a korábbi tervek 2030-ig 71 GW-ra növelték volna ezt, addig az új elképzelés szerint az évtized végére 100-125 GW-ra bővülne a beépített teljesítőképesség. Ennek érdekében az új telepítéseknek az évtized második felében el kellene érnie az évi 10 GW-ot, ami megközelíti a 2020-ban egész Európában telepített 11,8 GW-ot.

Az eddigi legnagyobb növekedést 2017-ben produkálta a német szárazföldi szélenergia-szektor, amikor is 5 GW-tal gyarapodott a kapacitás, de az elmúlt években különböző okok - elsősorban az adminisztratív tervezési nehézségek és az építkezéseket bírósági úton megakadályozni igyekvő érdekcsoportok - miatt ennek az értéknek csak a töredékét tudta felmutatni az iparág.

Csalódást és haragot szülhet a zöld átmenet

A cél elérése érdekében a német kormány egy kifejezetten a szárazföldi szélenergia terjedését elősegíteni hivatott törvény megalkotására is készül 2022-ben, melyben az ország területének 2 százalékát jelölné ki új szélerőművek telepítési helyszínéül. A Német Szélenergia Szövetség (BWE) szerint ekkora területen annyi szélerőművet lehetne létrehozni, amennyi elegendő lenne a megújulóenergia-célok teljesítéséhez, ehhez azonban szerintük minden szövetségi államban kötelező érvényű területi célt kell meghatározni és végrehajtani. A 2 százalékos cél jóval több, mint az eddig kijelölt 0,8 százalék és a ténylegesen kihasznált 0,55 százalék.

A 2 százalékos cél bevezetése egyben a lakóépületek és szélturbinák közötti távolságra vonatkozó jelenlegi korlátozó szabályok jelentős enyhítését vagy megszüntetését is maga után fogja vonni.

Így várhatóan az a bajorországi szabályozás sem maradhat fenn, melynek értelmében lakott területektől csak legalább a szélerőmű saját magasságának tízszeresét elérő távolságban lehet szélturbinákat telepíteni. (Magyarországon a jogszabályalkotó 12 kilométerben határozta meg azt a távolságot, amelyen belül nem engedélyezhető szélerőművek létesítése.)

Emellett a német kormány céljai közé tartozik a szárazföldi szélenergia kapacitás aukciókon kiosztandó mennyiségek növelése, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése, valamint a szárazföldi szélenergia és a természetvédelem közötti új egyensúly megteremtése is. A tervek pozitív fogadtatásban részesültek az ipari szövetségek részéről, a Német Megújuló Energia Szövetség (BEE) közleményében már a német klímapolitika új korszakának kezdetét vizionálta, a WindEurope szélenergia iparági szervezet vezérigazgatója, Giles Dickson pedig úgy fogalmazott, "megint dübörög az Energiewende", vagyis a német energiaátmenet.

Mindez azonban az egyéb, például hálózatfejlesztési kihívásokon túl már csak azért sem ígérkezik könnyűnek, mert a szélerőművek számának emelésére, illetve az erre bevonható földterület növelésére irányuló cél ütközik természetvédő csoportok álláspontjával, valamint az Európai Unió madárvédelmi törvényeivel is.

A német kormány mindenesetre számít arra, hogy a zöld átmenet „csalódást és talán haragot” fog okozni a lakosság egy részében.

Összeegyeztetni a természetvédelmet a szélerőművek terjedésével

Az új szélerőművek engedélyeztetését Németországban már eddig is gyakran a természetvédelemmel kapcsolatos aggályok és a madárvédő aktivisták által indított perek késleltetik, mivel ezek szerint Németország szárazföldi szélerőmű kapacitásának bővítése részben ellentétes az EU madár- és élőhelyvédelmi irányelveiben rögzítettekkel. Noha a természetvédő szervezetek egyöntetűen a hagyományos erőművek megújuló kapacitásokkal való kiváltása mellett állnak, mivel az előbbiek által okozott klímaválság az élővilágra nézve összességében sokkal súlyosabb, katasztrofális következményekkel járhat, a környezet-, illetve madárvédelmi szempontok érvényesítését az energiaátmenet, így a szélerőművek telepítése során is kiemelt fontosságúnak tartják.

A WindEurope európai szélenergia-iparági szervezetnél szintén úgy vélik, hogy az új német célok nincsenek teljes összhangban az EU irányelveivel, ezért szerintük bizonyos módosításokra lenne szükség a direktívákban. A szárazföldi szélturbina-telepítések felgyorsítását célzó berlini tervek a telepítéseket megelőző egyedi elemzés helyett egy általánosabb elbírálási módszertant is bevezetnének, ami szintén ütközhet az irányelvvel. A természetvédők ugyanakkor nem támogatják a direktíva felülvizsgálatát, illetve az abban foglalt előírások lazítását. Az ügyben aktív németországi környezetvédő civil szervezet, a NABU álláspontja szerint az irányelv számos olyan kivételt is megfogalmaz, amelyeket Németország szélesebb körben is felhasználhatna a szélenergia kapacitás bővítésének támogatására. Az Agora Energiawende egyébként hasonló következtetésre jutott, amikor úgy fogalmazott, a szélenergia terjeszkedése érdekében az uniós természetvédelmi törvények adta kivételi lehetőségek fokozottabb kihasználására lesz szükség.

A jelenlegi ismeretek szerint a szélturbinák különösen a nagytestű és ragadozó madarak életét veszélyeztető kockázatot jelentenek, ami a madarak élőhelyétől és vonulási útvonalától számított bizonyos biztonsági távolságot tesz szükségessé, bonyolítva és megnehezítve a szélerőművek tervezési folyamatát - áll az Agora Energiewende megbízásából készült jogi elemzésben. A szervezet egy másik, 2021 októberi elemzésében úgy fogalmazott, "mivel a szélenergia a klímavédelem és az energiaellátás egyik kulcstechnológiája, fontos összeegyeztetni a természetvédelmet és a szélerőművek felgyorsult terjeszkedését". Érdekesség, hogy az elemzést bizonyos Patrick Graichen jegyzi, aki akkoriban az Agora Energiewende igazgatója volt, jelenleg azonban már a gazdasági és energia-, illetve klímaügyi tárca államtitkáraként az új szélenergia-célokat bejelentő miniszter jobbkeze.

Címlapkép: Getty Images