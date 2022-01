Európa botladozása után Amerika begyújtotta a rakétákat

Portfolio 2022. január 28. 22:01

Az elmúlt időszakban alapvetően rossz hangulat uralkodott a tőzsdéken, és a volatilitás is jelentősen megnőtt. Elsősorban az amerikai jegybank monetáris szigorítása aggasztja a befektetőket, de közben ott van a háttérben az Oroszország és Ukrajna közti geopolitikai feszültség, és közben még gőzerővel dübörög a gyorsjelentési szezon is, tehát bőven vannak impulzusok a piacon. Mindazonáltal a hangulat összességében továbbra is jellemzően negatív, és az európai tőzsdék is nagyrész mínuszban indították a pénteki kereskedést, majd nem sokkal a nyitás után egyérelmű negatív hangulat uralkodott el, és délutánra komoly esés alakult ki a piacon. A tengerentúlon a kezdeti ijedség után javult a hangulat.