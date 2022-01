Titokzatos metaverzum-tervek és új rekordok az Apple-nél - Ugrik az árfolyam

Szinte minden tekintetben rekordot döntött az Apple 2021 negyedik negyedévében, az iPhone-értékesítések és ezzel az egész vállalat bevétele csúcsra ment és a cég története során most először meghaladta a 30 milliárd dollárt a negyedéves nyereség. A robosztus negyedéves számok az elemzői várakozásokat is túlszárnyalták, és az eredményeket bemutató konferenciahíváson Tim Cook vezérigazgató elhintette, hogy látnak lehetőséget a metaverzumban és ennek megfelelően cselekednek. A befektetők lelkesek, az Apple részvényei 5 százalékkal lőttek ki a zárás utáni kereskedésben.



Rekordegyedév az Apple-nél

A globális ellátási láncok akadozása sem tudta megakadályozni az Apple-t abban, hogy rekordnegyedévet érjen el, több tekintetben is. Ez nem volt teljesen váratlan, miután az elemzők is növekedést prognosztizáltak a negyedéves gyorsjelentést megelőzően mind a bevétel, mind az eredmények szintjén, de így is meglepetést tudott okozni az Apple, az elemzői konszenzust minden tekintetben felülteljesítette.

Az Apple főbb negyedéves számai 4Q 20 4Q 21 várt 4Q 21 tény tény/várt változás év / év nettó árbevétel (millió USD) 111439 118663 123945 4,5% 11,2% ebből iPhone 65597 68338 71628 4,8% 9,2% bruttó fedezeti szint (%) 39,8% 40,5% 43,8% 3,3% 4,0% működési eredmény (millió USD) 33534 37023 41488 12,1% 23,7% működési eredményszint (%) 30,1% 31,2% 33,5% 2,3% 3,4% nettó eredmény (millió USD) 28755 31038 34630 11,6% 20,4% EPS (USD) 1,68 1,88 2,10 11,7% 25,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Hasít az iPhone

Az Apple húzóterméke továbbra is az iPhone, a bevételek több mint felét adta.

Külsős piackutató cégek (Canalys, Counterpoint) elmúlt hetekben napvilágot látott adatai alapján a negyedik negyedévben az Apple volt a világ legnagyobb okostelefongyártója az értékesítések volumenét tekintve, és Kínában hat év után ismét sikerült megszereznie az első helyet, ami az ősszel piacra dobott iPhone 13 készülékek sikerének tudható be.