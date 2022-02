Hamarosan elérkezik az 5 év alattiak oltása

Nagyon úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban heteken belül elérhetővé válik a koronavírus elleni vakcina az 5 év alatti gyermekek számára, a Pfizer-BioNTech gyógyszergyárak ugyanis elkezdték benyújtani a hatósághoz a szükséges dokumentációt.

Magyar idő szerint kedd délelőtt azt írta a Washington Post, hogy ha a következő hetekben az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) engedélyezi a vakcina alkalmazását, akkor akár már ebben a hónapban indulhat a legfiatalabbak oltása. A portál már akkor úgy fogalmazott: az sem kizárt, hogy a dokumentumok már kedden a hatóságnál lesznek, ezzel megkezdődhet a 6 hónapnál idősebbek és 5 évesnél fiatalabbak számára a vakcina engedélyezési folyamata.

A Reuters hírügynökség magyar idő szerint kedd éjszaka közölte: a gyártók bejelentették, hogy megkezdték a szükséges dokumentáció benyújtását az USA gyógyszerügyi hatóságához, amivel sürgősségi alkalmazási engedélyt kérnek a Covid-19 elleni oltóanyaguk 5 év alatti gyermekek esetében történő alkalmazásához.

Előzmények

A délelőtti cikkből - mely kiszivárgott információkra épült - az is kiderült, hogy egy decemberi elemzés szerint a 2-4 éves korosztályban a két dózisú vakcina nem váltott ki olyan erős immunválaszt, mint az idősebb gyerekeknél és a felnőtteknél. Ezért a gyártók egy harmadik adag vakcina beadását is tesztelik, azonban az erre vonatkozó adatok csak március végén lesznek elérhetőek. Mindezek ellenére a hatóságok azt tanácsolták a két gyártónak, hogy mielőbb nyújtsák be a kérelmüket. A 6 hónapos és 2 év közötti gyerekek esetében viszont megfelelő immunválaszt váltott ki a 2 adag vakcina.

A lap forrásai azt mondták, hogy az engedélyezés elindítása fontos, mert ezzel időt nyernek és majd a vizsgálat közben küldik meg a friss, harmadik dózissal kapcsolatos vizsgálati eredményeket a gyártók a FDA-nek.

Az FDA külső tanácsadó testülete várhatóan február közepén ülésezik a két adag vakcina alkalmazásával kapcsolatban ennek a korosztálynak. Emellett a CDC járványügyi hatóság is összeül az eredmények kiértékelése céljából.

Címlapkép: Komádiné Katona Krisztina főnővér beolt egy kislányt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty gyerekek oltására alkalmas vakcinájával az 5-11 éves gyerekek oltásának megkezdésén Budapesten, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben 2021. december 14-én. Országosan december 15-én kezdődik el a gyermekek oltása. Forrás: MTI/Balogh Zoltán