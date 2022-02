Minden idők legsúlyosabb válsága sújtja a repülést - Hogy lehet túlélni és kik fognak elbukni?

A nemzetközi turizmus és az üzleti utak kiszolgálójaként a vendéglátáshoz hasonlóan omlott össze a légi utasszállítás piaca. Az ismétlődő Covid-hullámok lezárásai elnyújtják ezt az agóniát, de a rugalmas iparági üzleti modellek képesek biztosítani a légiközlekedési vállalatok túlélését, sőt, fenntartani a technológiai modernizációját. Amely cég a kontinentális repülésre tudott koncentrálni, a gépbeszerzési költségeit át tudta terhelni a lízingbeadókra és kezelni képes a munkaerőproblémákat, az jó eséllyel részese lehet a következő évek iparági feltámadásának.

A válság hatása

A kereskedelmi célú repülőjáratok száma a Covid-19 vírus globális elterjedésének idején, 2020 tavaszán az ötödére esett vissza. A teljes bevétel vetítési alaptól függően harmadolódott, negyedelődött a 2020-as év során, az amerikai adatok alapján.

Az előrevetített trendek alapján a kilábalás megindult, de várhatóan 2025-2027 körül éri el az iparág a 2019-es kapacitását.

Ugyanakkor bizonyos differenciáltság felfedezhető a különböző üzleti modellek esetén. Egyrészt az amerikai adatok alapján megmutatkozik, hogy a fapados (ultra low cost) cégek teljes üzemi eredménye kevésbé esett vissza, mint a hálózati (network – hagyományos) légitársaságoké. Ennek magyarázata, hogy a fapados üzleti modell lényege az átszállások nélküli járatok üzemeltetése modern technológiájú, friss évjáratos, lízingelt gépekkel, amely stratégia a kontinentális (nagy belső) piacon belül működőképes költséghatékonyan. Mindeközben a sokkal kevésbé költségérzékeny hálózati légitársaságok üzleti modelljének lényege, hogy átszállással közvetítik egymás között az utasokat, amely elsősorban az interkontinentális utazások esetében hatékonyabb.

Márpedig kimutatható, hogy lényegében a belső piacokon belüli (EU, USA, Kína) légiközlekedés 2021-ben megközelítette a 2019-es év volumenének 80-90%-át, míg az interkontinentális repülések helyreállása 50% alatt maradt eddig. Az ázsiai (ASEAN) országok közötti repülés is az utóbbi kategóriába tartozik, elsősorban az alacsony átoltottságból következő korlátozások miatt. Az interkontinentális illetve belső piacok közötti repüléseknek tehát nem kedveznek a nemzetközi korlátozások és az eltérő karanténszabályok.

A légiközlekedési cégek megmentésébe összesen 243 milliárd dollárt tettek bele a kormányok világszinten, amelynek egyharmada bértámogatásra, azaz a munkaerő megtartására ment el.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) 2022-re is veszteséges működést jelez előre iparági szinten.

A repülőgépgyártók és egyéb beszállítók tartós megrendelésvisszaeséssel számolhatnak továbbra is. Az átlagos amerikai jegyárak 31%-kal estek a turista osztályon 2020-ban ($116) a megelőző évhez képest ($169), ugyanakkor 2021-ben ($163) már újra közelítették a 2019-es szintet. Európában ugyanekkor 57 és 90 euró között ingadoztak a jegyárak 2020 tavaszi mélyponttal, és 2021-ben már újra 80 euró fölé emelkedett az átlagos jegyár. Jól mutatja ez egyrészt a belföldi repülés iránti kereslet visszatértét, nem megfeledkezve persze az üzemanyagárak emelkedésének hatásáról sem.

Az átmeneti járatritkulásoknak megvolt a foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatása. A 2022-es év már inkább a munkaerő biztosításának kihívását hozza. Egyrészt a belsőpiaci repülés helyreállása és a cargo üzletág növekedése növeli a légiközlekedési munkaerőkeresletet, másrészt a Covid-19 okozta dolgozói megbetegedések miatt már a munkaerőhiányt kell leküzdenie az iparág cégeinek. Jól példázza ezt, hogy a magyar fapados társaság az irodisták között keres légi utaskísérőket plakáthirdetésekben.

A túlélés kulcsa a desztinációk megválasztása, az operatív lízing és a cargo

A viszonylag hamar feléledt belsőpiaci kereslet miatt az utasszállítási üzletágban a túlélés talán legfontosabb eleme az újra forgalmassá váló desztinációk, útvonalak megválasztása. Ebben a tekintetben a fapados üzleti modellnek előnye volt eredetileg, amely nem az útvonalak átszállásokkal történő összekötésére, hanem az átszállás nélküli forgalmas útvonalakra koncentrált. A stratégiaváltás fontosságát mutatja, hogy 2020 januárja és 2021 november között 132 új fapados cég alakult (az összes kereskedelmi légitársaság 9%-a), részben a hálózati légitársaságok tulajdonában. Ez azonban kiélezi a versenyt, nem csoda, ha mindeközben 68 cég csődbe is ment.

A súlyos visszaesés okozta légitársasági veszteséget némiképp enyhítette költségoldalon, hogy a repülőgépek is kevesebbet érnek egy kisebb repülési piacon, így azok lízingdíja is csökkent nagyjából 19%-kal, 0,5%-os szint alá. A légiközlekedésben ugyanis jellemző finanszírozási megoldás a járművek lízingelése. Ráadásul tovább nőtt a nyílt végű operatív lízing súlya 50%-ig, amely esetében nem kerül át a lízingbe vevő légitársaság tulajdonába a gép, tehát még rugalmasabban tudnak reagálni a légközlekedési cégek mind a kapacitásigény ingadozására, mind a kevésbé környezetterhelő technológiák megjelenésére. Ez utóbbi már csak azért is fontos lehet, mert a lezárásokkal párhuzamosan egyéb kihívások is rendre felbukkannak a légiközlekedésben. A karbonadóztatás, az említett üzemanyagáremelkedés, vagy a távközlési technológia okozta zavar szintén a stratégia újra gondolására kényszeríti a cégeket.

A légiközlekedési vállalatok további menekülő útja a teherszállítási tevékenységre való áttérés. Viszonylag alacsony a költsége a cargo üzletágra való áttérésnek, amelyhez a gépkapacitás az ülések kiszerelésével bővíthető. Az IATA statisztikái alapján a 2021-es légi teherszállítás volumene meghaladta a 2019-es mértéket, miközben a fajlagos árbevétele is növekedett ennek a tevékenységnek. Nyilván erre rásegítettek a tengeri szállítmányozásban bekövetkezett fennakadások és a szállítmányozásból fakadó alkatrészellátási és készletezési problémák is. A beszámolók szerint 2020 óta évente nagyjából 100 gépet alakítanak át teherszállításra, 2022-ben pedig már 160 átalakítás várható, amely utóbbi nagyjából az utasszállító repülőgépek 1%-a.

A kilábalás tehát megindult, amelyet mutat a tartalékba tett gépek száma is. A stratégia fent ismertetett átalakításával lehetőséget szerezhettek a légitársaságok a túlélésre. A csődök és új belépők azonban átrendezhetik a légi piac tulajdonviszonyait. A jelenlegi ismeretek alapján kialakított várakozások az évtized második felére teszik az utasforgalom pandémia előtti mennyiségének az elérését. A teherszállítás viszont addig is részben képes kiváltani a kieső utasbevételeket.

