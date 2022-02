Komolyan gondoljátok ti az elektromos autózást egyáltalán?

Cikkünkben egy manapság egyáltalán nem ritka, elektromos autó töltéses, negatív élménycsomagot mutatunk be, amely rávilágít arra, hogy mi az egyik, ha nem a legfontosabb gátja az emobilitás terjedésének. Szerencsére van megoldás, de ehhez arra lenne szükség, hogy mind a töltőhálózatok üzemeltetői, mind a jogalkotók végre ne csak alibiből és PR okokból, hanem mélyen és teljes mértékben komolyan vegyék a villanyautózás terjedésének a szükségességét.

A múlt hétvégén egy viszonylag kicsi akkumulátor kapacitással rendelkező elektromos autóval jártunk Ausztriában. A hivatalos hatótáv a valósághoz talán legközelebb lévő WLTP szabvány szerint 211 km, de télen és autópálya tempóban sokkal inkább reális a 140 km körüli távolság teljesítése. Ezt az autót inkább a hétköznapokra, ingázásra, esetleg rövidebb távú, magyar szemszögből nézve belföldi utakra találták ki. Ám mivel a megteendő távolságunk a célpontunkig mindössze 293 km volt, ezért minimális kompromisszumokkal tudtuk vállalni az utat kedvenc elektromos autónkkal is.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy két, mintegy 25 perces megállásra volt szükség út közben. Mivel egyet biológiai szükségletek, autópálya matrica vásárlás, egy gyors vacsora és kedvenc nápolyink beszerzése miatt amúgy is beiktattunk, így a valós időveszteség a tervek szerint egy hosszabb hatótávú elektromos, vagy egy belső égésű motorral ellátott autóhoz képest nagyjából csak fél óra lett volna. Aggodalmaink nemigen voltak, hiszen három éve járunk villanyautóval, négy országban, és 17 hazai megyében, és a tervezett távot is minden probléma nélkül megtettük már korábban, ugyanígy télen. Nem számoltam ugyan meg, de valószínűleg már százas nagyságrendű lehet annak a mennyisége, ahányszor nyilvános töltőket használtunk.

Azóta ráadásul az elektromos töltőhálózat is bővült, mind a helyszínek számát és eloszlását, és több esetben az adott helyeken megtalálható töltők jellemző mennyiségét tekintve is. Az összes szóba jöhető töltőhálózat alkalmazása két telefonunkon is rajta volt (amelyek viszonylag újak és fizetésre rendszeresen használva vannak), teljes és visszaigazolt regisztrációval, fizetési információkkal ellátva, korábban többször is sikeresen használva. Még egy RFID kulcs is volt nálunk, nem is beszélve az esetleges lassabb töltések esetén használandó töltőkábelekről.

Annak ellenére, hogy gyakorlottak és felkészültek voltunk, mégis egy töltés kivételével csúnya meglepetés ért minket, és mindez egy sokkal mélyebb problémára is rámutat.

Nézzük meg mi is történt velünk, a részletek fontosak és jellemzőek, ezért érdemes végig is olvasni, de ha valakit csak a következtetés érdekel, ezt a részt nyugodtan átugorhatja.

Első töltésünk Győr mellett, a Decathlon parkolóban található Mobiliti töltőnél volt. Egy kis időveszteséget jelent, hogy le kell hajtani az autópályáról, és ennél a hálózatnál már megszoktuk, hogy - főként télen - a kapacitáshoz képest valamivel lassabb a töltés, mint azt elvárnánk, de lényegi és váratlan problémával nem szembesültünk. A második töltésünk az osztrák Smatrics hálózaton volt, Soprontól alig pár kilométerre, a határ túloldalán. Ennek a cégnek a töltőit többször használtuk probléma nélkül korábban, gyors töltés és szépen karbantartott helyszínek jellemzőek rájuk. Most azonban az appból indított töltés nem indult, annak ellenére, hogy kaptunk értesítést a banki alkalmazásba az erős ügyfélhitelesítés végett, amit természetesen azonnal jóvá is hagytunk. Az app folyamatosan azt kérte, hogy a rosszul megadott bankkártya adatainkat módosítsuk, ami értelemszerűen abszurd, tekintve hogy az értesítést a tranzakció kísérletéről megkaptuk. A telefonos ügyfélszolgálatot ugyan gyorsan el lehetett érni, de a vonal végén lévő munkatárs nyelvtudása komoly kívánnivalót hagyott maga után, annak ellenére nehezen találta meg a helyszínt a térképen, hogy világosan megadtuk a település nevét és olyan szintig ragaszkodott a protokollhoz, hogy 15 perc teljesen felesleges ellenőrzésekkel ment el. Végül a töltést a weboldalon, regisztráció nélkül tudtuk elindítani, aminek bosszantó következménye, hogy hetekre lefoglalásra került 100 EUR a kártyához tartozó számláról. Összesen az odaúton így bő 30 percet vesztettünk az eredeti tervhez képest. Apróság, legalábbis ahhoz képest, ami a visszaúton várt minket. A visszaúton az első töltésünkhöz szintén a Smatrics villámtöltőjét szerettük volna használni, ezúttal Semmering mellett, az autópályán. Felkészültünk arra, hogy az app megint nem fog működni, noha a biztonság kedvéért az adatokat újra megadtuk és kétszer ellenőriztük. Arra gondoltunk, hogy legrosszabb esetben a webes megoldást alkalmazzuk megint, vállalva a túltolt letéti igényt is. Az app valóban nem működött megfelelően, így már indítottuk is a töltést a weben keresztül. A 100 eurós zárolás meg is történt, ám a töltés nem indult el. A visszajelzés szerint azért nem, mert nem engedélyeztük a böngészőben a helyszín elküldését. Természetesen ez nem volt igaz, hiszen akkor az első Smatrics töltés esetén is ugyanezt az üzenetet kaptuk volna vissza, de a biztonság kedvéért ellenőriztük is ezt, és természetesen nem ez volt a gond. Hozzáteszem: ha ez valóban probléma lenne, akkor egyáltalán miért kellene megtörténnie a zárolásnak, amennyiben a rendszer úgy ítéli meg bármilyen okból, hogy a töltés nem indulhat el? Ezen a ponton 222,10 eurós mínuszban voltunk a Smatrics felé, összesen mintegy 20 KWh árammal szemben (amely otthoni töltéssel alig több mint 2 euróba került volna) és az út mellett ragadva. A megoldás közel 50 perces, több körös telefonos egyeztetés után érkezett, ahol ugyan az ügyfélszolgálatos nyelvtudásával nem volt probléma, de a protokollhoz való ragaszkodás ismét rengeteg időt emésztett fel. Végül a reklamáció hatására 15 perc “ingyen” töltési időt kaptunk. Ráadásul később a második zárolt összeg is stornózásra került. A kapott áram arra már elég volt, hogy szerény, de még nem kínos sebességgel eljussunk az első határ utáni villámtöltőhöz, ahol megnyugodhatunk, hiszen egy itthon és külföldön is többször használt hálózat egyik állomásának megbízható neve várt minket. Tévedtünk. Ez a töltő a Hegyeshalomhoz közeli MOL által üzemeltett benzinkútnál található, amelyet az olajtársaság MOL Plugee név alatt üzemeltet. Miután megérkeztünk, az első töltőt hiába is próbáltuk elindítani, ez többszöri kísérlet ellenére sem sikerült. Szerencsére itt volt egy másik oszlop is, még ha lassabb is. Ehhez ugyan érthetetlen módon nagyon nehéz volt úgy odaállni, hogy a töltőkábel elérjen az autó megfelelő pontjára, mert az a szomszédos parkolóhely széle előtt volt, de még éppen megoldható volt. A töltést itt sikerült elindítani, bár az app rettenetesen lassú volt, és percekig nem voltunk benne biztosak, hogy ez sikerülni fog. A közel félórás töltés azonban nagyjából a felénél megállt, és erről értesítést sem kaptunk, csak az tűnt fel, hogy a töltöttség nem nő. Néhány percnyi kutakodás után újra kellett indítanunk a töltést, ami ezúttal már rendben végig is ment. Azonban a MOL nem perc vagy KWh óra alapon számol (ez nem volt meglepetés), hanem töltésenként, így ennek a költségét kétszer is levonták a kártyámról.

Smatrics töltő Semmering mellett (Faluvégi Balázs)

Hangsúlyozom, hogy önmagában nem szívesen emelek ki egyetlen töltőhálózatot sem, csak a mostani tapasztalatokat írtam le.

Ha el is tekintek a hétvégétől, szinte nem volt olyan hálózat korábban sem, ahol ne tapasztaltam volna kisebb nagyobb problémákat,

legyen szó a két említett cégről, az Ionity-ről, a horvát Elen-ről, egy kicsit még a Mobiliti-ről is, vagy szinte bárki másról.

A megbízhatatlan és számos technikai problémától szenvedő töltők végül a visszaúton mintegy két órás csúszást okoztak egy egyébként alig három - három és fél órás úton, ami elfogadhatatlan. Bár a helyzet az egyre nagyobb hatótávú autók és a gyorsabb töltők miatt valamelyest javult az elmúlt években, egy átlagos villanyautósnak enyhe kompromisszumot még mindig kell vállalnia nagyobb utak esetén az idő tekintetében. Az egyik legismertebb elektromos autós influencer, a kissé dilis, de munkáját tekintve nagyon értékes tartalmat szállító Bjorn Nyland számos villanyautót tesztelt Norvégiában, többek között annak kapcsán, hogy egy 1000 km-es utat mennyi idő alatt lehet megtenni velük. Van köztük olyan, ahol alig van minimális eltérés egy benzines autóhoz képest, és van olyan is, amelyik ekkora távon 3-4 órát is hozzáad a szükséges időtartamhoz. Azonban ennek a távnak a kevesebb mint harmada esetén

két teljes órát elvesztegetni már az elfogadhatatlan kategória, hiszen 1000 Km-re vetítve ez már hat órát is jelenthetne, és Bjorn tesztjében ugyanez az autó ennek kevesebb, mint felét veszítette csak el a benzines autóhoz képest, reális körülmények között.

A MOL Plugee email címére küldtem egy kérdést arról, hogy miként tudom a dupla töltés díjat visszaigényelni. A válasz viszonylag gyorsan, egy napon belül megérkezett, de csak egy zavaros utalást tartalmazott arra nézve, hogy a visszaigénylést a számlavezető bankomnál kell intézni. Csakhogy nem arról van szó, hogy a kártyámat ugyanazért a tételért kétszer terhelték volna meg, hanem két külön tételként értelmezett a MOL Plugee saját rendszere egyazon töltést, mert az ő technikai hibájukból kifolyólag újra kellett indítanom azt, és ezt természetesen lokáció és fizetési adatokkal, illetve EXIF információkkal ellátott fényképekkel is tudnám bizonyítani. Hozzá kell tenni: elsősorban az idő és nem a pénzveszteség zavar és emiatt a Smatrics töltők sokkal nagyobb bosszúságot okoztak, hiszen a MOL Plugee esetén ha háromszori próbálkozásra is, de telefonálgatás nélkül ki tudtam préselni a szükséges elektronokat.

A probléma a villanyautós életben egyre kevésbé az, hogy nincsenek töltők. Sokkal inkább azt, hogy ezeket nagyon nehézkes használni, tele vannak felesleges lépésekkel, mindegyik más és egymással általában nem kompatibilis megoldásokat alkalmaz és a megbízható működésük nagyon alacsony. Hiába tud valaki kifizetni egy elektromos autót, hiába szeret bele minden okkal a csendes működésbe, az azonnali és nagy nyomatékba, a technológiában rejlő előnyökbe és a lokális kibocsátás mentességbe, ha hosszabb távokon nem fogja tudni járművét használni.

Ha nincs megfelelő és megbízható töltőhálózat, akkor az emberek nem mernek majd elektromos autót venni.

Hogy mi az oka a töltők kiábrándítóan rossz megbízhatóságának, legalábbis a hagyományos autózáshoz képest, azt a leginkább talán az egyes hálózatok és az őket üzemeltető cégek mögötti tulajdonosi háttér, illetve finanszírozási források oldalán kell keresni. Nézzünk meg erre néhány példát, amelyek a régióban aktívak és számos töltőponttal rendelkeznek.

Mobiliti. A cég hazánk legnagyobb elektromos töltőhálózatát üzemelteti. A tulajdonos a magyar állami tulajdonban lévő MVM, tehát egy teljes mértékben adófizetői forintokból indított és nem kis részben finanszírozott vállalatról van szó. Bár más, kiegészítő tevékenységek is jelen vannak, például magán töltőállomás telepítési szolgáltatás, illetve CNG töltés gázüzemű autókhoz, a lényeg és a növekedés fő forrása jó eséllyel az elektromobilitás és a klasszikus, nyilvános töltőállomások. A legutolsó elérhető adatok alapján a vállalat még bőven veszteséges, hiszen 2020-ban 741 millió forint bevételre 235 milliós veszteség jutott. A mintegy 32%-os negatív marzs szinte hajszálpontosan megegyezett a megelőző évivel, így egyelőre nem látni, hogy piaci alapon mikor fordulhat gazdaságossá a kínált szolgáltatáscsomag. A személyes tapasztalatom egyébként az, hogy az összerakott ökoszisztéma profi, a töltők megbízhatósága jó, ugyanakkor a céget sok kritika éri a villanyautós közösségben a vártnál lassabb töltés és a percalapú díjazás frusztráló kombinációja miatt.

Ionity. Bár Európában komoly szereplő, hazánkban viszonylag kevés töltőpontot üzemeltet az egyébként utlragyörs töltőiről ismert cég. A vállalatot olyan nagy német gyártók alapították, mint a Daimler, a BMW, a Volkswagen, de részvényes a Ford, illetve a Hyundai-Kia csoport is, illetve nemrégiben az alapkezelő óriás, a Blackrock is csatlakozott. Hiába van azonban szó egy for-profit és magántulajdonban lévő kezdeményezésről, az indulásban komoly mértékű EU-s finanszírozás is szerepet játszott. A cégnek később a terjeszkedési terveket nem sikerült tartania, amiben nem lehetetlen, hogy tőkebevonási problémák is szerepet játszottak. Még kínosabb volt az Ionity számára, amikor a Volkswagen csoport vezérigazgatója egy LinkedIn posztban számolt be arról, hogy mennyire problémás még számára is a töltőhálózat használata, mind megbízhatósági, mind az állomások körüli szegényes infrastruktúra miatt. A saját tapasztalatom is megerősíti ezt. Bár a töltés tényleg nagyon gyors, de gyakran előfordul, hogy egy-egy töltő nem működik, vagy a fizetéssel és így a töltések indításával problémák vannak. Emiatt kétszer is előfordult velünk, hogy csak hosszas telefonálgatás után sikerült beindítani ezt távolról, az egyik esetben a rendszer hibája miatt a töltés végül teljesen ingyenes is lett. Egy időben sokan számoltak be hasonló tapasztalatokról.

Smatrics. A fent már említett töltőhálózat a tőzsdén is jegyzett Verbund AG megújuló energia cég tulajdona, amelynek fő részvényese 51%-ban az osztrák állam, és Bécs városa további mintegy 13%-ot birtokol. Van még néhány nagyobb tulajdonos, így a közkézhányad mindössze 20% környékén van, de ettől függetlenül is elmondható, hogy egy állami cégről van szó lényegében. Mindezek mellett a Smatrics és a Verbund három, nagyrészt EU-s finanszírozású támogatásban is részesült, amely az elektromobilitás fejlesztését célozta meg. A saját tapasztalatom a múlt hétvégéig pozitív volt, de ahogy feljebb olvasható, ez lényegesen megváltozott.

Mol Plugee. A hazai olajtársaság nemcsak Magyarországon, hanem több régiós országban telepített villámtöltőket, amit a cég külön erre fejlesztett alkalmazással használható. A MOL-t nem kell bemutatni, és nem meglepetés, hogy egy számos részvényessel rendelkező, komoly értékpapírpiaci jelenléttel rendelkező nagyvállalatról van szó. Az viszont már sokaknak lehet új információ, hogy a villámtöltő hálózat telepítése is jórészt az európai adófizetők pénzéből valósult meg az E-Next projekt keretében. Ez olyannyira így van, hogy ez a program volt a legnagyobb az EU történetében, amit elektromos töltőhálózat fejlesztésre megítéltek, közel 19 millió eurós keretösszeg tekintetében. A Mol Plugee-t is használtam már jó pár alkalommal, nemcsak Magyarországon, hanem például Szlovéniában is. Korábban csak egyszer fordult elő hogy nem indult el a töltő, legalábbis egy pár percig, de a fenti példa mutatja, hogy ez a hálózat sem tökéletes.

Még ha az állami, vagy EU-s finanszírozás nincs is jelen egy töltőhálózatokkal foglalkozó társaság életében, és tényleg túlnyomórészt, vagy teljes mértékben magáncégek is üzemeltetik az állomásokat, akkor is súlyos veszteségeket látunk, vagy a legalábbis a töltés önálló profitcenterként nem állja meg a helyét.

Erre jó példa a főként Németalföldön, de egyre inkább Franciaországban és Németországban terjeszkedő Fastned, amely nagyrészt holland magánszemélyek tulajdonában van és a céget viszonylag kis kapitalizációja ellenére a tőzsdén is jegyzik. A vállalat azonban egyelőre masszív veszteséget halmozott fel és ez egy gyors felfutás után a részvényárfolyamon is meglátszik. A kurzus hatalmasat futott felfelé tavaly év elején, egy rövid ideig még 100 euró felett is járt, de mostanra már 44 euró alatt van az árfolyam.

Ez azonban még így is majdnem 800 millió eurós piaci kapitalizációt jelent, nem is beszélve a csúcson lévő értékeltség alapján számolható közel 1,9 milliárdról. Mindezt egy olyan vállalatért, amelyik árbevétele fél év alatt a 4,5 millió eurót sem érte el a legutóbb közzétett adatok alapján, amelyhez majdnem 16 millió eurós veszteség is tartozik. A remek részvénypiaci hangulatot kihasználva a kibocsátás révén befolyt összegből azonban a terjeszkedés és fenntartást egy ideig még tudják finanszírozni.

Nyilvánvalóan szót kell ejteni a legnagyobb, legkönnyebben használható és leggyorsabban terjeszkedő töltőhálózatról, a Tesla Superchargereiről is. Ugyan néhány állomást megnyitottak más, CCS szabványú autók előtt Hollandiában és Norvégiában az utóbbi hetekben, ezek alapvetően csak a gyártó saját autói által érhetőek el. A cég a világ egyik leggyorsabban növekvő nagyvállalata, és értelemszerűen teljes mértékben for-profit alapon gazdálkodik.

A töltőhálózatot azonban nem kezeli önálló profitecenterként. A régebbi - főként S modell - autók esetén például díjmentesen érhető el a töltés, de Magyarországon minden autó ingyen kapja az elektronokat a Superchargerekből, csak úgy, mint a Premium Connectivity (internet kapcsolat és több alkalmazás) esetén. Az összes autókhoz kapcsolódó szolgáltatásból, amiben ezeken felül például a még korántsem tökéletes önvezetést is tartalmazza, a legutolsó negyedévben már több, mint 1 milliárd dollárt hozott be, de a beruházások és a fenntartás költségeiről nincs információnk.

Azonban számos jel utal arra, hogy önmagában - egyelőre - a hálózat inkább veszteséges, amit azért éri meg fenntartani, mert így könnyebb eladni a Tesla autókat. Bár közvetlen tapasztalatom a Superchargerekről nincs, a visszajelzések alapvetően jók, a megbízhatóság tekintetében (télen a töltési sebesség tekintetében néha kevésbé). Itthon rengeteg a panasz a töltők foglaltságáról, különösen hétköznap késő délutánonként, ami nagyrészt az ingyenességnek tudható be. A felhasználói élmény ettől eltekintve súrolja a tökéletest, hiszen a felhasználóknak nem kell RFID kulcsokkal, app-okkal küzdenie, csak ráteszik a töltőre az autót és az áram már repül is az akkumulátorokba.

Azonban mindaddig, amíg a töltőhálózatokat állami és EU-s pénzből finanszírozzuk és nem piaci alapon működnek, vagy ha mégis, de önállóan nem állják meg a helyüket, addig a megbízhatósággal is állandó probléma lesz. Egész egyszerűen azért, mert ezek a szolgáltatók az adófizetők, illetve a részvénypiaci befektetők akaratlanul is gáláns finanszírozása miatt nincsenek rákényszerítve arra, hogy kölcsönös előnyökön alapuló, megbízható szolgáltatást nyújtsanak.

Ahhoz, hogy az elektromos autózás tényleg elterjedjen stabil, elérhető töltőhálózatokra van szükség, hogy az ügyfélélmény ne maradjon el a benzinkutakétól. Ezért mind ezek üzemeltetőinek, mind a szabályozásban részt vevőknek az alábbi alapkritériumokat lenne érdemes megfontolniuk:

Ha nem is várható el, hogy pár perc alatt feltöltsön egy autó, de kb. 20 perc alatt nyerhessünk elegendő energiát többszáz kilométernyi további út megtételére. Ezt az Ionity pontokon, vagy a V3-as Supercharger-eken elvileg már meg lehet valósítani, igaz: még elég kevés autó van, amelyik képes ilyen gyorsan ennyi energiát felvenni.

Ezt az Ionity pontokon, vagy a V3-as Supercharger-eken elvileg már meg lehet valósítani, igaz: még elég kevés autó van, amelyik képes ilyen gyorsan ennyi energiát felvenni. Az utunk során 30 km-en belül mindenhol találhassunk villámtöltőt , ahogyan ez nagyjából a klasszikus benzinkutak esetén is így van.

, ahogyan ez nagyjából a klasszikus benzinkutak esetén is így van. A töltők valóban működjenek is, és ne kelljen attól rettegni, hogy ha oda is érünk egyhez, akkor nem biztos, hogy kapunk belőle áramot, vagy hogy értelmetlenül megszakításra kerül a töltés.

és ne kelljen attól rettegni, hogy ha oda is érünk egyhez, akkor nem biztos, hogy kapunk belőle áramot, vagy hogy értelmetlenül megszakításra kerül a töltés. A fizetés gyors és könnyed legyen, és mindenhol lehessen érintős bankkártyát, mobiltelefonos-NFC-s megoldást használni (Apple vagy Google Pay például). A napokban érkezett hír, hogy a problémára a saját jól felfogott érdekéből fakadóan is az egyik legnagyobb kártyakibocsátó, a Visa is szorgalmazza a megoldást egységes fizetési rendszer fejlesztése révén.

és mindenhol lehessen érintős bankkártyát, mobiltelefonos-NFC-s megoldást használni (Apple vagy Google Pay például). A napokban érkezett hír, hogy a problémára a saját jól felfogott érdekéből fakadóan is az egyik legnagyobb kártyakibocsátó, a Visa is szorgalmazza a megoldást egységes fizetési rendszer fejlesztése révén. Ne kelljen mindenhol különféle app-okkal, regisztrációkkal, adatokkal bajlódni, hanem ahogy egy benzines tankolásnál is, elég legyen egyetlen “kallantyút “meghúzni.

hanem ahogy egy benzines tankolásnál is, elég legyen egyetlen “kallantyút “meghúzni. A töltőknél legyen elérhető mosdó, bolt, esetleg kávézó-étterem is, ahogyan most a nagyobb utak mellet található benzinkutaknál ez meg is valósul.

Mindez mindenki érdekét szolgálná, legyen szó az elektromos autósokról, a benzinkutak üzemeltetőiről, és a tisztább levegő révén az egész társadalomról.

Az, hogy nem, vagy nagyon lassan haladunk ebbe az irányba az annak tudható be, hogy sem a töltőhálózatok üzemeltetői, sem a jogszabályok alkotói még mindig nem veszik elég komolyan az elektromobilitást.

Szabályozási, törvényalkotói oldalról ezek alapján az alábbi javaslatok jelenthetnek kiindulási alapot az emobilitás valódi megtámogatásához, erről az oldalról:

Downtime statisztika és előírások megkövetelése az összes szolgáltatótól.

és előírások megkövetelése az összes szolgáltatótól. Minden valamirevaló benzinkútra - ennek forgalmától függően - legyen kötelező villámtöltő telepítési előírás, amit a helyben lévő személyzet is tud indítani, ha szükséges. Ez egyébként azért is lenne hasznos a kutak számára, mert a villanyautósok valamivel több időt töltenek el töltés közben, mint benzines/dízeles társaik, a nagyobb időtartamban pedig magasabb kosárérték lenne elérhető.

amit a helyben lévő személyzet is tud indítani, ha szükséges. Ez egyébként azért is lenne hasznos a kutak számára, mert a villanyautósok valamivel több időt töltenek el töltés közben, mint benzines/dízeles társaik, a nagyobb időtartamban pedig magasabb kosárérték lenne elérhető. Kötelező, 24 órás ügyfélszolgálat biztosítása, ha egy töltőnél nincs személyzet.

biztosítása, ha egy töltőnél nincs személyzet. Paypass fizetés kötelezővé tétele minden villámtöltőhöz - számlázási követelmények jogszabályi enyhítése, hogy ne kelljen mindenféle adatokat megadni feleslegesen, ahogyan egy magánszemély üzemanyag tankolásánál sem.

- számlázási követelmények jogszabályi enyhítése, hogy ne kelljen mindenféle adatokat megadni feleslegesen, ahogyan egy magánszemély üzemanyag tankolásánál sem. Piaci alapú töltőhálózat üzemeltetés ösztönzése, a felesleges bürokratikus akadályok elhárítása a valóban for-profit jellegű magáncégek elől, és a felesleges, rosszul működő, adófizetői pénzből finanszírozott vállalatok támogatásának fokozatos megvonásával. A cél nem az, hogy az állam köldökzsinórján logó szervezetek szállítsák a megoldást, hanem az, hogy a közösségi érdek egy hatékony szabályozáson keresztül valósuljon meg, lásd a fenti pontokat.

Ez utóbbi ponttal valószínűleg nem leszek túl népszerű, de az elkerülhetetlent amúgy sem lehetne sokáig halogatni: a valóban gyors és megbízható hálózatok esetén

bele kell törődni, hogy a villámtöltés tovább fog drágulni. Cserébe annyit mindenképpen elvárnak a felhasználók, hogy legalább legyen megbízható.

Még ha sikerül is az elektromos autózást el is terjeszteni, ezzel is csak a klímaváltozás problémájának mintegy 6%-át oldjuk meg, és ott van még a kötöttpályás közlekedés, a bicikliutak, tömegközlekedés és a légiközlekedés fejlesztése. Nagyon komoly erőfeszítésre van és pláne lesz is szükség ahhoz, hogy ezekhez a kihívásokhoz felnőjünk. Ez csak úgy fog menni, ha mindezt a szabályozók és a szolgáltatók is halálosan komolyan gondolják.

Címlapkép: Getty Images