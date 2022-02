Digitális startupot vásárol a McKinsey Magyarországon, új központot hoznak létre Budapesten

A McKinsey budapesti irodája Digitális Stúdiót hoz létre a fővárosban, melyet az IncepTech nevű magyar startup felvásárlásával alapoznak meg. A digitális kompetencia erősítésével a tanácsadó cég célja, hogy az üzleti tanácsadást még hangsúlyosabban támogassák digitális tudással, eszközökkel és fejlesztőkkel, azaz az üzleti tanácsokat a megvalósítás fázisáig végigkísérjék. A felvásárlásról, a globális digitalizációs folyamatokról és a Magyarország jövőjét formáló trendekről beszélgettünk Jánoskuti Leventével, a McKinsey budapesti irodájának vezetőjével, Bacsó Gergellyel, a McKinsey Digital közép-európai társ-vezetőjével, és Buslig Györggyel, az IncepTech alapítójával és az új Digitális Stúdió vezetőjével.

Egyre több globális tanácsadó lép arra az útra, hogy a digitális kompetenciákat épít fel házon belül, melyek túlmutatnak a tanácsadáson, és az ügyfeleiknek eszközt, megoldást is adnak a digitális projektjeihez. Hogy néz ki a McKinsey stratégiája ezen a területen?

Jánoskuti Levente: A McKinsey stratégiájának már régóta része az üzleti és a digitális stratégia összekötése, integráltan kezelése. Ez a két téma vállalatvezetőként ma már nem elválasztható egymástól. A pandémia után a digitális képességek iránti igény még inkább felgyorsult, egyedül Európában 50-60 millió új digitális felhasználó jelent meg, több mint kétmillió Magyarországon is. A McKinsey szerepe jól elhatárolható más tanácsadó cégekétől, rendszerintegrátoroktól, azzal, hogy mi teljeskörűen támogatjuk ügyfeleinket projektjeik megvalósításában: elkészítjük az ügyféllel közösen a stratégiát, segítjük a digitális fejlesztés minél gyorsabb megvalósítását és piaci bevezetését, és mindeközben felépítjük a vállalat digitális képességeit, hogy önállóan is még sikeresebbek legyenek a digitális világban. Az IncepTech felvásárlása is ezeket a célokat szolgálja. A tranzakció jól beleilleszkedik a korábbi globális felvásárlások sorába, és ezzel Magyarország is még jelentősebb szerepet fog betölteni a McKinsey globális szervezetén belül, a 4. Digitális Stúdió létrehozásával (Budapest a London, Stockholm, Berlin utáni újabb állomás lesz ezzel).

Jánoskuti Levente, McKinsey

Hogyan illeszkedik bele az IncepTech felvásárlás ebbe a stratégiába, mit csinál majd a Digitális Stúdió?

Bacsó Gergely: A McKinsey-ről régebben volt egy olyan percepció, hogy ha elkészült a stratégia, annak végrehajtása már a vállalat feladata. Ez a digitális világban abszolút nem igy működik, a stratégia és az implementáció kéz a kézben történik. Nem csak nálunk, a legtöbb ügyfélnél is lezajlott ez a paradigmaváltás. Ha van egy új ötlet - például egy banknál hogyan kell digitalizálni a hitelezést vagy egy telekommunikációs cégnél milyen új adatalapú szolgáltatásokat kell bevezetni - akkor azon is dolgozunk, ezt hogyan lehet elvinni a megvalósítás fázisáig. Ennek különböző mélységei vannak: van, amikor egy konkrét terméket valósítunk meg, van, amikor digitális képességeket fejlesztünk, de gyakori az is, hogy teljes digitális üzletágakat mi építünk fel. Erre fókuszál már egy évtizede a McKinsey Digital, ahol jelenleg több mint 5000 kolléga dolgozik: fejlesztők, adattudósok, designerek, agilis trénerek, adatmérnökök. A stratégiát már nem csak megalkotjuk, hanem végre is hajtjuk.

Bacsó Gergely, McKinsey

Buslig György: Minden digitális termék megépítése mérnöki munka, de nem úgy, mintha egy hidat építenénk. A hidat egyszer megépítik, onnantól kezdve azt tudják használni az autók, csak néha karban kell tartani. A mai digitális világban viszont olyan gyorsan változnak a felhasználói igények, a technológiák, hogy a digitális termék inkább olyan, mint egy kert, amit folyamatosan gondozni kell, és ehhez folyamatosan digitális kompetenciákra van szükség szervezeten belül. A stratégiai tervet hiába dolgozza ki egy tanácsadó, ha nem dolgozik utána együtt a szervezettel a megvalósításon, akkor a szervezet ezt nem fogja megtanulni.

Buslig György, McKinsey

Mivel foglalkozik pontosan az IncepTech, milyen piacokon van jelen?

Buslig György: A céget 2014-ben alapítottam, előtte hat évig dolgoztam a McKinseynél. Célunk nagy vállalatok fundamentális digitális átalakítását segíteni, melyre hatalmas igény van ma, és ez az igény egyre csak nő. Vagy a meglévő üzletet kiegészítő új digitális üzletágat építünk, vagy a meglévő működést alakítjuk át. Minden projektünknek kulcsfontosságú fókusza az ügyfél digitális kompetenciáinak továbbfejlesztése. Ehhez olyan szervezetet próbáltam létrehozni, ahol a szoftverfejlesztés, a technológia és az üzleti tudás egyenrangúként van jelen a kultúrában a kezdetektől fogva. Az elmúlt 8 évben többek közt dolgoztunk Nyugat-Európában, Skandináviában, a Közel-Keleten és az Egyesült Államokban. A McKinsey-vel az első pillanattól kezdve együttműködünk, ami segített megnyitni a kapukat a globális fókusz felé.

Jánoskuti Levente: Általában mi akkor szoktunk együttműködni a vállalatokkal, amikor valamilyen nagy kihívás előtt állnak, nagy ugrást szeretnének végrehajtani. Ilyenkor rengeteg nehézség felmerül, a szervezet teljesítőképességének a határait kell feszegetni, hogy egy-két éven belül jelentős előrelépés történjen nagy rendszerek átalakításában, képességek kialakításában. Nagy segítség, ha a napi gyakorlatban tudjuk megmutatni, hogyan lehet az üzleti célokat és a digitális képességeket összehangolni. Nemzetközileg versenyképes csapatot építünk, amely bárhol a világon megállja a helyét. A jó hír, hogy ez a tudás a mostani lépésünkkel még közelebb jön magyar ügyfeleinkhez is. A budapesti irodában a nemzetközi téren vezető, innovációs láb eddig is erős volt, ebbe fog nagyon jól beleilleszkedni az IncepTech is.

Buslig György: A McKinsey budapesti Digitális Stúdiójában a projektek típusából adódóan a frontvonalban dolgozunk, ezzel könnyű a digitális tehetségeket a céghez vonzani. Jelenleg az IncepTech 63 fős alkalmazotti bázisa képezi a Digitális Stúdió magját, célunk pedig ennek a számnak a többszörösére növekedni, hogy ügyfeleinket szerte a világon tudjuk támogatni digitális ambícióik elérésében.

Hogyan áll Magyarország a digitális tehetségek, a képzett digitális munkaerő területén?

Jánoskuti Levente: Azt látjuk, hogy a kelet európai STEM munkaerőbázis számosságát tekintve is összehasonlítható a némettel, és Budapest, illetve Magyarország jó lehetőségekkel rendelkezik, hogy a régió digitális ökoszisztémájának-központi szereplőjévé váljon. Különösen igaz ez akkor, ha a tehetségek globális szintű projektekben tudnak részt venni és ezáltal folyamatosan szakmailag fejlődni. Nagyon pozitívak a hazai tapasztalataink. A budapesti McKinsey mai közel 200 fős alkalmazotti bázisa több mint 15 nemzetiségből áll, míg 10 évvel ezelőtt csupán 3-4 más nemzetiségű budapesti kollégával dolgoztunk együtt. A nagyon erős hazai bázisra támaszkodva, de akár ezen túlnyúlva igyekszünk a tehetségeket egy helyre összegyűjteni.

Bacsó Gergely: Ezt a „mágnes” hatást már eddig is tapasztaltuk. Van nem egy olyan tehetséges kolléga, akit most haza tudtunk vonzani egy megfelelő értékajánlattal. A digitális területen úttörő, fiatal korosztályban már mások a munkahellyel kapcsolatos elvárások, de azzal, hogy érdekes és látható, jelentős eredménnyel járó munkát végezhetnek nálunk, nagyon izgalmas lehetőséget tudunk nekik kínálni.

Buslig György: Azt tapasztaljuk, hogy ez a közösségépítés túlmutat a McKinsey Digitális stúdión. Már eddig is az IncepTech 63 fős csapata áttételesen több száz fős digitális közösséget tudott megmozgatni. A stúdió növekedésével ez a katalizátor hatás is tovább fog nőni, ezáltal lehetőséget nyitva magyarországi tehetségeknek a globális projektekbe való bekapcsolódásra.

Az elmúlt évek ezzel szemben arról szóltak itthon és külföldön is, hogy kevés az informatikus, szűk a piac, sokkal több digitális szakemberre lenne szükség. Ti nem érzékelitek ezt?

Bacsó Gergely: Ez egy olyan terület, ahol erős verseny van, és ez a verseny globális. De nem is a tehetségek megtalálása a legnehezebb feladat, hanem a folytonos motiválásuk, fejlesztésük, és ezáltal megtartásuk. A szoftverfejlesztők, és a digitális tehetségek esetében a fizetés az egy faktor, de az érdekes témák és projektek, illetve a személyes fejlődés az, ami elsődleges. Ha be tudod vonzani azt a néhány szenior kollégát, aki szakmailag nagyon erős tudással és megfelelő vezetői képességekkel is rendelkezik, az ő szárnyaik alatt iszonyatos sebességgel tudnak felnőni a fiatalabb generációk. Ez egy nagyon erős modell: bár nehéz egy tehetséges csapatot egyben tartani, de ha ez sikerül, akkor ők folyamatosan átütő teljesítményre képesek.

Buslig György: Az oktatásnak is hatalmas szerepe van abban, hogy a digitális szakértők száma tovább nőjön. Egy jó vezetőnek mind az üzleti, mind az informatikai oldalra rálátással kell rendelkeznie, és minél több ilyen szakember dolgozik egy szervezetnél, az a szervezet annál digitálisabban tud működni. Nem véletlen, hogy a nagy technológiai és fintech cégek tele vannak ilyen emberekkel. Az oktatás ebben úgy tud segíteni, hogy egy technológiai képzésbe az üzleti elemeket is beleépíti: gondolkodási sémákat tanít meg, amivel utána később könnyebben tud valaki vezetőként sikert elérni, startupot felépíteni, embereket motiválni, megtartani. Ugyanez igaz azokra, akik üzleti oldalról érkeznek, nekik meg kell érteniük a technológiai aspektusokat, lehetőségeket, limitációkat.

Hogyan állnak most a magyar vállalatok a digitális fejlettséget tekintve nemzetközi összehasonlításban, milyen lépések következnek most számukra?

Bacsó Gergely: A magyar vállalatok digitális felzárkózása nagy lendülettel indult el az utóbbi időszakban, de hosszú még az a táv, amit meg kell tenniük a vezető digitális országok, mint például a skandináv országok vagy a Benelux államok szintjének eléréshez. A legtöbb vállalatnál már létezik egy digitális stratégia, folyamatban van valamilyen szinten az agilis átalakulás, elkezdődött a belső folyamatok és ügyfélfolyamatok digitalizálása. De van számos olyan terület, ami még csak most kezd begyűrűzni a fejlettebb piacokról, az egyik ilyen a core technológiák modernizálása. Ezek a rendszerek évtizedekkel ezelőtt készültek, amelyekhez előbb utóbb hozzá kel nyúlni, mert nem felelnek meg a modern kor kihívásainak (pl. felhő, cyber-security, API-ok), és fenntartásuk is egyre körülményesebb. Szintén fontos téma a digitális marketing kérdése: a lakosság legnagyobb része – földrajzi lokációtól és életkortól függetlenül - áttért az online és mobil csatornákra, így az ezen csatornákon történő marketing és értékesítés megkerülhetetlen a vállalatok számára. A harmadik fontos téma pedig az adatvagyon kihasználása u.n. Advanced Analytics / Artifical Intelligence képességek segítségével, amely a vállalati működés minden részében új lehetőségeket nyit meg. Ez a három téma egyre intenzívebben fog jelentkezni a vállalatok mindennapjaiban.

Jánoskuti Levente: Ha egy kicsit messzebbről tekintünk a kérdésre, azt látjuk, hogy egy ország versenyképességét nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen szintre jutott el a digitalizációban. A versenyképességre természetesen sok tényező van hatással, de a digitalizáció jelentősen felértékelődött. A közelmúltban készített elemzéseink is rávilágítottak arra, hogy a digitálisan fejlettebb országok kisebb visszaesést könyvelhettek el a pandémia alatt, mint a hasonló adottságú, de digitálisan kevésbé fejlett országok. Kanada GDP-visszaesése pl. 2 százalékponttal nagyobb volt, mint az Egyesült Államoké, utóbbi digitális fejlettsége egy 100-as skálán 10 ponttal volt magasabb, mint Kanadáé. Hasonló összefüggést figyelhetünk meg Belgium és Hollandia vagy Franciaország és Németország országpárosok tekintetében is. A digitális fejlettség a következő évtizedek sikerkritériuma lesz. Ebben a közszférának és a vállalatoknak is hatalmas felelőssége van. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a budapesti McKinsey Digital Stúdióval ügyfeleink legösszetettebb üzleti kihívásait még innovatívabb eszközrendszerrel segítsük megoldani. Emellett, hozzá szeretnénk járulni Magyarország digitális ökoszisztémájának fejlesztéséhez és regionális tehetségvonzó képességének további erősítéséhez is.