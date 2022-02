Ismét kapható idehaza az egyik legnépszerűbb elektromos autó

Miközben idehaza a napokban minden az üzemanyagok drágulásáról, a töltőállomások nehéz helyzetéről és a hatósági árról szólt, a hazai kereskedésekben ismét elérhetővé vált a korábban olcsóságáról híres elektromos autó, a Volkswagen e-up. A Magyarországon nagyon népszerű villanyautó sem úszta meg azonban az áremelést: 1,5 év alatt 1,4 millió forinttal lett drágább. Ez több szempontból is érthető, viszont azt is jelenti, hogy egyre drágább megúszni a benzinparát.

Egy hónappal ezelőtt robbant be a hír az európai sajtóban, hogy a Volkswagen ismét gyártásba teszi a (2020-ban leállított) legkisebb és nagyon sikeres elektromos autóját, az e-up modellt. Akkor arról is lehetett hallani, hogy az első kereskedők már listán gyűjtik az érdeklődőket. A gyártó oldaláról logikus az újbóli piacra dobás, ugyanis a csoportnál jelenleg hasonló méretű villanyautó nem elérhető és az utód a hírek szerint csak 2025-ben várható.

Idehaza legutóbb másfél éve, 2020 szeptemberében volt elérhető ez a modell, a magyarországi 150 darabos kvótát azonban napok alatt elkapkodták. Ennek két oka volt elsődlegesen akkor: 8,22 millió forintos induló árával az egyik legolcsóbb villanyautó volt a magyar piacon és a potenciálisan igénybe vehető 2,5 millió forintos állami támogatással az ár még kedvezőbben alakulhatott.

A napokban jelent meg elektromos autós közösségi csoportokban a hír, hogy

a hazai importőr oldalán újra konfigurálható az e-autó.

Részlet a VW hazai oldaláról.

A helyzet mára alaposan megváltozott mindkét tekintetben:

Az induló ár 9,662 millió forint, vagyis 1,5 év alatt 1,4 millió forinttal drágult ez a modell (ez 17%-os áremelkedésnek felel meg).

Jelenleg nincs nyitva és nem is tudni, mikor várható újabb állami támogatási kör, vagyis az autót (magasabb felszereltséggel megpakolva, akár kereskedői kedvezménnyel) 9,5-10 millió forintért lehet majd elhozni a kereskedésekből.

Vagyis egyre mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ki szeretne csekkolni a benzinválságból, azonban még így is könnyen lehet, hogy elkapkodják a 10 millió forintos kisautót. Ennek több oka lehet:

Még így is az egyik legolcsóbb, itthon elérhető e-autónak számít és ár/érték arányban hagyományosan erős ajánlat, ha a megtehető (WLTP szabvány szerinti) 260 kilométert nézzük. A Pénzcentrum egy hónappal ezelőtti gyűjtése szerint csak három modell volt ennél olcsóbb és mindhárom modellnél lényegesen jobb hatótávot nyújt. (Érdemes megemlíteni, hogy a picit nagyobb Renault Zoe 11,7 milliós induló árral arányosan viszont több megtehető km-t ígér.)

Az elmúlt fél évben az állami támogatás nélkül is vették az elektromos autókat, a (benzinár-stop nélküli időszak) magas üzemanyagárak hajtották elsődlegesen a keresletet, a napelemes telepítésekkel kombinálva előnyös fenntartást tudnak biztosítani ezek a modellek.

A gyártó időzítése is ideális, ugyanis több százezer család most kapta kézhez az szja-visszatérítést, ami keresletet generálhat akár az új autók iránt is.

Összességében tehát nem kizárt, hogy a lényegesen magasabb ára ellenére ezúttal is nagy vásárlói érdeklődés fogja övezni a kis villanyautó modellt (a kereskedés sem véletlen lőtte be ide az árat), mert azt sem szabad elfelejteni, hogy eközben a benzin-, és dízelmodellek is drágultak és azok leszállítására nem kevés időt kell várni. A Pénzcentrum épp a napokban számolt be arról, hogy egyes információk szerint a 8-as Golfra több mint másfél évet kell várni, de a Touran és a Passat esetében is legalább egy év a várakozási idő.

Azt már csak érdekességképp jegyezzük meg, hogy a KSH a tavalyi inflációs kosarában már figyelembe vette az elektromos autók árának alakulását. Az idei évtől 1 darab teljesen elektromos meghajtású autó (Kia E-Niro) árváltozása is része lesz a fogyasztóiár-indexnek (ez 1,5 év alatt 1,2 millió forinttal drágult egyébként). Utóbbihoz kapcsolódóan 2022-től az elektromos autók töltésének díja is az új reprezentánsok körét bővíti.

