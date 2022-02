Végh Richárd: A BÉT tőzsdére menetele az egyik legfontosabb célunk idén

A tavalyi év kifejezetten erős volt a magyar tőzsdén, Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója idén is hasonlóan erős évre számít, mind a befektetői aktivitást, mind a tőzsdén megjelenő kibocsátók számát tekintve. A tőzsde vezérigazgatója emellett beszélt a régiós konszolidációs törekvésekről, és arról, hogy a lengyel tőzsdével tavaly aláírt közös szándéknyilatkozat mellett milyen lépések várhatók még a magyar tőzsde részéről. Az idei év egyik legfontosabb projektjéről is szó esett, vagyis a BÉT tőzsdére meneteléről, amely a tervek szerint már idén megvalósulhat.

Izgalmas volt 2021 a világ tőzsdéin, folytatódott a rali, a magyar tőzsdén is voltak jó részvénysztorik, a tőzsdei forgalomra sem lehet panasz. Mire számítanak idén?

Jó évet zárt tavaly a tőzsde, a forgalom közel azon a szinten alakult, mint a nagyon volatilis és ebből kifolyólag nagy forgalmú 2020-as évben. 2020-ban a volatilitás nagyjából a duplája volt az átlagos éveknek, ez 2021-re visszaesett arra a szintre, ami egy átlagos tőzsdei évben tapasztalható, viszont a forgalom közel azonos maradt, ami véleményem szerint egy erős teljesítmény. A derivatív piacunkon is alapvetően növekedést láttunk, különösen a devizakontraktusokban. Ha az árfolyamokat nézzük, kicsit több mint 20 százalékos növekedést produkált tavaly a BUX index, de még 2020 elejéhez képest is 10 százalékos a növekedés. Fogalmazhatunk úgy is, hogy 2021-ben ledolgozta az egy évvel korábbi visszaesést, azután pedig új csúcsra tudott emelkedni. Ami az idei tőzsdei forgalmi kilátásokat illeti, alapvetően a tavalyihoz hasonló évet várunk. Nyilván vannak bizonytalansági faktorok a gazdaságban, amelyek mozgathatják a piacokat, ugyanakkor fennmaradhat az az aktivitás, amit tavaly, illetve tavalyelőtt tapasztaltunk.

A tavaly látott részvénypiaci rali növelte a kisbefektetők kockázati étvágyát?

Tavaly év végén ezermilliárd forint fölé került a lakosságnál lévő részvénymennyiség értéke. Látjuk, hogy továbbra is az egynegyedét adják a tőzsdei forgalomnak, tehát egy erős lakossági befektetői bázis van. Ez persze nem írja felül azt a generális képet, hogy a magyarok alapvetően továbbra is konzervatív megtakarítónak számítanak, hiszen továbbra is az állampapírok, bankbetétek és a készpénz a legnépszerűbbek. Viszont a megtakarítások mennyiségével együtt a részvények mennyisége is nő a lakossági portfóliókban. A piac többi szereplőjével együtt kell azon dolgoznunk, hogy minél több lakossági befektető értse a részvénypiac működését, és az ezzel kapcsolatos kockázatokat, ugyanakkor lássa, hogy ebben megfelelően diverzifikált formában hozampotenciál is van. Lakossági szempontból kifejezetten érdekes volt tavaly az AutoWallis nagy sikerű nyilvános kibocsátása, hiszen az előzetes várakozások felett sikerült tőkét bevonni annak köszönhetően, hogy nagy volt a lakossági érdeklődés. Ez is visszaigazolja azt, hogy nagy potenciál van a magyar vállalatok számára abban, hogy megszólítsák akár részvény-, akár kötvénykibocsátásokkal a hazai lakossági befektetőket is.

Bár az állami nagyvállalatok régóta várt tőzsdére lépésére tavaly sem került sor, több kisebb vállalat részvényeit is bevezették a BÉT-re. Mi várható a részvénykibocsátásokban idén?

Az új cégek tőkepiaci megjelenése szempontjából a tavalyi egy nagyon aktív és mozgalmas év volt. 2020 -ban a járvány nagyon sok cégnél teljesen felülírta a terveket, ennek ellenére akkor is voltak bevezetések, azonban több cég, amely a pandémia első évében félbehagyta a folyamatot, 2021-ben végül visszatért ehhez a projekthez, továbbá új cégek is megjelentek. Ha az Xtend piacunkat nézzük, megjelent az OXO Technologies, a NAP, a Polyduct, és az Épduferr, valamint a már tőzsdén lévő Gloster is több tőkeemelést végrehajtott. A fő piacunkon az Eprolius jelent meg, mint fő kibocsátó, többen pedig tőkeemelést hajtottak végre. A Megakrán pedig szintlépést tett, és a BÉT Xtendből a Standard kategóriába lépett tovább. Jelenleg három középvállalkozás felkészülése zajlik a Mentor program keretében, ők tavaly nyertek támogatást a tőzsdei megjelenés finanszírozását elősegítő pályázaton, piacra lépésük 2022-ben várható. Ezen felül számos társasággal állunk kapcsolatban, akik még várhatóan idén tervezik beadni pályázatukat és egyúttal a megjelenésüket is.

Vélhetően idén is a kis-és közepes méretű vállalatok jelenhetnek meg részvényeikkel a tőzsdén.

Alapvetően a BÉT Xtend piacon számítunk nagyobb számosságra, hiszen a Mentor Programunk iránt nagy volt az érdeklődés tavaly is, és az eddigi információk alapján idén is erre lehet számítani. A Mentor Program keretében, mely mögött EU-s támogatás van, alapvetően kétfajta célt finanszíroz a tőzsde, egyrészt az ELITE Programban való részvételt, másrészt pedig a tőzsdére lépés költségeinek részleges visszatérítését. Jelenleg hárman vannak a Mentor Programban, az a cél, hogy ők idén megjelenjenek a piacon, de további társaságokat is várunk.

Nagyobb vállalatok megjelenésére van esély?

A fő piacot tekintve több társaság is közel van a tőzsdéhez, ebben vannak ingatlanpiaci szereplők, mondhatni SZIT várományosok. Bízunk abban, hogy a hazai bankok és biztosítók megfontolják az MNB legfrissebb ajánlását, és a tőzsdei megjelenés mellett döntenek, ezzel is erősítve a pénzügyi intézmények átláthatóságát. Emellett elképzelhetők átlépők az Xtend piacról is, illetve vannak olyan, az előző két kategóriába nem tartozó nagyobb vállalatok, akik szintén a látókörünkben vannak. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy januárban azért még nem látunk minden érdeklődőt. Összességében elmondható, hogy az Xtend piaccal együtt ez egy jó erős pipeline-nak tűnik, de természetesen egy tranzakció akkor fejeződik be, amikor az utolsó bevezetési dokumentáción is megszáradt a tinta.

Nem csak a részvénypiacon, a vállalati kötvények piacán is aktívak voltak a vállalatok, emögött nyilván az NKP állt.

A kötvénypiacon 2021. rekordév volt mind az új kibocsátók, mind a bevezetett össznévérték tekintétben. Ennek hátterében elsősorban a Növekedési Kötvényprogram állt. 2021-ben az Xbond piacra számos új cég lépett, illetve nagyon sok új kötvénysorozatot vezettünk be: 53 új vállalati kötvényt regisztráltunk csak a BÉT Xbond piacra, emellett pedig összességében közel 40 új társaság jelent meg a kötvény- és részvénypiacon, akinek korábban egyáltalán nem volt tőzsdén regisztrált értékpapírja. Az Xbond mellett nagyon sok kibocsátás volt az egyéb hitelpapír piacokon, köztük az állampapírpiacon. Az ÁKK 2021-ben bevezette az euróban denominált állampapír-sorozatokat a BÉT Xbond piacra, és a fő piac vállalati kötvény szegmensében is számos bevezetés történt. Mindemellett a jelzáloglevél-piacon talán a legérdekesebb új fejlemény a zöld jelzáloglevelek megjelenése volt.

Az NKP viszont kifutott, növelheti ez a részvénykibocsátások iránti igényt?

A MNB meghozta azt a döntést, hogy az NKP keretösszegét kihasználja, de további kötvényeket nem vásárol, tehát előfordulhat az, hogy egy olyan társaság, amelyik esetleg kötvényfinanszírozást vett volna igénybe a programban, más finanszírozási formát választ. Lehetséges tehát, hogy egy társaság a program kifutása miatt a részvény-finanszírozást választja.

Mint a BÉT is, nem titok, hogy tőzsdére készül a magyar tőzsde. Hogy áll a bevezetés előkészítése?

Túl sok konkrétumot nem tudok elárulni, de azt megerősítem, hogy továbbra is nagy erőkkel dolgozunk a tőzsdére menetel előkészítő munkálatain. Ezek a munkálatok az előzetes ütemterv szerint haladnak, és bízom benne, hogy hamarosan lesznek publikus információk. Azt meg tudom erősíteni, hogy mindenképpen szeretnénk a tőzsdére lépést ebben az évben megvalósítani, ha a körülmények lehetővé teszik.

Tavaly a BÉT fontos lépést tett a régiós tőzsdei konszolidáció felé, amikor együttműködést kötött a lengyel tőzsdével. Ezzel mi volt a cél?

Ha a nagy iparági trendeket nézzük, Nyugat-Európában, Amerikában a tőkepiaci infrastruktúra nagyon integrált, nagyon nagy szervezetek szolgálják ki. Ezzel szemben a közép-kelet-európai régióban nagyon fragmentáltak a piaci infrastruktúrák, és nem zajlott le az a konszolidáció, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, a fejlett piacokon már megvalósult. Pont emiatt sok régiós tőzsde és elszámolóház mérethatékonysági kihívásokkal szembesül. A BÉT stratégiájában szerepel, hogy proaktívak legyünk abban, hogy megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy partnerségek, együttműködések kialakításával hogyan lehet előrelépni a régióban, és részben ezt a mérethatékonysági kérdéskört kezelni.

Miről szól pontosan a lengyel-magyar tőzsdei együttműködés?

A lengyel tőzsdével aláírt közös szándéknyilatkozatunk a kereskedés utáni struktúrák tekintetében tűzi ki azt a célt, hogy a lengyel és a magyar fél létrehozzon egy közös tulajdonú holdingtársaságot, aminek a keretében működne a magyar klíring ház és a lengyel energia klíring ház. Így egy közös anyavállalaton keresztül akarunk elérni, elsősorban bevételi szinergiákat. A KELER-hez tartozó KELER KSZF számolja el és klíringeli a BÉT piacait, ugyanakkor a KELER KSZF nagyon fontos szolgáltatásokat nyújt energiapiacokon is az itt kereskedő ügyfelek számára. A lengyel fél eközben kifejezetten energiapiaci klíringgel foglalkozik, ezért a két cég együttműködése potenciálisan nagyon jól kiegészíti egymást. Elhatároztuk, hogy kidolgozzuk ennek az együttműködésnek a részleteit, és az a cél, hogy szeptember végéig aláírjunk egy joint venture agreementet, ami létrehozná ezt a holdingcéget.

Várható, hogy más tőzsdékkel is lesz hasonló együttműködés, szóba jöhet esetleg régiós tőzsdefelvásárlás vagy részesedésszerzés?

A stratégiánk része, hogy felmérjük a régióban az együttműködési lehetőségeket. Azt remélem, hogy ez az első sikeres lépés lesz, amit követhetnek egyéb partnerségek is. Hogy ez felvásárlás vagy más megoldás, és pontosan mely területen - tőkepiaci, kereskedés, esetleg energiapiaci kereskedés, további post trading szolgáltatások, nem tudjuk. Minden lehetőséget szeretnénk megvizsgálni, ami a magyar tőkepiacok tekintetében előnyös lehet.

A BÉT tavaly eladta az egyik leánycégét, a Budapest Institue of Bankinget. Mi volt ezzel a cél? Várható még hasonló lépés?

2021-ben értékesítettük a BIB-ben meglévő részesedésünket, ami egy viszonylag fiatal cég, 2017-ban hoztuk létre, de a néhány éves működése alatt nagyon komoly eredményeket ért el. Az ő tevékenységi körük elsősorban a pénz- és tőkepiaci pénzügyi tudásra és az ehhez kapcsolódó oktatásokra fókuszál, és ez alatt a nagyon rövid idő alatt sikerült nekik az egyik megkerülhetetlen szereplővé válni ebben a nagyon specifikus szegmensben, amit ezek a képzések jelentenek. Az értékesítésre azért került sor, mert egyrészt úgy láttuk, hogy az ő további fejlődésük szempontjából jó lehetőséget tud kínálni az új tulajdonos. Másrészt a BÉT tőzsdére menetele miatt is azt gondoltuk, hogy a potenciális jövőbeni befektetők számára egyszerűbb és tisztább képet biztosít, ha a leányvállalatok teljesítményét nem kell elemezni, hanem a BÉT főtevékenységére fókuszálhatnak, illetve a KELER-ben lévő részesedés értékére. Jelen pillanatban a KELER Csoportban 46,67 százalékos tulajdona van a BÉT-nek, amit stratégiailag egy fontos erősségnek tartunk.

Az elemző-árjegyzői program kiterjesztésében mi a menetrend?

2021 végéig tartott az az időszak, amire meghirdettük az előző keretrendszerben az elemzés-árjegyzési programot. Tavaly év közepén elindítottuk ennek a revízióját, beszéltünk a tapasztalatokról a programban részt vevő kibocsátó cégekkel, a tagjainkkal, brókercégekkel, akik elemzést és árjegyzést nyújtanak, hogy finomhangoljuk ennek a programnak a részleteit. Végül az a döntés született, hogy követező években is folytatjuk a programot. Némileg módosultak a feltételek a részt vevő cégek számára, és néhány vállalat esetében nem folytatódik az elemzés. Ezekben az esetekben ez a kibocsátó döntése volt, más cégeknél viszont várható, hogy elindul az elemzés, tehát feltehetően összességében hasonló számú elemzés fog készülni, mint eddig. Az árjegyzésnél fontos lépés, hogy lehetőséget teremtettünk arra, hogy elváljon az elemzést készítő és az árjegyzést végző bank vagy brókercég személye. Lehetőség lesz arra, hogy még több társaságnál árjegyzés is folyjon abban az esetben, ha a kibocsátó is aktívan támogatja ezt. Arra számítunk, hogy az árjegyzett cégek száma némileg növekedhet is.

A BÉT Xtendes cégekre is kiterjesztik az elemzőprogramot?

Igen, erről is döntés született. Amennyiben a BÉT Xtendes kibocsátó is jelzi ezt a szándékát, illetve az új feltételek mentén szeretne részt venni, akkor lesz lehetősége ebbe becsatlakozni.

Idén tavasszal választásokat tartanak Magyarországon. A különböző kimenetelek hogyan befolyásolják a BÉT stratégiáját, működését?

2020-ig volt egy piacfejlesztési stratégiánk, amit tavaly felülvizsgált a BÉT igazgatósága, majd a közgyűlés is elfogadta októberben. Ennek az időtávja 2021-2025, viszont a fókuszpontokat nem írtuk át drasztikusan. Továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai elköteleződés a magyar középvállalatok tőkepiaci finanszírozással való kiszolgálására irányul. Önállóan került megfogalmazásra egy stratégiai pontként a BÉT tőzsdére menetele, ami a BÉT hosszú távú tőzsdei fejlődéséhez egy fontos pont lett. Ami újdonság, és nagyobb fókuszt kap, az a régiós együttműködések kérdése. 2016-20 között elsősorban a magyar középvállalatoknak nyújtott szolgáltatások kialakítása, minél szélesebb körben való megismertetése állt a fókuszban, ilyen módon kevesebb energia maradt a régió más szereplőivel való együttműködésre. Azt gondoljuk, hogy most már ez előtérbe tud kerülni, és segítheti a további növekedési lehetőségek kihasználását. Természetesen az IT-biztonság, a stabil működés és a befektetői bizalom fenntartása is olyan hosszú távú célkitűzések, hogy ezeket nem fogja befolyásolni a választás.

Mik a BÉT legfontosabb célkitűzései 2022-re?

Természetesen továbbra is nagyon fontos, hogy segítsük a hazai vállalatokat részvény-, kötvényfinanszírozásban, hogy minél több vállalat tudjon megjelenni ezeken a piacokon, és a termékfejlesztések is tovább folytatódjanak. Mindemellett pedig a lengyelekkel már elindultak a tárgyalások, és célunk, hogy a joint venture agreementet és a partnerséget meg tudjuk kötni. De amit kiemelnék, az az, hogy a BÉT tőzsdére menetele megvalósuljon idén, ez az egyik legfontosabb célunk.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio