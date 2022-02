A földgáz miatt is törhetett ki az orosz-ukrán háború

Az Északi Áramlat gázvezetékek története szinte a kezdetektől szorosan összefügg az orosz-ukrán politikai-gazdasági kapcsolatok alakulásával. Oroszország számára a mai napig az energiaexport jelenti a legfontosabb bevételi forrást, Ukrajna pedig jól keresett a rajta áthaladó szállítmányokon, e téren folytatott együttműködésük tehát kölcsönösen előnyösnek tűnt. A két ország közötti politikai összhang megbomlásával azonban új korszak kezdődött az egész európai energiaellátást alapjaiban meghatározó történetben, az elmúlt napok történései pedig a jövő kilátásait is bizonytalanná teszik.

Az Északi Áramlat 1 vezeték (pontosabban vezetékpár, ahogyan az Északi Áramlat 2 is) ötlete először az 1990-es évek közepén vetült fel, vagyis még jóval a 2000-es évek ukrán-orosz gázvitái előtt, azonban utóbbi események jelentős lendületet adtak a projektnek. A Kijev és Moszkva közötti viszony súlyos elmérgesedésének bevezetőjeként is értelmezhető történések a választási csalási botrányba keveredett oroszbarát ukrán vezetés bukásához és az ennek következtében az országban 2004-2005-ben végbement nyugatos politikai fordulathoz köthetők ("narancsos forradalom").

A fordulat hatására az akkor már Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin elnök által vezetett Oroszország, megorrolva a Nyugat felé forduló Kijevre, az addig barátian alacsony szintről emelni kezdte az Ukrajnának szállított földgáz árát. Ennek jogosságát az ukránok vitatták, az oroszok pedig az Európának Ukrajnán keresztül szállított földgáz megcsapolásával vádolták meg Kijevet, de a tranzitdíjak körül sem volt egyetértés a felek között. Az éveken át elhúzódó, nemzetközi bíróságra vitt konfliktus 2009 januárjában odáig fajult, hogy egy időre gyakorlatilag leállt az Ukrajnán keresztül történő gázszállítás, ami akkoriban az Európába tartó orosz gázexport zömét bonyolította.

Előzmények - Északi Áramlat 1

Az Északi Áramlat 1 megvalósítása érdekében a Gazprom és a finn Neste olajcég 1997-ben hozta létre a North Transgas vegyesvállalatot, amely aztán együttműködött a később az E.On részévé váló német Ruhrgas gáztársasággal. 2005-ben már a Gazprom, a BASF és az E.On írta alá az építésről szóló megállapodást, majd a holland Gasunie is csatlakozott hozzájuk. Az Északi Áramlat 1 megépítéséről szóló közös német-orosz szándéknyilatkozatot 2005 őszén írták alá, majd építése 2010-es megkezdését követően a több mint 1200 kilométeres, évi 55 milliárd köbméteres szállítási kapacitású gázvezeték 2011-2012-ben állt üzembe. Az összességében mintegy 8,8 milliárd eurós projektet 70 százalékban banki, a fennmaradó arányban saját forrásból finanszírozták.

Forrás: Gazprom

A Balti-tenger alatt húzódó vezeték nyomvonalának kijelölésekor egyértelműen elsődleges szempont volt, hogy Oroszország így mentesült az Ukrajnát (illetve mivel az új vezeték részben más régebbi vezetékeket is kiváltott), Fehéroroszországot, Lengyelországot és a balti országokat illető tranzítdíj jó részének megfizetési kötelezettsége alól, ahogyan azoktól a befolyásoktól is, amelyeket ezek az országok esetleg Oroszországgal szemben gyakorolhatnak.

2015-től az energiaügyet egyre inkább a geopolitikai érdekérvényesítés eszközeként alkalmazó orosz vezetés

egyértelműen és meglehetősen nyíltan az ukrán tranzit teljes megszüntetését tűzte ki célul 2020-tól,

vagyis körülbelül akkortól, amikor az eredeti tervek szerint az Északi Áramlat 2 is üzembe állt volna, megduplázva a legnagyobb európai gazdaság, Németország és a kontinens első számú gázellátója, Oroszország közötti közvetlen gázszállítási kapacitást.

Oroszország jó ideig vonakodott is új gázszállítási szerződést kötni Ukrajnával a 2019 végén lejáró kontraktus utáni időszakra, mielőtt az utolsó pillanatban az Európai Bizottság közvetítésével ezt mégis megtette. A megállapodás hatálya azonban csak 2024-ig terjed, és a korábbiaknál is kisebb mennyiségű (2020-ban legalább 65, 2021-2024-ben pedig évi 40 milliárd köbméter) orosz gáz Ukrajnán keresztül Európába történő szállításáról szól.

Az Északi Áramlat 1, majd a 2020-21-re elkészült - Magyarországot Szerbia felől elérő - Török Áramlat gázvezetékek új utakra terelve már részben kiváltották az ukrán és lengyel tranzitot. Az ukrajnai tranzitútvonal jelentőségének csökkenése azonban már 2005-től elkezdődött. Az ezen úton szállított gáz mennyisége évi közel 140 milliárd köbméterről alig több mint 80 milliárd köbméterre csökkent 2011-ig, majd a mélypontot jelentő 2014-re, a Krím-félsziget orosz megszállásának évére nem sokkal több mint 60 milliárd köbméterre süllyedt, hogy aztán némi emelkedést követően tovább mérséklődjön. Így, míg 2009-ben még az ukrán tranzitúton érkezett az orosz gázexport több mint 80 százaléka Európába, 2021-ben részesedése már csak körülbelül 30 százalék volt.

Az Északi Áramlat 2 építése

Az Európát a kezdetektől megosztó Északi Áramlat 2 projekt 2015-ben indult, az építkezési munkálatok 2018-ben kezdődtek, és a vártnál tovább tartottak, így az új vezetékpár csak 2021 szeptemberére készült el. A munkálatokat érdemben fékezte a projekttel szembeni politikai ellenállás, elsősorban az Egyesült Államok által kivetett szankciók, amelyek általánosságban az európai orosz befolyás és energiafüggőségének növekedésére hivatkoztak, de az orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij letartóztatása új lendületet adott a kritikáknak, illetve környezetvédelmi aggályok is lassították az engedélyeztetéseket. 2019 végén az Egyesült Államok szankciókat vetett ki az építkezésben részt vevő cégekre, így egy éven át álltak a munkálatok, és csak 2020 decemberében indultak újra.

2021 nyarára az Egyesült Államok beletörődött a vezeték megépítésébe, júliusban pedig kompromisszumos megállapodást írt alá Németországgal. E szerint Amerika a későbbiekben is szankcionálhatja az Északi Áramlat 2-t, ha azt Moszkva politikai fegyverként használná. Másrészt a megállapodással igyekeztek megelőzni, hogy Ukrajna és Lengyelország (a rajta áthaladó Jamal gázvezeték révén) tranzit szerepe megszűnjön, a későbbiekben akár alternatív gázforrások és gázok szállítása által, és arról is döntöttek, hogy Ukrajna több milliárd dolláros támogatást kap a kieső tranzitdíj-bevétele kompenzálására. (Az ukrán Naftogaz szerint az ország évi 3 milliárd dollártól esik el az Északi Áramlat 2 megépülésével.)

A projekt legfontosabb nyugat-európai szereplője, Németország a legutóbbi időkig kitartott mellette saját érdekeire hivatkozva. Berlin korábban az európai belügyekbe való beavatkozással is megvádolta az Egyesült Államokat, az építkezést leginkább ellenző Ukrajna érdekeit pedig úgy képviselte, hogy igyekezett garanciát szerezni Putyintól arra, hogy a vezeték elkészülte után sem szűnik meg az ukrán gáztranzit.

Miközben 2021 második felében az európai gázárak egyre emelkedtek, nagyrészt a visszafogott orosz szállítmányok következtében, Moszkva már egyértelműen az Északi Áramlat 2 engedélyeztetéséhez kötötte a gázexport esetleges növelését. 2021 novemberében azonban a német energiahatóság felfüggesztette a vezeték tanúsítási folyamatát, ami az európai gázárak megugrását eredményezte, majd 2022. február 22-én Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy leállítják a gázvezeték engedélyezési folyamatát és felülvizsgálják a helyzetet. A gázárak újabb emelkedését kiváltó lépés

Vlagyimir Putyin orosz elnök azon döntésére reagált, mellyel elismerte a két kelet-ukrajnai szakadár terület függetlenségét és segítségnyújtási szerződést kötve „békefenntartókat” vezényelt oda,

a nemzetközi jogot súlyosan megsértve.

Jelentősége, szerepe a gázellátásban

Az Északi Áramlat 2 vezetékbe - az Északi Áramlat 1-hez hasonlóan - kizárólag orosz eredetű gáz kerülne, mégpedig az északnyugat-szibériai Jamal-félszigetről, amely Oroszország legnagyobb gázmezőit foglalja magába. Ezek fejlesztésébe Oroszország kifejezetten az európai gázigény kielégítésére vágott bele, fokozatosan helyettesítve a nyugat-szibériai Nadim-Pur-Taszovszkij régió kitermelését, amelyekre a termelés csökkenése vár.

A Jamal-félsziget, illetve a nyugatról határoló Kara-tenger teljes gázkészlete a Gazprom szerint

meghaladja a 20 ezer milliárd köbmétert, ami több mint 40 évig lenne képes fedezni az EU teljes gázfogyasztását.

A fénykorában, az 1990-es évek második, a 2000-es évek első felében évi 140 milliárd köbméter orosz gázt továbbító ukrán tranzitvezetékhez képest az 55 milliárd köbméteres Északi Áramlat 2 nem tűnik kritikusnak az európai ellátás szempontjából, de a koros ukrán vezeték állapota kérdéses, és valószínűleg jelentős fejlesztésekre lenne szükség ahhoz, hogy nagyobb mennyiséget gazdaságosan és biztonságosan lehessen továbbítani ezen keresztül - már ha erre lenne orosz szándék, ami a jelek szerint egyelőre nincs.

A vezeték elsősorban Németország energiaellátását szolgálná (szolgálta volna?), amely jelentős részben földgázzal váltaná ki a 2022-re maradék működő atomerőművei leállítása és az optimális esetben 2030-ig kivezetendő szenes kapacitások miatt kieső energiaellátást. Ezzel együtt nem garantált, hogy a szállítandó 55 milliárd köbméteres mennyiség egészét Németország használta volna fel, vagy hogy a vezeték üzembe lépése növelte volna az európai orosz gázexportot, nem pedig csak helyettesítette volna az ukrán tranzitot.

Az Északi Áramlat 2 szárazföldi folytatását képező Jagal gázvezeték kapacitásárverésein az 55-ből csak nem egészen 10 milliárd köbméternyit foglaltak le nyugat felé, illetve magába Németországba, míg a fennmaradó több mint 45 milliárd köbméter a cseh határig vezető Opal vezeték számára lett lefoglalva az aukciókon. A gáz innen még mindig nyugat felé veheti az irányt, de Közép- és Kelet-Európába, valamint a központi osztrák baumgartemi szállítási csomópontba is áramolhat, ahonnan potenciálisan elérheti a hagyományosan az ukrán útvonalon kiszolgált piacokat - beleértve Magyarországot is.

Az egész európai gázpiacnak fáj

A fentieknek megfelelően

számos országot fájdalmasan érintené, ha a vezeték végül kihasználatlan maradna, borítékolható jelentős áremelő hatása pedig az egész európai gázpiacon tartósan fennmaradhat.

Ez azzal együtt is igaz, hogy a német gazdasági miniszter szerint az Északi Áramlat-2 földgázvezeték üzembe helyezésének felfüggesztése "nem okoz bajt Németországban", a berlini kormány egyebek között vásárlásokkal, beszerzésekkel, valamint szabályozási lépésekkel gondoskodik a földgáztárolók megfelelő töltöttségi szintjéről, illetve az ellátás biztonságáról, középtávon pedig támogatja a cseppfolyósított földgáz (LNG) használatának felfuttatását. Ehhez nagy fejlesztésekre, elsősorban LNG-terminálok építésére lesz szüksége, mivel eddig főleg "vezetékes", azon belül is jórészt orosz gázzal tervezte megoldani ellátását.

LNG erőmű, forrás: Getty Images

Az LNG-behozatal fokozása a gázfogyasztás 80-90 százalékát importból fedező, csökkenő saját gáztermelésű Európa egésze számára is elsődleges opciót jelent, az egyéb, például közép-ázsiai források növekvő behozatala mellett. Ez utóbbi, részben az ukrán gázvezeték jövőbeli kiaknázásával kapcsolatos tervek esélyeit ugyanakkor jelentősen elbizonytalanították az elmúlt napok eseményei.

Az Északi Áramlat 2 üzembe állításának elmaradása kereskedelmi szempontból elsősorban a vezeték közvetett finanszírozóit érintené érzékenyen. Az Északi Áramlat 2 projekt 9,5 milliárd eurós költségét 50 százalékban az Uniper, a Wintershall Dea, az OMV, az Engie és a Royal Dutch Shell, 50 százalékban pedig a Gazprom finanszírozta. Nem világos, hogy a vállalatok visszakapnák-e befektetésüket abban az esetben, ha a vezeték soha nem állna üzembe.

Rövid távon a Gazprom nincs rászorulva az Északi Áramlat 2-re, a számára legfontosabb európai vásárlói igények kiszolgálására ennek hiányában is képes. Hosszú távon azonban a Gazpromnak is szüksége van a kitermelési helyet a felvevő piaccal legrövidebb úton összekötő Északi Áramlat 2 üzembe helyezésére, amit megerősítenek a Kreml európai gázválság idején tett célzásai is.

Jelenleg az orosz gázmonopólium nem is tűnik érdekeltnek abban, hogy több gázt szállítson Európába,

mivel a visszafogott szállítási aktivitás két szempontból is neki kedvez: az ezáltal magasan tartott gázárak gazdasági hasznot hoznak Oroszországnak, egyúttal geopolitikai nyomás alá helyezi Európát.

Ha viszont továbbra sem kerül gáz a vezetékbe, akkor a Gazpromnak valószínűleg jelentősen korszerűsítenie kellene a középső gázfolyosót, vagyis az ukrán és fehérorosz-lengyel gázvezetékeket. Közben, Európával való viszonyának megromlásával párhuzamosan Oroszország látványosan felértékelte Kína óriási ütemben növekvő gázigénye kiszolgálásának célját. Ezt az új vezetéképítések és a Kínába szállítandó gáz mennyiségének növelésére irányuló tervek és kétoldalú megállapodások is jelzik, de az orosz szempontból gyakorlatilag végtelen lehetőségeket rejtő kínai piac teljes kiszolgálását lehetővé tevő fejlesztések megvalósítása jelentős beruházásokat és sok évet vesznek igénybe.

Az elmúlt napok eseményei azonban sok mindent más megvilágításba helyeztek, és

a korábban racionálisnak tűnő, döntően gazdasági megközelítésű okfejtések helyzetre való alkalmazhatóságát is alapvetően megkérdőjelezték.

Címlapkép: Getty Images