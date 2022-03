Milliárdos életbiztosítási befektetések hevernek felfüggesztve Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt

Több mint 13 milliárd forintnyi magyar unit-linked biztosítást érint az orosz-ukrán háború, ugyanis a hazai biztosítók eszközalapjaiból is jó párat fel kellett függeszteni az orosz kitettségek miatt. Vannak olyan eszközalapok, amelyek továbbra is kereskedhetőek, és vannak, amelyeknél nem tudni, mikor áll helyre a forgalmazás. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük, mely biztosítói eszközalapokat érinti a felfüggesztés, és megnéztük, milyen lehetőségeket ad ilyen helyzetekre a törvény az ügyfeleknek.

Több mint 13 milliárdnyi vagyon az orosz kitettségű eszközalapokban

Akinek unit-linked, vagy más néven befektetési egységhez kötött életbiztosítása van, annak nem ismeretlen folyamat, hogy a konstrukció keretében a biztosító a befektetési alapokhoz hasonló eszközalapokba fekteti az ügyfelek pénzét, így a kifizetést is ezeknek az eszközalapoknak az árfolyama befolyásolja. Ahogy azonban a befektetési alapokat, úgy a hazai biztosítói eszközalapokat sem hagyta érintetlenül az orosz-ukrán háború, ugyanis több orosz kitettséggel bíró eszközalapot is találni a hazai szolgáltatóknál.

A Portfolio gyűjtése szerint mintegy 13,5 milliárd forintnyi ügyfélpénz érintett orosz kitettségű biztosítói eszközalapokban itthon.

Ezek között vannak olyanok is, amelyek fel vannak függesztve, mivel az orosz tőzsde zárva tartása és egyéb piaci fennakadások miatt nem lehet árfolyamot számolni rájuk.

Kiss Imre, a MoneyMoon alapítója és ügyvezetője szerint nagy kérdés, mikor tudnak ezek a felfüggesztett eszközalapok újraindulni és milyen árfolyam mellett. Sok esetben ugyanis olyan ETF-ekre építenek, amelyeket felfüggesztettek (például Lyxor Russia ETF). A szakember szerint könnyen elképzelhető, hogy ezek az ETF-ek idén már nem is tudnak újraindulni, ez pedig a biztosítói eszközalapokra is kihat. Emellett több indexszolgáltató (FTSE, MSCI) döntött az orosz értékpapírok eltávolításáról az indexeiből, ami így végső soron kelet-európai és feltörekvő piaci eszközalapokat is érinthet a jövőben.

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük, melyek azok a biztosítók, amelyek valamilyen formában, de rendelkeznek az orosz és a kelet-európai piacra befektető alapokkal:

Nézzük ezeket sorban:

Aegon Biztosító

Az Aegonnál három eszközalap szerepel orosz kitettséggel, ezek közül csak egynél találtuk meg a nettó eszközértékre vonatkozó adatot. Itt érdemes megjegyezni, hogy bár az alap jelenleg nincs felfüggesztve a biztosítónál, a mögöttes befektetési jegy viszont igen (az Aegon Alapkezelő orosz részvényalapja).

Allianz Biztosító

Az Allianznál is találunk egy orosz kitettséggel rendelkező eszközalapot, amelyben a szolgáltató adatközlése szerint mintegy 2,3 milliárdnyi vagyon van. Az eszközalap nincs felfüggesztve, friss értéknappal is van hozzá árfolyamadat, vélhetően tehát kereskedhetőek az alapot alkotó mögöttes eszközök.

NN Biztosító

Az NN-nek egy orosz kitettségű alapja van, amelyet azonban már március 1-jén felfüggesztettek.

A közel 2,2, milliárdos eszközalap felfüggesztésének oka, hogy az alap az NN (L) Emerging Europe Equity befektetési alapon (mögöttes alap) keresztüli befektetéssel valósítja meg a befektetési politikáját. Mivel a mögöttes befektetési alapot március 1-jén felfüggesztették az orosz piacon megnövekedett kockázatok és az oroszországi tőkepiacokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése miatt, az eszközalap eszközei nagyrészben illikvid eszközzé váltak – olvasható az NN honlapján.

Union Biztosító

Az Unionnál is találni egy részben orosz kitettségű alapot, ennek kapcsán azonban nincs szó felfüggesztésről. Ennek oka javarészt az lehet, hogy az alap összetételét nézve az orosz részvények a teljes portfólió mintegy 17%-át adják, jobbára tehát likvid befektetésről van szó.

Uniqa Biztosító

Az Uniqánál öt érintett eszközalapot is találni, ezek összesített nettó eszközértéke közel 6 milliárd forint. Az alapok azonban máig kereskedhetőek, az Uniqa honlapján elérhető információk szerint ugyanis a biztosító eladta a közvetlen orosz részvénykitettséget képviselő eszközeit az érintett eszközalapokból, még az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt.

A közleményből az is kiderül, hogy az Euro kelet-európai részvény eszközalapban 31,9%-os, a Kelet-európai részvény eszközalapban 26,3%-os, a Kelet-közép-európai részvény eszközalapban 48,8%-os érintettségű súllyal jelentős, míg az Oroszország részvény eszközalapban 81,6%-os érintettségű súllyal kiemelten magas arányú eladási tranzakciók történtek.

A biztosító arról is megosztott információkat a honlapján, hogy milyen újonnan vásárolt eszközökbe fektette az így felszabaduló összegeket, illetve külön kitér az Oroszország részvény eszközalapnál kialakult sajátos helyzetre.

CIG Pannónia

A CIG Pannóniánál március 1-gyel több eszközalap felfüggesztéséről is döntöttek, ezek közül csak a pro alapokra találtunk eszközérték adatot, amely szerint összesen legalább 1,3 milliárd forint érintett a döntéssel. Erről a biztosító a honlapján is külön tájékoztatást tett közzé.

MetLife

A MetLife esetében egy forintos és egy eurós eszközalap felfüggesztéséről döntöttek, ezeknek eszközértéke összesen közel 900 millió forint. a MetLife közlése szerint az alapokat március 2-án függesztették fel, mivel az eszközalapok mögöttes alapjának kezelője, a BlackRock vagyonkezelő, az ügyfeleik védelmében határozatlan időtartamra felfüggesztette a BlackRock Emerging Europe befektetési alapját. A vagyonkezelő részvénypiacokhoz való hozzáférése ellehetetlenült, ezáltal a befektetési jegyek értékesítése vagy visszaváltása a befektetési alapkezelő működési körében felmerülő okokból nem végezhető el – írják.

Signal Iduna

A társaság a honlapján közölte, hogy az Amundi alapkezelő felfüggesztette március 1-gyel az Amundi Emerging Europe and Mediterranean Equity Részvény Befektetési Alapot, amely az eurós díjfizetésű Euró Gyémánt (A0103, A0104, GE104) a TOP Euro Gyémánt (A0118) folyamatos és egyszeri díjas befektetéshez kötött életbiztosítások, valamint a PRAEDIUM (A0119) folyamatos és egyszeri díjas befektetéshez kötött életbiztosítási termékek estében érhető el a biztosító ügyfelei részére. Keresésünk alapján úgy tűnik, hogy a fenti eszközalapokat a biztosító már nem értékesíti, ettől függetlenül azokat az ügyfeleket érintheti a felfüggesztés, akiknek ezekben az alapokban van megtakarítása.

Vissza lehet váltani a felfüggesztett eszközalapban lévő pénzt?

Ilyen esetekre a biztosítóknak a Biztosítási törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alapul venniük. E szerint egy eszközalap felfüggesztésének tartama alatt - a biztosítási díj felfüggesztett eszközalapról való átirányítása kivételével - a felfüggesztett eszközalapot érintő ügyfélrendelkezések - így különösen átváltás, rendszeres pénzkivonás, részleges visszavásárlás - nem teljesíthetőek. A biztosítási díj(ak) felosztásáról olyan átirányítással tudnak rendelkezni az ügyfelek, amely nem tartalmaz felfüggesztett eszközalapot.

A felfüggesztés végéig, de legfeljebb a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napig, amennyiben az ügyfél nem rendelkezik másképp, a felfüggesztett eszközalapba befolyó díjakat elkülönítetten, erre a célra létrehozott elkülönített számlán tartja nyilván a biztosító.

Meddig lehetnek felfüggesztve az eszközalapok?

Ha az eszközalap felfüggesztésének tartama a harminc napot meghaladja, akkor az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő harmincötödik napig a biztosító tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy az elkülönítetten nyilvántartott és az eszközalap-felfüggesztés időtartama alatt beérkező díjat mely másik, fel nem függesztett eszközalapba irányítja át - azzal ellentétes ügyfélrendelkezés hiányában - az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő negyvenötödik naptól.

A törvény arról is rendelkezik, hogy az eszközalap-felfüggesztés időtartama legfeljebb egy év, amelyet a biztosító indokolt esetben összesen további egy évvel meghosszabbíthat.

Amennyiben az eszközalap-felfüggesztés megszüntetésekor az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama továbbra sem állapítható meg azért, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközök, akkor a biztosító az eszközalapot megszünteti, és az ügyfelekkel - a megszüntetéskori aktuális piaci helyzet alapulvételével - elszámol.

Fontos azonban, hogy az eszközalap-felfüggesztés a szerződő fél díjfizetési kötelezettségét, a biztosító szolgáltatási kötelezettségét és költségeinek érvényesítését nem szünteti meg.

Likvid és illikvid eszközök

Az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő harminc napon belül a biztosító az illikviddé vált eszközöket és az eszközalap egyéb, nem illikvid eszközeit szétválasztja, azaz az eszközalapot illikvid és nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalapokra bontja akkor, ha az eszközalap utolsó ismert nettó eszközértékének legfeljebb hetvenöt százalékát képviselő eszközök váltak illikviddé.

A szétválasztás végrehajtásával egyidejűleg a nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalap vonatkozásában az eszközalap-felfüggesztés megszűnik, és önálló eszközalapként működik tovább. Garantált eszközalap esetén - függetlenül az illikvid eszközök hányadától - a teljes eszközalap felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a garancia lejáratakor a biztosító az eredeti szerződéses feltételek szerint köteles elszámolni az ügyfelekkel – áll a törvényben.

Mi van akkor, ha a felfüggesztés idején válik esedékessé a kifizetés?

a) A felfüggesztés alatt esedékessé vált haláleseti kifizetések esetében a felfüggesztett eszközalapra vonatkozó kifizetés részt az utolsó ismert árfolyamon határozzák meg. Fontos, hogy a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében a teljesítendő szolgáltatásrész összeghatára biztosítottanként legfeljebb 30 millió forint.

Az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő tizenöt napon belül az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert árfolyamon a biztosító a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő haláleseti (kockázati) szolgáltatásrészt újra megállapítja, és amennyiben ez meghaladja a korábban erre kifizetett összeget, akkor a különbözetet utólag kifizeti.

b) Más a helyzet a biztosítás lejáratakor. Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt a szerződésben meghatározott időpont elérése (lejárat) mint biztosítási esemény bekövetkezése vagy a szerződés teljes visszavásárlása esetében a biztosító a szerződő fél számlája aktuális egyenlegének értékét a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek figyelmen kívül hagyásával állapítja meg. A biztosító a fenti esetekben az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő tizenöt napon belül köteles a szerződő fél számláján a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeiből nyilvántartott befektetési egységeknek az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert árfolyamán számított aktuális értékét vagy ugyanezen az árfolyamon a visszavásárlásra vonatkozó szerződéses rendelkezések szerinti összeget kifizetni.

Hol jönnek itt képbe a letétkezelők?

Ahogy a befektetési alapoknál, úgy a biztosítói eszközalapoknál is ott vannak harmadik félként a letétkezelők (jobbára bankok), akik az alapok pénzét és eszközeit tartják nyilván. Ez a befektetők védelmére szolgál, hiszen így be van építve egy független, harmadik fél is a folyamatba. A biztosító mellett a letétkezelő is kiszámítja minden napra az adott alapok eszközértékét, ezeknek minden esetben egyezniük kell. A letétkezelőt a munkájáért letétkezelési díj illeti meg, amelyet a biztosítók beépítenek az eszközalapokra vonatkozó díjak közé. Felfüggesztett alapok esetében például a letétkezelési díj fizetése nem szűnik meg, míg a portfóliókezelési díjtól jobbára eltekintenek a biztosítók.

