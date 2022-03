Naponta milliárdokat bukhat a Mol az árstop miatt, de van, ami kárpótolja

A kis- és nagykereskedelmi üzemanyagárplafon bevezetésével a lakosság-kiskereskedők-nagykereskedők-állam négyesből nagyrészt a nagykereskedőkre tolták rá az árstop és a meredeken emelkedő olajárak miatt keletkező veszteségeket. Mivel ez a piac most nem túl vonzó, ezért a Mol gyakorlatilag egyedüliként biztosítja az üzemanyag-nagykereskedelmet, vagyis a profitkiesés is nála landol. Jó hír viszont, hogy a magas olajár több csatornán keresztül pozitívan is hat, ráadásul az iparági marzsok is kibővültek, vagyis van, ami kárpótolja az olajcéget.

Torzul a piac

A magyar kormány tavaly novemberben benzinárstopot vezetett be, a normál benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát literenként 480 forintban maximalizálták. Már akkor sejteni lehetett, hogy komoly torzulásokhoz vezet a kormány lépése az üzemanyag-kiskereskedelmi piacon, és a hatások az olajár emelkedésével egyre drasztikusabbá váltak. Miközben a tavaly november 11-i bejelentéskor 83 dolláron állt a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára (a 95-ös benzin 506, a gázolaj 512 forintba került), most a hét elején 135 dollár közelébe emelkedett az olajár, vagyis

több mint 60 százalékot emelkedett az olaj ára az árstop bevezetése óta,

és bár azóta meredeken esik az árfolyam, még így is bőven 100 dollár felett áll, negyedével drágább most, mint az árplafon bejelentésekor.

Ráadásul közben a dollárral szemben is jelentősen gyengült a forint, a hét elején már 15 százalékkal volt gyengébb, mint tavaly novemberben.

Ahogy arra – főként a választások miatt – számítani lehetett, idén február közepén a kormány meghosszabbította az árstopot, nehéz helyzetbe hozva az üzemanyag-kiskereskedőket, és elsősorban nem a közel 2 ezer hazai benzinkút nagy részét üzemeltető nagy láncokat, hanem az úgynevezett fehér, vagyis a nem hálózathoz tartozó kutakat.

Mivel alaposan torzult a piac szerkezete, ezért a kormány az üzemanyag-kiskereskedők védelmében február végén az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is rögzítette, szintén 480 forinton, ezzel a nagykereskedőkre rátolva a veszteségeket, de hogy a nagykereskedők terheit is enyhítsék valamelyest, csökkentették a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, és elengedték a készletezési díjat.

Az már most látszik, hogy nem egyszerű belenyúlni a piacgazdaság működésébe, számtalan torzulást okoz, menni kell utána részletszabályozással, lesz vele munka bőven, a további lehetséges beavatkozások tárháza gyakorlatilag végtelen:

a mezőgazdaság ellátásának biztosítása,

a határmenti üzemanyagturizmus megszüntetése,

a külföldi járművek tankolási lehetőségének korlátozása a magyar kutakon,

állandó készletek biztosítása a kutakon, stb.

Üzemanyagárstop időrend



Tavaly november 15-én a kormány üzemanyagárstopot vezetett be, literenként 480 forintban határozta meg a normál benzin és a gázolaj legfelső kiskereskedelmi árát.



Idén február 13-án bejelentették, hogy a kormány az üzemanyagok hatósági árának fenntartása mellett döntött további 3 hónapra, az intézkedést 2022. május 15-ig tartják fent.



Idén február 23-án több intézkedést hozott a kormány a kiskutak megsegítésére (hitelmoratórium, készletezési díj elengedése, szocho elengedése, beruházási támogatás, áthidaló hitel, külföldről beszerzett energia esetén fizetendő adó eltörlése)



Idén február 28-án jelentették be, hogy aznaptól 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is a kormány.



Szintén február 28-án jelentették be, hogy csökkenti a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóját literenként 5-5 forinttal, és az üzemanyagok mentesülnek a készletezési díj alól.



Március 10-én literenként további 20 forint jövedéki adó csökkentésről döntött a kormány, és korlátozták azoknak a fogyasztóknak a körét, akikre vonatkozik a hatósági üzemanyagár.

Veszteségek a Molnál

Az árstop bevezetése előtt a hazai üzemanyag-nagykereskedelmi piac közel 70 százalékát a Mol adta, a fennmaradó 30 százalékot pedig több szereplő, köztük például az OMV. Az árstop, és főként a nagykereskedelmi árplafon bevezetésével azonban alaposan átalakult a piac,

jelenleg gyakorlatilag a Mol végez üzemanyag-nagykereskedelmi tevékenységet Magyarországon.

A Mol március elején közölte, hogy a nagykereskedelmi listaárhoz képest, ami akkor a benzinnél literenként 501,8, a gázolajnál pedig 521 forint volt, átlagosan 34,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként. Azóta az olajár emelkedésével párhuzamosan a hazai nagykereskedelmi ár is meredeken emelkedett.

Pletser Tamás, az Erste olajipari elemzője úgy kalkulál, hogy a benzinnél és a gázolajnál literenként átlagosan 150 forint lehet a Mol vesztesége, ha ehhez hozzávesszük, hogy éves szinten Magyarországon közel 5 milliárd liter üzemanyagot értékesítenek (ezt nyilván több tényező is eltéríti, a korlátozások lefelé, az üzemanyagturizmus vagy a pánikvásárlások felfelé), akkor abból az adódik, hogy

naponta közel 2 milliárd forint lehet a Mol vesztesége (kieső bevétel) az üzemanyag-nagykereskedelmi tevékenységen.

A hatást valamelyest csökkentik a kormány tegnap bejelentett lépései, és ez a számítás persze csak egy durva becslés, de a nagyságrendet jól mutatja.

Van, ami kárpótol

Az eddig is egyértelmű volt, hogy a magas olajárakból a Mol Upstream tevékenysége profitál, azonban az elmúlt napokban egy újabb hatás is a Mol (és más régiós olajtársaságok) kezére játszik,

ez pedig a Brent és az Ural típusú kőolaj ára közötti különbözet rendkívüli megugrása.

A Brent-Ural spread azért fontos a Mol számára, mert a finomítókban az olcsóbb, Ural típusú kőolajat használja fel, míg árait a Brent árához igazítja. Az egyes termékek, például a benzin és a gázolaj árrésén (crack spread) felül tehát a Brent-Ural különbözetet is megkeresi a Mol, feltéve, ha a Brent ára magasabb, mint az Uralé.

A Mol által közzétett adatok alapján az elmúlt években jellemzően a Brent ára volt magasabb, vagyis a Mol a crack spreadeken felül a két olajtípus, a Brent és az Ural árkülönbözetén is keresett.

És aztán jött 2022, és az ukrajnai háború, ami alaposan torzította az olajpiacot is. A Brent és az Ural árfolyama is meredeken emelkedett az elmúlt hetekben, de a két olajfajta árfolyamának alakulása alaposan elvált egymástól, az Ural ugyanis lemaradt. Ennek az az oka, hogy a nyugat-európai cégek csökkentették vagy felfüggesztették olajvásárlásaikat Oroszországtól (lásd Shell), ráadásul a háború miatt a tengeri olajszállítások is bizonytalanná váltak, a biztosítók ugyanis nem fizetnek akkor, ha háborús okok miatt sérülnek meg az olajszállító tankerhajók (több incidens is történt az elmúlt hetekben), ezért azok már nem szívesen állnak be a háborúval sújtott területek kikötőibe. Ezek miatt jelentősen visszaesett az Ural típusú olaj iránti kereslet, ez pedig nyomás alatt tartja az Ural árfolyamát.

Ebből a helyzetből profitálnak azok az olajcégek, amelyek még vásárolnak az orosz olajból, ilyen a Mol (és más régiós olajvállalatok), amely a Barátság kőolajvezetéken keresztül jut hozzá az Ural típusú kőolajhoz, ezzel látja el 100 százalékban a pozsonyi, és közel 60 százalékban a magyar finomítóját.

A Brent-Ural spread alaposan kitágult az elmúlt napokban, az általunk gyűjtött adatok szerint a hét közepén bőven 20 dollár fölé emelkedett hordónként, de mostanra sem tért vissza a korábbi évek átlagához (többféle Ural és Brent árfolyam létezik, terméktípustól, adatszolgáltatótól stb. függően, ezért az alábbi ábra inkább csak a trendeket mutatja be).

Nagy kérdés azonban, hogy meddig állhat fenn ez a helyzet, mennyire lesz átmeneti, hiszen abban az esetben, ha zavar keletkezik a szállításban, vagy valamilyen esemény (szabotázs, robbanás, áram lekapcsolása stb.) miatt leáll a szállítás, vagy szankciók miatt nem vásárolhatnak az olajcégek orosz kőolajat, akkor, ha nem lehet hozzájutni, akkor mindegy is, mennyire olcsó az Ural típusú kőolaj.

Szerdán Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy a beérkező nyersolaj mennyisége változatlan, szerződés szerinti, a Barátság kőolajvezetéken érkezik Ukrajnán keresztül az orosz kőolaj.

Alternatíva van, kérdés, az mennyibe kerülne. A Mol finomítói, a pozsonyi finomító is teljes egészében ellátható délről, az Adria kőolajvezetéken, egyetlen kérdés van csak, hogy milyen olajjal. A Mol továbbra is orosz olajat kell, hogy betöltsön a pozsonyi finomítóba teljes egészében, a magyarországi finomítóba pedig közel 60 százalékban csak orosz olajat tud feldolgozni a vállalat, nyilatkozta Hernádi.

Kiegyensúlyozva

Az elmúlt évek sztorija az volt a Molnál, hogy integrált olajcégként gyakorlatilag az olajár széles spektrumához képes alkalmazkodni, nagyon leegyszerűsítve, amit elbukik az Upstreamen, azt megnyeri a Downstreamen, ráadásul egyre hatékonyabban működik a vállalat, így a profitabilitás emelkedik, és a fogyasztói szolgáltatások is egyre többet tesz hozzá a vállalatcsoport eredményéhez.

Most is hasonló a helyzet, a magas olajárból profitál az Upstream, ráadásul a marzsok is kitágultak, ezek azért kompenzálják a Molt azért, hogy a Downstream eredménye valamelyest nyomás alá kerül, és az árstop is jelentős profitkiesést okoz.

Hernádi Zsolt egy tegnap előtti interjúban arról beszélt, hogy

a Mol nyereségét nem viheti el ez a mostani helyzet, a vállalat nyereségét ez érdemben nem befolyásolja,

vélhetően az előbbiekben említett összefüggésekre gondolhatott az olajcég elnöke.

A Mol bírja. A Mol egy egészséges vállalat, pénzügyileg stabil, ettől nem fogunk megrendülni. A részvényesek ne legyenek idegesek, és ahogy nézem a részvényárfolyamot, nem is idegesek,

mondta Hernádi Zsolt, és valóban, a Mol árfolyama enyhe pluszban van idén, miközben az S&P 500 több mint 10, a német DAX több mint 15, a magyar BUX index pedig több mint 17 százalékot esett a tegnapi piaczárásig.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images