Kritikus lesz a következő tél, de a németek így sem kérnek az atomenergiából

Jelen állás szerint 2022 végén nullára csökken a 2010-ben még mintegy tíz Paksi Atomerőműnek megfelelő német nukleáris erőművi kapacitás. Az atomerőművek egykor a német áramtermelés negyedét adták, de a kritikusnak várható következő tél második felében már nem járulnak hozzá az ellátás biztosításához. Az, hogy az atomerőművek kivezetéséről szóló döntés megváltoztatása reális opcióként felmerülhetett Németországban, már önmagában is jelzi a helyzet súlyosságát.

Ukrajna Oroszország általi megtámadását követően az Európai Unióban új energiapolitikai prioritás emelkedett a zöld gazdaságra való átállás mellé, sőt, átmenetileg a fölé: a lehető leggyorsabban megszüntetni az orosz energiahordozó-exportnak való kiszolgáltatottságot. A háború hatására Brüsszel és a tagállamok egy része korszakos módosításokat tervez energiastratégiájában, így az EU legnagyobb gazdasága, Németország is minden lehetőséget megvizsgál. A rendkívüli helyzet a német energiapolitika néhány alapvetését is felülírja, így Berlin megfontolás tárgyává tette, hogy a korábbi tervekkel szemben esetleg üzembe tartsa-e a 2022-ben leállítandó maradék atomerőműveit is.

Az új német kormány továbbra is elsősorban a megújuló energia kapacitások telepítésének felgyorsításával szabadulna a gázfüggőségtől. Emellett azonban 2022 nyár végére stratégiai szén- és gáztartalékot képez, valamint a cseppfolyósított földgáz (LNG) nagyobb volumenű behozatalát lehető tevő fejlesztéseket is tervez az orosz energiafüggőség csökkentése érdekében. A kabinet korábbi elképzelése az volt, hogy a legjobb forgatókönyv szerint 2030-ra fokozatosan kivezeti a szenet, de a háború, illetve energiapiaci helyzet miatt utóbb úgy döntött, hogy a szénerőműveket egyelőre üzemben és készenlétben tartja.

A legnagyobb fordulatot mégis egyértelműen a nukleáris energia szerepének esetleges átértékelése jelentené, illetve jelentette volna.

A határozatlan megfogalmazást az magyarázza, hogy bár a jelek szerint Berlin egyelőre továbbra is saját nukleárisenergia-termelés nélkül tervezi megoldani energiaellátását 2023. január elsejétől, a kérdés valószínűleg még jó ideig napirenden lesz, különösen, ha súlyosbodna a helyzet.

Biztonsági és egyéb aggályok

A német gazdasági és klíma-, illetve energiaügyi minisztérium február végén célzott vizsgálatot is indított abban a kérdésben, hogy érdemes-e felülbírálnia az ország atomerőműveinek küszöbön álló leállítását. A 2011-ben hozott döntés visszafordítására viszont már a vizsgálat bejelentésének idején sem mutatkozott sok esély. Robert Habeck gazdasági és klímaügyi miniszter, egyben alkancellár már akkor elmondta előzetes vizsgálatokra hivatkozva, hogy az atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása nem tudna hozzájárulni az ország energiaellátásához a kritikus 2022/23-as télen. Ez nem csak a legnagyobb mértékű biztonsági aggályokat okozná, de az atomerőművek üzemanyag-ellátása sem biztosított - mondta Habeck, aki úgy fogalmazott, az üzemidő-hosszabbítás nem segít, ez felelőtlen és nem biztonságos lépés lenne.

Pár nappal később, március 8-án a német kormány már az ellátásbiztonsági aggályok ellenére is kizárta a működő atomerőművek üzemidejének meghosszabbítását.

A kormányzati vizsgálat szerint a megmaradt atomerőmű-flotta üzemben tartása jelenleg nem javasolt, a már leállított egységeket pedig túl késő reaktiválni.

Az értékelés szerint a következő években más lehetőségek is rendelkezésre állnak majd, hogy a gázhiány ellenére is biztosíthassák az elegendő villamosenergia-ellátást.

Ezt támasztja alá a berlini DIW gazdaságkutató intézet korábbi jelentése is, mely szerint

a maradék atomerőművek leállítása nem fog ellátási hiányt okozni az országban, ugyanakkor átmenetileg a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának növekedéséhez vezethet, de ez várhatóan gyorsan visszaesik majd a megújulók gyorsuló terjedésével összefüggésben.

Jelzésértékű, hogy egyáltalán felmerülhetett a kérdés

A gazdasági minisztérium és a szintén a zöldpárti miniszter vezette környezetvédelmi tárca által végzett értékelés eredményeinek ismertetésére azt követően került sor, hogy Moszkva nyíltan az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül történő gázszállítás leállításával fenyegetett, válaszul az Északi Áramlat 2 certifikációs folyamatának Németország általi leállítására. Miközben azonban egyre nagyobb nyomás nehezedik Németországra is azért, hogy állítsa le az orosz energiaimportot, amely a kritikusok szerint a Kreml ukrajnai háborúját finanszírozza, Olaf Scholz német kancellár kijelentette, az Európai Unió nem nélkülözheti az Oroszországból származó energiahordozókat.

Az, hogy az atomerőművek kivezetéséről szóló döntés megváltoztatása reális opcióként felmerülhetett Németországban, már önmagában is jelzi a helyzet súlyosságát.

A közvéleményben és a parlamenti pártok között (a szélsőjobb kivételével) régóta széles körű egyetértés van a nukleáris energia kivezetéséről, a jelenlegi kormánykoalícióban is részt vevő, többek között a gazdasági és klímaügyi minisztert is adó zöldek pedig az atomerőművek leghatározottabb ellenzői közé tartoznak. Beszédes tény az is, hogy a német kormány külpolitikájában továbbra is erősen atomenergia-ellenes. Az utóbbi hetekben Németország kifejezte aggályait a lengyel atomerőmű-építési tervekre vonatkozóan, az Egyesült Államokkal a nukleáris energia zöld átmenetben betölthető általános szerepével kapcsolatban került vitába, míg Franciaországgal az atomenergia zöld uniós besorolása miatt csapott össze.

Az atomenergia jövőbeli szerepére vonatkozó kérdés megosztja az Európai Uniót, de tulajdonképpen az egész nyugati világot. Az atomerőművek megítélésének változására utal ugyanakkor az is, hogy az Európai Bizottság többszöri halasztás után úgy döntött, hogy a földgáz mellett a nukleáris energiát is beemeli zöld taxonómiájába, olyan áthidaló technológiaként elismerve, amely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság kialakításához.

Már a háború előtt felmerült a kérdés

A 2021 szeptemberi választások után hatalomba kerülő, szociáldemokraták, zöldek és szabaddemokraták alkotta német kormánykoalíció korábban egyáltalán nem számolt az atomerőművek tovább működtetésével, pedig az energiaárak már tavaly ősszel rekord magasságban álltak, és az európai gázpiaci kínálat kilátásai már akkor is folytatódó szűkösséget valószínűsítettek. Már ekkor, jóval az orosz-ukrán háború kitörése előtt felmerültek olyan aggályok, melyek szerint

az atomerőművek leállítása villamosenergia-hiányhoz, áramszünetekhez vezethet,

míg az ország a szén 2030-as kivezetésére készül, a gázpiacon pedig tartós kínálati szűkület várható (a földgázfelhasználást 2040-ig építené le a berlini kabinet). Közben a német közvéleményben is nőtt az atomerőművek tovább üzemeltetését elvi síkon támogatók aránya ("ha ez stabilizálná a villamosenergia-árakat"), egy másik kutatás szerint pedig minden második német továbbra is helyet szorítana az energiamixben a nukleáris energiának.

Ha meglenne az erre vonatkozó politikai szándék, hosszabb távon ugyan vissza lehetne fordítani az atomerőművek leállításáról szóló döntést, de ehhez jelentős intézkedésekre lenne szükség.

A három megmaradt erőmű közül kettőt üzemeltető E.On és RWE részéről a jogszabályokban rögzített kötelezettségre hivatkozva figyelmeztettek, hogy a folyamat már túlságosan előrehaladott ahhoz, hogy meg lehessen állítani. Az E.On szerint a továbbüzemeléshez sem a szükséges fűtőanyaggal, sem megfelelő szakembergárdával nem rendelkeznek. A még működő három atomerőmű működési engedélye 2022. december 31-ig szól, ezt követően akkor maradhatnának online, ha a német szabályozó hatóság (amely a Gazdasági Minisztérium része) úgy határozna, hogy az ellátásbiztonság szempontjából kritikus szerepükre tekintettel engedi őket tovább működni, amihez további parlamenti döntések is kellenének.

Tradíció az antinukleáris hozzáállás

Az Európában hagyományosan az egyik legjelentősebb német antinukleáris mozgalom kezdetei az 1970-es évek elejére tehetők, amikor békés tüntetés szerveződött a francia határ közelében (Wyhl település térségében) tervezett atomerőmű megvalósítása ellen. (A Zöld Párt 1980-as megalakulása egyébként szintén erősen összefügg az atomenergia-ellenes aktivizmussal.) Az atomerőmű tervét végül 1975-ben elvetették, azonban az 1950-es évek végétől kezdve több tucat atomerőmű épült Németországban.

Az országban összesen 42 atomerőművet terveztek építeni az évtizedek alatt, azonban ezek közül 2-t sosem építettek meg, 2 építését nem fejezték be, 2 pedig ugyan megépült, de sosem állt üzembe. Miután 2021 végén leállították az utolsó előtti 3 atomerőművet is, jelenleg már csak 3 ilyen működik Németországban (4,2 GW teljesítménnyel).

Ezeket 1988-89-ben adták át, vagyis a németországi atomerőmű-építések utolsó körében, ugyanis 1989 után nem létesítettek több kereskedelmi célú reaktort az országban.

A nukleáris flotta bővítésének leállításához az utolsó lökéseket az 1979-es egyesült államokbeli nukleáris baleset (Three Mile Island), valamint az 1986-os csernobili katasztrófa adta a német politikai vezetésnek (Németországban az évek folyamán három jelentős, de nem súlyos, anyagi károkkal járó nukleáris baleset történt).

A működő atomerőművek leállításáról 2011 márciusában, a fukusimai baleset után döntött a német kormány Angela Merkel kancellár vezetésével. A katasztrófát követő napokban bejelentették, az akkor még működő 17-ből a 8 legöregebb erőművet azonnal leállítják, majd ugyanazon év májusában arról is határoztak, hogy fokozatosan a fennmaradó, az előbbieknél modernebb 9-et is bezárják. A 2011 óta leállított német atomerőművek 25-37 évig üzemeltek, vagyis jó pár év maradt még bennük, tekintettel arra, hogy világszerte nem ritka az atomerőművek üzemidejének 50 évre vagy akár tovább történő meghosszabbítása.

Az atomerőművek Németország bruttó villamosenergia-termelésének 11,9 százalékát adták 2021-ben, ezzel a tavaly még hat nukleáris erőmű a megújulók (40,9%), a lignit (18,6%) és földgáz (15,3%) után a negyedik legnagyobb forrásnak számítottak, megelőzve a feketeszenet (9,3%).

Korábban a nukleáris energia részaránya megközelítette a 25 százalékot, és az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek második feléig a legjelentősebb németországi villamosenergia-forrás volt.

A német nukleáris erőművi kapacitás 1989-ben érte el csúcsát, közel 23 GW-tal, és 2010-ig 20 GW fölött maradt, majd 5 lépésben a jelenlegi, alig "két paksnyi" 4055 MW-ra süllyedt az elmúlt években.

