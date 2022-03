Nincs megállás: az Aegon és az Union után újabb biztosítókra vetheti ki a hálóját a magyar állam

Palkó István 2022. március 30. 12:59

Az infláció a legnagyobb gazdasági kihívás, csak 2025-ben vagy utána csökkenhet ismét 3% alá Magyarországon. Az Aegon és az Union biztosítók 45%-os részesedésének megvásárlása csak a további állami terjeszkedés előkészítését jelenti. A klímaváltozás ellen a működésben és a termékkínálatukban is keveset tettek eddig a biztosítók, közvetőből pedig még mindig túl sok működik a piacon. Ezeket a többségi véleményeket fogalmazta meg keddi Biztosítás 2022 konferenciánk közönsége a közönségszavazás során, ennek eredményeit mutatjuk most be röviden.