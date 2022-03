Tőzsdére viszik a zöldáram származási garanciák kereskedelmét

Magyarországi szervezett származásigarancia-piacot indít 2022 nyarán a HUPX-csoport. A jelenleg kétoldalú módon kereskedett zöld garancia intézménye ösztönzi a megújuló termelést, és kézenfekvő opció a zöldenergia-felhasználásuk növelése iránt elkötelezett cégek számára, amit az elmúlt időszakban tapasztalt erőteljes keresletük is igazol – mondta Böjte Csongor, az MVM Partner Zrt. eszközalapú kereskedelmi osztályvezetője a Portfolio-nak.

A származási garancia (GO – Guarantee of Origin) olyan elektronikus tanúsítvány, ami annak igazolására hivatott, hogy a fogyasztók által felhasznált energiát, illetve annak meghatározott részét megújuló energiaforrásokból állították elő. A GO-k vásárlói elsősorban olyan vállalatok, amelyek elkötelezettek a zöldenergia-felhasználás iránt, növelve ezzel a márka- és részvényesi értéküket.

A származási garanciák a termelés után jegyezhetők be, kereskedelmük utólagos, vagyis a fizikai termékektől elválik. A GO-k piacának kínálati oldalán ennek megfelelően a megújuló erőművek találhatók, melyek kérhetik a garanciák bejegyzését bármelyik EU tagállamban.

Magyarországon jelenleg kizárólag bilaterális úton történik GO-kereskedés, és a származási garanciák meghatározó része külföldi eredetű. A jelenleg decentralizált piac aukciókon keresztüli összefogása fontos lépés a hazai megújulóenergia-piac életében, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai megújuló termelés egyre nagyobb része igazolható zöldenergia-forrásként jelenjen meg a piacon.

Erőteljes a kereslet

Az utóbbi két évben mintegy tízszeresére emelkedett a GO ára, így például március második felében 1,9 euró/MWh körül alakult, miközben a kereskedett volumen is jelentősen bővült. Az elmúlt időszak azonban példátlanul mozgalmasra sikeredett az energiapiacokon, ahol már az orosz-ukrán háború kitörése előtt is jelentős feszültség volt tapasztalható az energiaárak elszállása miatt, amit a konfliktus még fel is erősített. A villamos energia árának drasztikus emelkedése miatt feltételezhető lenne, hogy a fogyasztók a költségeik csökkentése érdekében egy időre elengedik a fokozott klímatudatosságukat, és például a származásigarancia-beszerzések felfüggesztésével faragnak az energiával összefüggő kiadásaiból, de az értékesítők egyelőre csak kisebb mértékben tapasztalják az érdeklődés csökkenését - mondta el a Portfolio-nak Böjte Csongor, az MVM Partner Zrt. eszközalapú kereskedelmi osztályvezetője.

Tekintettel arra, hogy a kereskedelem kizárólag bilaterális kereskedés útján történik, a piacot koncentráló kereskedési felület hiányában nehéz a volumenre vonatkozó becslést tenni. A transzparenciának ez a viszonylagos hiánya nem kis részben azzal függ össze, hogy viszonylag új piacról, illetve termékről van szó. A tőzsdei kereskedés elindulásával a termék kereskedésének transzparenciája is növekedni fog, már csak azért is, mert a termék hivatalos elszámoló- vagy záróárat kap. Böjte Csongor egyébként arra számít, hogy a fogyasztók a HUPX GO elindulása után sem közvetlenül a tőzsdén, hanem továbbra is kereskedőn keresztül fogják megvásárolni a garanciákat, mert ez így egyszerűbb számukra.

A zöldítés lehetőségei és kockázatai

A származási garancia tartalma lényegében nem változik a jelenlegihez képest a tőzsdei kereskedés elindulásával. E szerint a terméken rögzített adatok igazolják, hogy az energia pontosan milyen megújuló forrásból és technológiából származik, melyik erőmű melyik egysége és mikor állította elő. Tehát tulajdonképpen a szóban forgó megújuló energia beazonosíthatóságát lehetővé tevő fő információk szerepelnek rajta.

A származási garancia maga is ösztönzi a megújuló termelést azáltal, hogy a jogosult termelő csekély regisztrációs díjért beszerezve majd értékesítve azt plusz bevételhez juthat. Persze, miután a származási garanciák és kereskedelmük elválik a fizikai termékektől, valójában nem lehet meghatározni, hogy a fogyasztó által ténylegesen elfogyasztott energiát melyik erőmű (sőt: hogy melyik ország) is termelte meg.

A zöldenergia-felhasználásuk növelése iránt elkötelezett cégeknek Magyarországon három lehetőségük van arra, hogy igazolják fogyasztásuk zöld eredetét: saját termelői kapacitást hozhatnak létre, de ez egyebek mellett jelentős technikai korlátokkal jár; köthetnek úgynevezett PPA (Power Purchase Agreement) szerződést egy megújuló forrást használó áramtermelővel, ami ár- és mennyiségi kockázattal jár; végül a termeléstől elkülönülten származási garanciát vásárolhatnak, ezáltal csökkentve az említett kockázatokat.

A két előbbi út jóval bonyolultabb opciót jelent a felhasználónak, mint ha származási garanciát venne. Ezek lehetősége elsősorban a nagy cégeknél merülhet fel, de a kereskedőt és a piacot nekik sem éri meg teljesen kikerülni, hiszen a nagyobb volumen, illetve a szinergiahatások miatt így sokkal gazdaságosabb, mintha ezt valaki önmagának, saját termeléssel akarná megoldani. Ha a felhasználó elég nagy, egy bizonyos mennyiséget beszállíttathat, de a fogyasztási profiljához igazodó változó résznél, továbbá a megújuló forrás technológiájából következő termelési profil bizonytalansága miatt nem tudja kikerülni a kereskedőt. A fogyasztás részleges kiváltása saját beruházással tehát elképzelhető, de reálisan ez jelentősen drágább lenne, mint a származási garancia beszerzése, hiszen a kereskedő hozzáfér a piac legkedvezőbb forrásaihoz is, illetve egy nagyobb méretű portfóliót optimalizál - véli az MVM Partner Zrt. eszközalapú kereskedelmi osztályvezetője.

Nap-, szél-, víz- és nukleáris energia?

A származási garanciák piaca már most is nemzetközi, nem függetlenül attól, hogy a hazai források meglehetősen korlátosak. Az ügyfelek nem ritkán azt is meghatározzák, hogy pontosan milyen típusú termelésből származó GO-t kívánnak vásárolni, a kereslet kielégítése pedig sokszor külföldi forrásból történik. A kedvezőbb árazású, vízerőművi termelésre vonatkozó GO elsősorban az alpesi, a skandináv és a balkáni országokban nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló kapacitásokra támaszkodik, míg a magyarországi eredetű GO-k egyelőre többnyire a nap- és szélalapú termeléshez kapcsolódnak.

A nemzetközi energiapiacokat uraló bizonytalanságok mellett azonban az is kérdés, hogy pontosan mit is értünk olyan, tiszta termelés alatt, amelynek származási garancia jogosultság jár – mondja Böjte Csongor. Az elsődleges értelmezés szerint a szén-dioxid-kibocsátástól szinte teljesen mentes termelési módokat érdemes ide venni, ami azt jelenti, hogy az atomenergiával termelt villamos energia is ebbe a körbe kerülhet. A nukleáris energia GO piacra történő esetleges bevonása azonban európai uniós szintű szabályozói döntést igényelne, és a kérdésről már meg is indult a nemzetközi szintű közös gondolkodás.

Címlapkép: Getty Images