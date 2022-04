Szép csendben példátlan GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon - Megtudtuk, mi történt a háttérben

Magyarországon eddig példátlan mértékű, 250 millió forintos GDPR-bírságot osztott ki az adatvédelmi hatóság, a NAIH, de a bírság nem csak ezért érdekes: ez az egyik első olyan GDPR-bírság, mely a mesterséges intelligencia alkalmazásával függ össze. Az elmarasztalt szereplő egy bank, amely mesterséges intelligencia alapú hangelemző szoftverrel értékelte a call centeres hívásokat, az ügyfelek érezelmeit is elemezte. Fontos tanulságokat vonhatnak le az ügyből a piaci szereplők, ugyanis a szoftvert illetve az AI-alapú megoldásokat nem egyedüliként használja a pénzintézet Magyarországon, ráadásul az ügyre nemzetközi szinten is felfigyeltek.

Több szakértővel, az ügyet ismerő forrással és a NAIH elnökével, Péterfalvi Attilával is beszéltünk a példátlan mértékű GDPR-bírság hátteréről, ugyanakkor a megbírságolt pénzintézet kilétét nem fedhetjük fel. Ugyanis, bár az értesülésünk sziklaszilárd, a bank hivatalosan nem erősítette meg érintettségét lapunknak, illetve - bár a bírságot a NAIH-határozat után azonnali hatállyal be kell fizetni, a szoftvert pedig egyelőre leállították hatósági utasításra - a bank bírósági eljárást kezdeményezett, azaz vitatja a bírságot és annak mértékét.

Ebben a helyzetben reputációs kockázatot is hordoz a megbírságolt szereplő nyilvánosság előtti leleplezése, a NAIH szintén nem közölte nyilvánosan, melyik szereplőről van szó. Ráadásul tulajdonképpen teljesen mindegy, melyik banknál történt az adatkezelés, mert az ügy tanulságai az igazán fontosak. Olyannyira példátlan döntés született, hogy úgy tudjuk, nemzetközi szinten is figyelik az ügyet és következményeit. Hiszen az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR uniós szinten harmonizálja az adatkezelési szabályokat és gyakorlatokat, azaz amit az egyik országban kifogásoltak, azt egy másikban is megtehetik.

Hogy működik a szoftver?

A szóban forgó bankot egy call centerben alkalmazott AI-alapú szoftver GDPR-nak nem megfelelő használata miatt büntették meg. A szoftvert egy magyar vállalkozók által alapított cég fejleszti, mely a világ több országában értékesítette már a megoldást. Értesülésünk szerint hazai szereplők – amit például ellenőrizni is tudtunk, egy közműcég - is használják a szoftvert. Arról, hogy más banknál alkalmaznak-e ilyen szoftvert vagy egy hasonló másik megoldást, nincs tudomásunk.

Ez a szoftver úgy működik, hogy figyeli az ügyfél érzelmi állapotát, viselkedését, képes mérni, hogy az ügyfél mennyire érti meg a tájékoztatást, vagy éppen mennyire elégedetlen az ügyintézéskor. A szoftvert fejlesztő vállalat képes lenne valós időben is elemzést adni a banknak az ügyfél hangulatáról, ám ezt a fajta megoldást itt nem vezették be.

Egy forrásunk szerint a szoftver a bank esetében 1700 kulcsszóra szűr, a trágár szavak mellett például a „Magyar Nemzeti Bank” vagy a „békéltető testület” kulcsszavakra keres, illetve elemzi a beszélgetésben a szünetek hosszát is. A hosszú szünetek ugyanis arra utalnak, hogy az ügyfél nem vagy nem pontosan értette az ügyintézőt.

A szoftvert, és az elemzés eredményeit, alapvetően két célra használták:

az ügyfél-visszahívások priorizálására, mely az ügyfél-megtartást és az elégedettség-növelést célozta,

a belső hatékonyság növelésére és a munkavállalók munkájának minőségellenőrzésére.

A hangfelvételeket a munkanap végén átmásolták az elemzést elvégző rendszerbe, ahol elkészült a kiértékelés, és reggelre előállt egy lista, hogy a napi több ezer call centeres hívásból melyek voltak a problémásak. A sorba rendezett, kiválasztott ügyfeleket egy szenior banki kolléga hívta vissza a félreértések elsimítása, vagy, ha szükséges, további ügyintézés céljából.

Ezzel a call center hatékonyságát nagyban tudták növelni, egyrészt kisebb eséllyel hívták vissza feleslegesen az ügyfeleket, frusztrációt okozva ezzel nekik, és a call centeresek terhelése is csökkent. Az elemzések jelzik, hogy a visszahallgatott beszélgetés mely pontjain érzékelt a rendszer elégedetlenséget vagy értetlenséget.

A munkavállalói minőségbiztosítás keretében a rendszer értékelte a hívásokat, és megmutatta, hogy egy ügyintéző mely témákban bizonytalanabb, vagy mikor nem értette meg őt az ügyfél (például azért, mert hadart). Ilyen esetekben a bank nem büntetett, hanem – nem kötelező jelleggel – felajánlotta a munkavállalónak, hogy ingyenesen vegyen részt a megfelelő képzéseken. Forrásunk szerint rendkívüli módon visszavetheti az ügyfélszolgálatok működését, ha a technológia használatát nem engedélyezik a jövőben ilyen jellegű célokra.

Mit kifogásolt a NAIH?

Az ügyet egy a bank által visszahívott ügyfél indította, akinek valószínűleg a banki ügyintéző említhette, hogy egy hangelemzés alapján hívták vissza. Az ügyfélnek ez nem tetszett, és ő jelentette a NAIH-nak, hogy szerinte szabálytalanul járt el vele a bank. A szoftvert 2018 óta használták a bankban, az ügyben tavaly többször is információkat kért be a banktól a NAIH, és már idén hozott határozatot (melyet ugye a bank bírósági eljárás keretében vitat). A NAIH a 250 millió rekordbírság mellett megtiltotta a banknak a szoftver használatát is:

A hatóság az általános adatvédelmi rendelet alapján hivatalból utasította a bankot, hogy akként módosítsa adatkezelési gyakorlatát, hogy az megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletnek, azaz a hangelemzés során az érzelmeket ne elemezze, és az adatkezeléssel kapcsolatban az érintetti jogokat megfelelően biztosítsa, különösen, de nem kizárólag a megfelelő tájékoztatás és tiltakozás jogát.

A NAIH éves beszámolójában a Deloitte szúrta ki (és küldte ki közleményben) a bírság hírét. Az adatvédemi határozat összefoglalójának értelmezésében a Horváth Katalin és Domokos Márton, a CMS Magyarország szenior tanácsadói nyújtottak lapunknak segítséget. Domokos Márton felhívta a figyelmet arra, hogy az EU rendelkezik egy mesterséges intelligencia rendelettervezettel (MI-rendelet), mely hasonló a GDPR-hoz. Ez előzetes tájékoztatáshoz köti az ehhez hasonló rendszerek használatát, amit a bank a NAIH-vizsgálat eredményei szerint nem tett meg megfelelően. Horváth Katalin kiemelte, hogy a magas kockázatot megállapító adatvédelmi hatásvizsgálat esetében érdemes lehet elmenni az adatvédelmi hatósághoz, tapasztalataik szerint a NAIH jellemzően konstruktívan áll ezekhez.

A hatóság beszámolója szerint probléma volt, hogy a bank honlapján az érintetteknek nyújtott, telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató általánosságban fogalmaz ezen adatkezeléssel kapcsolatban, a hangelemzésről érdemi információt nem tartalmaz.

Szintén a NAIH-beszámolójában szerepel, hogy a bank saját adatvédelmi hatásvizsgálata állapítja meg, az adatkezelés több okból is magas kockázatú, alkalmas profilalkotásra, illetve scoringra, és az adatkezelés az érintettekre joghatással bírhat. A hatásvizsgálat és az érdekmérlegelés azonban nem ad érdemi megoldásokat ezen kockázatok kezelésére. A mesterséges intelligencia a működési elvéből adódóan általában nehezen átlátható és követhető, így még az új technológiák között is kiemelt adatvédelmi kockázatok merülnek fel (a kockázatokra a NAIH már 2012-ben is felhívta a figyelmet).

Jogos érdek

A bank az adatkezelést azon jogos érdekeire alapozta, hogy az ügyfeleit megtartsa, illetve a belső működésének hatékonyságát növelje. Ám Péterfalvi Attila NAIH-elnök kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy álláspontjuk szerint sok dologban hibázott a bank:

sem az átláthatóságnak, sem az elszámoltathatóságnak nem felelt meg a bank gyakorlata, nem volt érvényes jogalap, mert a jogos érdek ebben az esetben nem állta meg a helyét, nem volt megfelelő érdekmérlegelés, és az érintetti jogok gyakorlásánál rendszerszintű jogsértést állapított meg a vizsgálat.





A jogos érdek, mint jogalap, kapcsán a beszámolóban is kiemelik hogy

az nem arra szolgál, hogy egyéb lehetőség hiányában az adatkezelő bármikor és bármilyen indokkal az egyéb jogalapok alkalmazhatóságának hiányában kezeljen személyes adatokat.

A banknak az adatkezelést a gyakorlat indulásakor - amely még a GDPR hatályba lépést is megelőzte – be kellett volna jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. "Miután egy újfajta technológiáról van szó, el sem kezdhette volna az adatkezelést addig, amíg a hatóság nem válaszol erre. A hatóság azért sem tudott a szoftver alkalmazásáról, mert ezt nem jelentették be" – mondta el Péterfalvi Attila, és kiemelte: ez az első olyan adatvédelmi határozat, mely a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban született. Csak nagyon erős garanciák és megfelelő tervezés mellett kerülhet erre sor emberközpontú módon.

Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos szerint is a mesterséges intelligenciának a természetes személyek érzelmeinek levezetésére való felhasználása rendkívüli módon nem kívánatos, azt meg kell tiltani.

Ilyen jellegű felhasználás csak bizonyos jól körülhatárolt esetekben lehetséges. Ez az egészségügy és a tudományos kutatás, tehát olyan területen alkalmazták itt a mesterséges intelligenciát, amely nem kívánatos - tette hozzá a NAIH elnöke.

Mivel úgy tudjuk, hogy más szereplők is használják a szoftvert, megkérdeztük azt is, hogy most ezek a szereplők is aggódhatnak-e, hogy hasonló ügybe keverednek emiatt. Péterfalvi Attila válasza szerint minden egyes esetet egyedileg kell megvizsgálni, ennél többet erről nem mondhat.

