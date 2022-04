Rekord mennyiségű áramot fogyasztott Magyarország márciusban

Korábban soha nem használt még fel annyi villamos energiát Magyarország márciusban, mint a múlt hónapban, ezzel január után már másodszor dőlt meg az adott hónapra vonatkozó rekord. Az orosz-ukrán háború első napjától egy időre leállt Ukrajna felől az áramimport, de március második felében már ismét élénk áramlás volt látható Magyarország irányába.

A 4145,3 GWh-s márciusi bruttó magyarországi villamosenergia-igény 2,2%-kal magasabb, mint az eddigi rekordot tartó 2021. márciusi érték, miközben a 6,3 Celsius-fokos havi átlaghőmérséklet 0,1 fokkal haladta meg az egy évvel korábbit - derül ki a MAVIR adataiból. Az első negyedévben így 2,21%-kal volt nagyobb az országos teljes bruttó villamosenergia-felhasználás (12 519 GWh) mint 2021 hasonló időszakában a MAVIR előzetes adatai szerint, és mintegy 2%-kal haladta meg a MAVIR tervszámait.

Az előzetes adatok szerint egyébként a tavalyi év végül a valaha volt legnagyobb felhasználást hozta (46 923,9 GWh) a magyar villamosenergia-rendszerben (VER), közel 3 százalékkal felülmúlva a 2019-es addigi csúcsot. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) végleges adatai ugyanakkor némileg eltérő számokat tartalmaznak, mivel a MEKH ezekhez becsült értékkel figyelembe veszi a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) és a saját célra termelő erőművek termelését is 2019-től. A 2021-es végleges adat még nem áll rendelkezésre, de a korábbiak szerint - szemben az előzetes adatokkal - 2020-ban is nőtt a tényleges energiaigény (0,3%-kal 46 550 GWh-ra).

A magyar áramfogyasztást az import 23,41%-ban fedezte márciusban, amely nem csak a tavaly márciusi 25,25%-nál alacsonyabb, de egészen 2013-ig kell visszamennünk az időben ahhoz, hogy ennél kisebb márciusi importarányt találjunk (23,07%). Az első idei negyedévben így összességében 28,02%-os import részarányt lehetett regisztrálni, szemben a tavalyi első három hónap 27,5%-os adatával.

A hazai erőművek termelése márciusban közel 3172-3175 GWh volt, amely az elmúlt tíz év legmagasabb márciusi adata. A termelés körülbelül 17%-át a megújulók adták (542,7 GWh), amihez a legnagyobb mértékben (295 GWh) a nagy naperőművek járultak hozzá. Utóbbiak (a háztartási méretű naperőműveket nem számolva) így a teljes márciusi magyarországi termelésnek már 9,3%-át biztosították, csaknem megduplázva az egy évvel korábbi 4,8%-os súlyukat.

Az idei első negyedévben a megújulók súlya a termelésben 15,21% volt, a naperőműveké pedig 6,47%, ami annak ellenére máris közelíti a 2021-es egész évi rekord 15,49, illetve 6,96%-os arányokat, hogy a napenergia-termelés szempontjából a legkedvezőbb időszak március és szeptember közé esik. Vagyis - a növekvő naperőmű-kapacitás és kihasználtság mellett - ez is arra utal, hogy az idei év szinte biztosan új rekordot hoz majd a napenergia hazai áramtermelésben betöltött részarányát illetően.

Visszatérve az importra, az ukrán határon (úgynevezett határmetszéken - a szerk.) az importvolumen február 24-től megszűnt az ukrán rendszer próbaüzeme miatt - fogalmaz a MEKH februári jelentése. Az orosz támadás napjától tehát egy időre leállt Magyarország ukrajnai áramimportja, de márciusban - különösen a hónap második felében - már a háború ellenére is ismét élénk energiaáramlás volt látható Magyarország irányába - olvasható ki a MAVIR határmetszéki áramlásokat mutató diagramjából. Végleges havi adatok még nem állnak rendelkezésre, de az ukrán import aránya valószínűleg jóval elmaradt a 2021 márciusitól, amikor a kereskedelmi import forrás 25,1%-át Ukrajna biztosította.

Az említett próbaüzem keretében az ukrán (és moldáv) rendszerirányítók azt tesztelték, hogy mennyiben marad működőképes a helyi villamosenergia-rendszer az orosz, fehérorosz és egyebek mellett magyar rendszerekről való leválasztását követően. Ennek következtében három napra Magyarország kapcsolata is megszűnt az ukrajnai importot adó úgynevezett Bursztin-sziget szénerőművi kapacitásával. A lépés hozzájárult az ukrán (és moldáv) rendszer európai hálózathoz való csatlakozásának (szinkronkapcsolódásának) előkészítéséhez is, amely március 16-án sikeresen meg is valósult, méghozzá jelentős magyar közreműködéssel.

Mivel a magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózati kapcsolata a legerősebb Ukrajnával, így a MAVIR-nak elsődleges szerepe van az ukrán illetve az európai rendszer közötti megbízható összeköttetés megteremtésében. A 2017 óta tartó folyamatot a két ország kérésére gyorsították fel. A vészhelyzeti szinkronizálás eredményeként a magyar villamosenergia-rendszer és annak irányítója, a MAVIR, hasonlóan az összes többi, együttműködő európai rendszerirányítóhoz, a teljesítmény-egyensúly fenntartásához, az esetleges hálózati zavarok közös elhárításához nyújt segítséget Ukrajnának a mindenkor rendelkezésére álló eszközök mértékéig. A magyarországi villamosenergia-ellátás biztonságát a szinkron csatlakozás közvetlenül nem veszélyeztetheti - fogalmazott a magyar átviteli rendszerirányító.