Csúnya esés a tőzsdéken, alaposan elromlott a hangulat

Portfolio 2022. április 25. 09:55

Múlt pénteken beszakadtak az amerikai tőzsdék, miután Jerome Powell a hét korábbi részében utalt rá, hogy a Fed a korábban vártnál agresszívebb kamatemelésekre készül. Ezt követően ma az ázsiai piacok is estek, amelyet a globális hangulatromlás mellett az újabb koronavírus-hullám is súlyosbított. Ami az európai piacnyitást illeti, itt a globális képpel összhangban jelentős eséssel indult a nap, a magyar tőzsdén is rossz a hangulat. Emmanuel Macron hétvégi győzelmét követően arra lehetett számítani, hogy inkább emelkedés jöhet majd Európában, viszont a rossz nemzetközi hangulat ezt a forgatókönyvet felülírta.