Megszünteti ikonikus termékét az Apple

Az Apple bejelentette, hogy megszünteti ikonikus termékvonalát, az iPod Touch-ot, amely sokak szerint forradalmasította a zenelejátszást. A termék, amely utoljára 2019-ben kapott frissítést, a készlet erejéig továbbra is megvásárolható lesz.

Amikor az első iPod megjelent 2001-ben, még csak 1000 zeneszámot tudott tárolni. Ma már több mint 90 millió zeneszám található az Apple streaming szolgáltatásában

Az iPod Touchot, amely később háttérbe szorította az iPodot, ugyanaz a csapat tervezte, amely később az iPhone-t is. Az évek során többféle iPod modell is létezett - köztük a Nano és a Shuffle -, de a 2007-ben megjelent iPod Touch az utolsó modell, amelyet megszüntettek. A technológiai elemzők szerint várható volt, hogy hamarosan ez is be fog következni. Az iPodon utoljára 2019-ben frissített az Apple, és a cég szerint továbbra is megvásárolható lesz, "amíg a készlet tart". Az iPod első modelljét Steve Jobs a rá jellemző stílusban mutatta be 2001-ben, most pedig figyelve a pletykákat a vállalat egy új zenelejátszót fog bejelenteni, amire abból is lehet következtetni, hogy a bemutató eseményre szóló meghívón ez állt: "Tipp: Nem Mac".

Az évek során számos híresség állt be az iPod mögé, köztük John Mayer, a U2 és Oprah Winfrey. A BMW mutatta be az első beépített iPod csatlakoztatóval ellátott autós fedélzeti rendszerét, néhány éven belül pedig mások is követték a példáját. "Amikor az Apple megalkotta az iPhone-t, tudta, hogy ez végső soron az iPod végének a kezdetét is jelenti" - nyilatkozta Ben Wood, a CCS Insight technológiai tanácsadó cég vezető elemzője a BBC-nek. Carolina Milanesi, a Creative Strategies munkatársa szerint az iPod-eladások csökkenése összefügg az iPhone-eladások növekedésével - amit a digitális értékesítésről a streamingre való áttérés is hajtott.

(BBC)

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images