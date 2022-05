Drágulnak az e-töltők - Mutatjuk, hol éri meg tölteni a villanyautót

Amint az várható volt, mostanra nagyjából minden nagy hazai nyilvános elektromostöltő-üzemeltető árat emelt vagy bejelentette az emelési szándékot, amit az üzemeltetési költségek, elsősorban a világpiaci energiaárak jelentős növekedése tett szükségessé. A szolgáltatók átlagosan 10-30% körüli tarifaemelését követően a nyilvános kutakon való töltés durván 3-4-szeresébe kerül annak, mint ha valaki otthon, rezsicsökkentett árammal tankolná meg a villanyautóját. Ezzel együtt a szolgáltatók nem tapasztalják a nyilvános töltők forgalmának csökkenését, és ez várakozásaikban sem szerepel.

Az áremelés hatásai

Legutóbb, május 10-től az MVM Mobiliti Kft., a Magyarország legnagyobb elektromos töltőhálózatát üzemeltetó szolgáltató módosította árszabását. Mivel azóta csak pár nap telt el, egyelőre nem érzékelik a lépés keresletre gyakorolt hatását, várakozásaik ugyanakkor vannak ezzel kapcsolatban, melyek szerint legfeljebb átmeneti visszaesés jöhet.

Úgy gondoljuk, hogy sem a lakossági ügyfelek, sem pedig a vállalkozások mobilitási igényében nem történt változás, szolgáltatásunk ár-érték aránya (szolgáltatás megbízhatósága, lefedettsége, stb) a versenytársakhoz képest nem csökkent, ezért nem számítunk tartós visszaesésre

- reagált megkeresésünkre Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti Kft. ügyvezetője.

Az április 26-i áremelést követően nem észlel változást a keresletben nyilvános töltőin az E.On sem. A társaság tapasztalatai is megerősítik, hogy a felhasználók elsősorban az otthoni töltést és az irodai/telephelyi töltést részesítik előnyben, miután lakossági, egyetemes szolgáltatási ügyfélként szabott, a világpiacinál kedvezőbb áron jutnak hozzá a villamos energiához, ami az otthontöltésnek kedvez.

E mellett a villanyautósoknak sok esetben a céges, vagy saját autót a munka során a cég által finanszírozott töltőn, vagy a nyilvános töltéshez képest kedvezőbb áron van lehetőségük feltölteni - emelték ki a cégnél.

A nagyobb hazai töltőhálózatok közül a Mol Plugee volt az első, amelyik áremeléssel reagált a helyzetre. Az április 1-től életbe lépő emelésre a Mol szerint is az egész Európában tapasztalható, extrém módon megnövekedett villamosenergia-árakra való tekintettel volt szükség. A szolgáltatás más összetevőivel kapcsolatban a társaságnál egyelőre nem érzékelik a makrokörnyezeti hatásokat, azonban várakozásaik szerint korántsem biztos, hogy ez így is marad.

Folyamatosan egyeztetünk partnereinkkel, azonban annyi már biztosnak látszik, hogy a villamosenergia árak 2024-ig nem kecsegtetnek sok jóval

- fogalmaztak érdeklődésünkre.

A vállalatnál arra számítanak, hogy folytatódik az elektromos autók számának és így a töltők kihasználtságának évről évre tapasztalható emelkedése, hiszen az uniós szabályozási környezet is alternatív meghajtású gépjárműveknek kedvező irányba tolódik el, illetve a hagyományos meghajtású gépjárművel közlekedők hajlandósága is egyre nagyobb az elektromos meghajtású gépjárművek vásárlására. Ezzel együtt azt várják, hogy ahogyan egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az elektromos meghajtású gépjárművek a teljes gépjármű állományból, úgy fog változni a nyilvános és az otthoni töltések aránya is.

Jelenleg a visszajelzések alapján azt mondható el, hogy 80%-ban otthon töltenek a felhasználók, míg a fennmaradó 20%-ban nyilvános oszlopokon. Eddig jellemzően a magasabb jövedelemmel rendelkezők vásároltak elektromos autókat, elsősorban kertesházas környezetben, ahol van lehetőség saját töltőt kialakítani.

Az autók számának növekedésével azonban egyre több felhasználói kör lép be, akik társasházi vagy lakótelepi környezetben élve használják majd ezen járműveket, így a nyilvános töltések részaránya növekedni fog - jelzik előre a Molnál. Ezzel párhuzamosan, illetve szolgáltatásuk fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan növekvő árbevételt prognosztizálnak, amit jelenlegi számaik is visszaigazolnak.

A Mol az átlagos töltési időben és a felvett energiamennyiségben nem lát jelentősebb változást az utóbbi éveket tekintve. Egy alacsony intenzitású emelkedést tapasztalnak ugyan a töltések átlagos hosszát tekintve, azonban értékelésük szerint egy-egy töltés hosszát inkább az egyéb felhasználói szükségletek – például egy kávé vagy szendvics elfogyasztása, mosdó használata, egy-két teendő elintézése a teraszaikon - határozzák meg a társaság hálózatának elhelyezkedéséből adódóan. A felvett energiamennyiséget pedig a töltőoszlop teljesítménye és az elektromos gépjármű töltési tulajdonságai határozzák meg.

A társaság töltőhálózata további tervezett fejlesztése kapcsán kiemeli, a trend az ultra teljesítményű töltőberendezések elterjedése, melyek jellemzően 150kW vagy nagyobb teljesítmény leadására képesek. A töltési szabványok közül az AC - váltóáramú, lassúnak is hívott - autópályás helyszíneken a jövőben csak elvétve lesz megtalálható, a csatlakozók közül pedig a leginkább távol-keleti gyártók – Nissan - által használt CHAdeMO szabvány Európában hosszú távon el fog tűnni, és ezen gyártók is a CCS szabvány szerinti csatlakozóval szerelik fel autóikat. A töltőhálózatok közötti átjárhatóság érdekében több roaming megállapodás lesz a szolgáltatók között, azonban ez a végfelhasználóknak anyagi szempontból drágább megoldás lesz, mint külön-külön az egyes szolgáltatókkal szerződve - prognosztizálja a Mol, hozzáfűzve, hogy az Európai Unió azt is preferálja, hogy bankkártyaolvasó terminálok kerüljenek kihelyezésre minden lokációra, ahol elektromos töltő berendezés található.

Verhetetlen otthoni töltés

A mostani tarifaemelések kapcsán összességében megállapítható, hogy a rezsicsökkentés fenntartása ugyan egyre többe kerül, ezért a kormány mérlegeli a rendszer fenntarthatóságát, de

ha a rezsicsökkentés marad, az - és persze a nyilvános e-töltési tarifák emelkedése - még jobban az otthoni töltés felé terelheti a villanyautósokat, már ahol erre van lehetőség.

A háztartási napelemes rendszerrel (HMKE) rendelkező otthonok esetében ez még inkább igaz, különösen a HMKE-beruházás megtérülését követően lesz "verhetetlen" opció az otthoni töltés. A jelenlegi kedvező szaldó elszámolás uniós kötelezettség miatti, 2023. december 31-i tervezett kivezetése pedig még jobban afelé terelheti a napelemes háztartásokat, hogy a termelt energia minél nagyobb részét helyben használják fel, akár a háztartási energiatárolóként is alkalmazható elektromos autók lehető legnagyobb arányú otthoni töltésével.

