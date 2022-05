Lendületben a CIG Pannónia, mi zajlik a háttérben?

Ha mögé nézünk a CIG Pannónia előző év azonos időszakához képest felmutatott 52%-os díjbevétel-növekedésének, akkor azt látjuk, hogy

a 2,6 milliárd forintos díjbevétel-növekedésből 1,1-1,1 milliárd forintot hoztak a unit-linked életbiztosítások, illetve az újraindított vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág, amely változatlanul CIG EMABIT néven működik,

az életbiztosítási üzletágban látható 30%-os, vagyis 1,5 milliárd forintos díjbevétel-növekedésből 0,8 milliárd forintot hoztak az egyszeri és eseti díjak, amelyek 29%-os aránya az életbiztosítási díjbevételen belül nem kimagasló, de az éves növekedésben jelentős szerepe volt.

Polányi Zoltán szerint a februári szja-visszatérítés pozitív hatását ők is érezték, de ennek számviteli hatása a díjbevételekben inkább a második negyedévben fog érződni, az első negyedéves számokon elsősorban még a 2021 végi, nyugdíjbiztosításokhoz kötődő adóoptimalizáció hatásai érezhetők. Az egész hazai életbiztosítási piacra jellemző volt egyébként az elmúlt másfél évben a meglévő szerződésekre befizetett eseti díjak emelkedése, ahogy arról mi is többször beszámoltunk. Úgy tudjuk, ez a lendület az állami kifizetéseknek is köszönhetően az idei első hónapokban még számos biztosítónál kitartott.

Február 22-én jelentette be a CIG Pannónia, hogy 20 évre szóló stratégiai megállapodást kötött a Magyar Bankholdinggal. Különleges jelentőségét ennek az adja, hogy a Budapest Bankot magába olvasztó MKB Bank, illetve a Takarékbank valamennyi értékesítési csatornáján kizárólag a CIG Pannónia Csoport élet- és nem-életbiztosítási termékeit értékesíti a jövőben. Az elnök-vezérigazgató felhívta a figyelmet: bár a banki csatorna új szerzései 35%-kal nőttek az első negyedévben, ez azonban még nem a megállapodás hatása, hanem elsősorban az MKB Bank Nyrt.-vel, korábbi együttműködő partnerükkel való közreműködés eredményét tükrözi. A Magyar Bankholding Csoporttal történő együttműködés hatása a számokban a második negyedévtől fog igazán realizálódni.

Az első negyedévben 22%-kal több unit-linked életbiztosítást és csaknem dupla annyi hagyományos vagy csoportos életbiztosítást értékesített a CIG Pannónia, mint egy évvel korábban. A jelentős bővülés Polányi Zoltán szerint elsősorban az értékesítési partnerek számában bekövetkezett jelentős növekedésnek köszönhető: életbiztosítást értékesítő alkusz partnereik száma 20-ról 215-re, nem-életbiztosítási partnereik száma pedig 0-ról 149-re növekedett.

Számos nagyvállalatnál értékesít csoportos biztosításokat is a CIG Pannónia. A legújabb elnyert üzletet az első negyedéves számok még szintén nem tartalmazzák: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel néhány hete három évre szóló vagyonbiztosítási szerződést kötött a biztosító 590 millió Ft/év összegű biztosítási díjjal, a második negyedéves számokban fogják kimutatni ennek két negyedéves hatását. Az egészségbiztosítások területén a Teladoc szolgáltatásszervezővel és a Swiss Medicallal dolgoznak együtt, a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások felfutása a pandémiás időszak egyik nagy eredménye volt a piac számos szereplőjénél, így a CIG-nél is.

Időközben az EMABIT újraindítása is megtörtént, a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág az első negyedévben már 1,2 milliárd forintos díjbevételt produkált. Előbb vállalati vagyon- és felelősségbiztosításokkal, majd pedig flotta cascóval (már több mint 10 ezer biztosított jármű), és az utóbbi időben lakossági utas- valamint lakásbiztosítással is megjelentek. Polányi Zoltán szerint szintén nagy mérföldkőnek számít a társaság életében az MNB által jóváhagyott minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításuk (MFO) elindítása. Az alapvetően lapos szervezeti struktúrával kialakított nem-életbiztosítási üzletágon belül egy agrárbiztosítási csapatot is felállítottak, amely a terveik szerint még idén megkezdi az agrárbiztosítások értékesítését is.

A friss számok alapján jó úton halad a biztosító a tavaly meghirdetett ötéves stratégia 2026-ra való teljesítése felé, amely többek között a díjbevétel közel megduplázását is tartalmazza. Polányi Zoltán szerint mára sikerrel lerakták a terv megvalósításának az alapjait:

megkötötték a kizárólagosságot tartalmazó 20 éves együttműködési megállapodást a Magyar Bankholdinggal ,

, újraindították az EMABIT-ot , amely a vállalati után immár lakossági vagyon- és felelősségbiztosításokat is kínál,

, amely a vállalati után immár lakossági vagyon- és felelősségbiztosításokat is kínál, többszörösére növelték független élet- és nem-életbiztosítási értékesítő partnereik számát , amelyeknek köszönhetően lefektették a volumentermelés alapjait ,

, amelyeknek köszönhetően lefektették a , teljesen megújították a humánerőforrás-politikájukat számos munkavállalói ösztönző (sok más mellett rendszeres csapatépítők és kéthetente tartott vezérigazgatói reggeli) alkalmazása mellett.

Polányi Zoltán a részvényeseknek azt üzente: a biztosító részvénye az egyik legjobb választás a tőzsdei befektetők számára, ugyanis a tőzsdei részvényekhez hasonlóan a megtakarítási célú életbiztosítások is legalább egy-két évtizedre szóló, hosszú távon megtérülő befektetések, és egyetlen, a hazai tőzsdén jegyzett biztosítóként vannak jelen a piacon, specifikusan a magyar igényekre és valós élethelyzetekre reflektáló termékekkel, növekedési stratégiájukban és befektetési politikájukban pedig egyaránt alapvető a hosszú távú gondolkodás.