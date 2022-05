Szlovákiában megadóztatnák az olcsó orosz olajat

Igor Matovic pénzügyminiszter ma nyújtja be javaslatát a kormánynak a Szlovákiában feldolgozott orosz nyersolajra kivetett adó bevezetéséről, a miniszter szerint 280-290 millió euró bevételt hozhat az adó a szlovák költségvetésnek, írja az Új Szó. A tervezett lépésről Matovic már a Mol szlovák leányvállalatát, a Slovnaftot is tájékoztatta, a Slovnaft pedig ígéretet tett arra, hogy az új adó miatt nem emel árat.

Az elmúlt hetekben alaposan kitágult az árkülönbözet az európai, Brent típusú kőolaj és az orosz Ural típusú között, miközben békeidőben békeidőben 1-4 dollár volt a különbözet (jellemzően az Ural volt az olcsóbb), most már hetek óta 30 dollár felett áll a spread, jelenleg hordónként közel 36 dollárral olcsóbb az orosz olaj.

Forrás: Neste

Az árkülönbözet azért alakult ki, mert a nyugati olajcégek egyfajta önkéntes szankcióként már nem vásárolnak orosz olajat, vagy jelentősen csökkentették a vásárlásaikat, így a csökkenő kereslet nyomás alatt tartja az árat. A helyzetből azonban a Mol profitál, amely továbbra is vásárol orosz olajat, és azt dolgozza fel a százhalombattai és a pozsonyi finomítójában, jelentős profitra téve szert, a relatíve olcsó olaj miatt a vállalat finomítói marzsa soha nem látott mértékben tágult ki, márciusban már hordónként közel 35 dollár volt.

Az olcsó orosz olaj, és annak versenytorzító hatása sokaknál kiverte a biztosítékot, Lengyelország például az orosz olaj megadóztatását javasolta, hogy azok, akik már nem dolgoznak fel orosz olajat, például a lengyel PKN Orlen, ne kerüljenek versenyhátrányba.

Most Szlovákia léphet a kérdésben, az Új Szó arról ír, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter ma nyújtja be javaslatát a kormánynak a Szlovákiában feldolgozott orosz nyersolajra kivetett adó bevezetéséről, amiről már a Mol szlovák leányvállalatát, a Slovnaftot is tájékoztatta a pénzügyminiszter, a Slovnaft pedig ígéretet tett arra, hogy az új adó miatt nem emel árat.

AZ ÚJ ADÓ EGY ÉV ALATT 280-290 MILLIÓ EURÓ BEVÉTELT HOZHAT A SZLOVÁK KÖLTSÉGVETÉSNEK.

A terv szerint a Brent és az Ural típusú olaj hordónkénti ára közötti különbözetre vetne ki Szlovákia 30 százalékos adót, az új adóból befolyt pénzt a szociális intézkedések finanszírozására használnák fel.

Amennyiben a kormány jóváhagyja az adót, a parlamentben rövidített eljárás keretében tárgyalhatják meg az implementálását. A pénzügyminiszter azt szeretné, ha már júniusban működne az új rendszer. A pénzügyminiszter kiemelte, amennyiben a kormány elfogadja a javaslatot, úgy az üzemanyagárak emelkedését is meg lehetne gátolni.

A hír a Mol szempontjából egyértelműen negatív. Jelenlegi árfolyamon 108-112 milliárd forintról van szó, a negatív hatás vélhetően a Mol szlovák leánycégénél, a Slovnaftnál csapódik majd le, és ha valóban ígéretet tett a Slovnaft, hogy az adó miatt nem emel árat, akkor a negatív hatást nem tudja kompenzálni a vállalat. Összességében azonban arról van szó, hogy azt a jelentős pozitív hatást csökkentené az adó, amit a masszívan kitágult Brent-Ural különbözet jelent. Fontos azonban kiemelni, hogy egyelőre egy olyan tervről van szó, amely a pénzügyminiszter kezdeményezése, lapértesülések szerint erről a kormányban sem egyeztetett, érdemes tehát megvárni, hogyan dönt az adó esetleges bevezetéséről a szlovák kormány, majd a parlament.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto