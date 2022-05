Történelmi lehetőség előtt Magyarország, csak előre menekülhetünk a vihar elől

Pillanatnyilag, ha nem is válságot prognosztizálunk, azért a felhők gyülekeznek az égen, és mindenképpen érdemes előre menekülni - véli Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke, akivel a szövetség digitalizációs javaslatcsomagjának részleteiről beszélgettünk. Az átfogó javaslatcsomag az újonnan megalakuló kormánynak és a piacnak egyaránt szól, hangsúlyos eleme az informatikus alap- és átképzés reformja, az ehhez szükséges források megteremtését célzó javaslatok, és fontos cél az innovációs folyamatok illetve a magas hozzáadott értékű exporttevékenység felpörgetése.

Átfogó digitalizációs javaslatcsomagot tett le az asztalra az IVSZ, amellyel Magyarország történelmi kitörési esélyét szeretné megragadni. Miért gondoljátok azt, hogy épp most jött el az ideje egy ilyen történelmi esélynek?

Az időzítés nekünk több szempontból nagyon fontos volt. Egyrészt nagyon az utolsó pillanatban vagyunk: régóta beszélünk arról, hogy a digitalizáció jelentősége mennyire megnőtt, hogy kitörési pont lehet a nemzetgazdaság stratégiája szempontjából. A DESI index már sokadik éve jelzi, hogy Magyarország mennyire leszakadt a technológiai fejlődés terén, de – és ez a másik fontos szempont – nagyon kevés olyan kapaszkodót látunk a magyar stratégiában, amely a digitalizációt igazán hangsúlyosan vállalná. Mi pedig hiszünk abban, hogy ez egy történelmi pillanat, amikor előre lehet lépni. Ráadásul a technológiai fordulat úgy lehet számunkra és az egész régió számára kitörési pont, egy gyorsítópálya, hogy nem kell a Kelet-Nyugat történelmi különbségeit ugyanúgy megélnünk, mint más iparágakban.

Állami szereplőknek szól a javaslatcsomag vagy inkább a piaci szereplőknek?

Egyrészt természetesen az újonnan megalakuló kormánynak szól, akik erős felhatalmazással, egy új szempontrendszer alapján tehetik most le a stratégiájukat. Hiszen mind a pandémia, mind a háború meghatározó abban a tekintetben, hogyan kell reagálnia egy országnak a következő évek kihívásaira. Láthatjuk, hogy az EU-ban, de az egész világgazdaságban lassul a növekedés, ezért még inkább fontos, hogy azokra a területekre koncentráljanak jó időzítéssel az egyes országok, amelyek esetükben a lassulást előnnyé változtathatják.

Ugyanakkor üzenünk a magyar kis- és nagyvállalatok vezetőinek is, akik az automatizáción, a hatékonyság javításán keresztül már a saját bőrükön érzik, hogy a digitalizáció mennyire fontos a mindennapjaikban, hogy tevékenységüket adaptálniuk kell az új kihívásokhoz és ez mindenre kiterjedő változás lesz. A magyar kkv-k digitalizálódási képessége meghatározza majd, hogy egy olyan időszakban, amikor a munkaerő költsége folyamatosan nő, fenn tudjuk-e tartani a versenyképességünket, és nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacon is.

A javaslatcsomagban szerepel, hogy a digitális társadalom fejlesztésével 3-5 éven belül éves szinten csaknem 4000 milliárd forint GDP-többletet lehetne elérni. Itt hogyan számoltatok? Mik azok a csatornák, amiken keresztül javulni tud a gazdaság kibocsátása?

Abból indultunk ki, hogy mennyi digitálisan képzett munkaerőt tud kiállítani egy adott ország. A digitális készségekkel rendelkező, illetve a hagyományos munkaerő által betöltött pozíciók közötti munkabér különbsége egyszerűen kiszámolható. E kettőből adódik, hogy mekkora adóbevétel-, illetve GDP-növekedés érhető el magasabb számú digitálisan képzett szakemberrel. Ma a beruházások szempontjából az egyik legfontosabb döntési tényező, hogy hol van elérhető, megfelelő digitális képességű munkaerő. Ebben elképesztően gyorsan változott a világ, ma a Kelet-Közép-Európába érkező vállalatok már az állami támogatásra sem tartanak igényt legtöbbször, hiszen nekik a sebesség és az, hogy munkaerőt tudjanak lekötni, sokkal fontosabb szempont. Ez jól mutatja azt, hogy mekkora rést lehetne betölteni, amelyből egyszerre állami bevételt és versenyképességet lehet teremteni.

A digitalizációval elsősorban külföldi tőkét lehetne bevonzani?

Nem, hanem alapvetően az a cél, hogy a digitálisan képzett társadalmi réteget erősítsük. Ez nemcsak a hagyományos értelemben vett informatikus-képzésre, hanem a felnőtt- vagy átképzésre is vonatkozik. El kell érni, hogy a társadalomnak azt a széles rétegét, amely ma is a munkaerő bázisát jelenti, minél gyorsabban fel tudjuk vértezni a szükséges digitális kompetenciákkal, át tudjuk képezni olyan típusú, magas hozzáadott értékű munkavégzésre, ami az így felnövő újabb vállalatok munkaerejét adja majd.

Sok nemzetközi vállalat hajlandó ezért befektetéseket tenni a régióban, kiemelten Magyarországon is, de nem ez az egyedüli dinamika. A magyar vállalatok is nagyon gyorsan tudnak nőni, és a verseny pedig folyamatosan nő ezekért az erőforrásokért, ami még feljebb hajtja a béreket. Ez egyúttal a megélhetést is javítja ezekben a szektorokban. A pandémia hatására ezek a munkák sokkal kevésbé helyhez kötötté váltak. Ami eddig Magyarország hátránya volt, hogy alacsony a mobilitás, most már nem annyira fontos szempont, ráadásul az ország munkaerőpiaci szerkezetének a javulásában is segíthet, hiszen kevésbé pusztán Budapest-centrikus fejlődést eredményez, a vidék is kaphat ebből a lendületből.

A javaslatcsomagban a digitális voucherek bevezetését is szorgalmazzátok, hogyan működne ez a gyakorlatban?

A technológiai fejlődés a nagyvállalatoknál alapvetően két, szinte egymással ellentétesnek tűnő folyamatot indít el. Az egyik oldalról az automatizáció révén leépítések válhatnak szükségessé, a másik oldalon a digitális projektek elindítása révén keletkezik egy elképesztő munkaerő-többletigény. A vállalatoknak ezeket össze kellene tudniuk vezetni tudatos átképzéssel. Én a bankszektort ismerem a legjobban, láthatjuk, hogy a fiókok száma gyors ütemben csökken, és az ügyfelek is egyre kevésbé érzik az igényt a folyamatos fióklátogatásra. De a másik oldalon az online ügyintézés megnövekedik, a digitális képességeknek sokkal határozottabban kell jelen lenniük.

A domain tudást, a megszerzett banki tapasztalatot, ami eddig a fiókokban összpontosult, át kell vezetni az új technológiai kihívásokkal küzdő, de egyébként munkaerő-hiányos digitális projektekbe.

Az IVSZ álláspontja, hogy az iparági tudás ma már fontosabb szempont, mint az IT-tudás vagy digitális képesség önmagában, mert azt bárki el tudja sajátítani. Ma már nem pusztán olyan informatikai munkákról beszélünk, amikhez fizika doktoranduszi képességek szükségesek vagy egyetemi matematikai végzettség. Rengeteg olyan digitális munka van, ahol önmagában az iparági tudás már sokkal nehezebben elsajátítható, mint a digitális képesség. Ebben segíthet egy - nevezzük az egyszerűség kedvéért – átképzési SZÉP-kártya rendszer, amellyel piacképes tudást sajátíthatnak el a munkavállalók.

A digitalizáció tehát egyfelől munkaerőt vált ki, másfelől új munkalehetőségeket teremt. Milyen lehet az egyenleg, összességében kevesebb, de képzettebb munkaerőre lesz szükség?

Amikor elkezdtünk digitalizációról beszélni, mindenki azt gondolta, hogy ez majd csökkenti a munkahelyek számát. De a valós tapasztalat az, és ezt már egyre több kutatás is alátámasztja, hogy annyi új típusú munka jön létre, hogy nemhogy nem csökken a munkaerő iránti igény, hanem nő. Ez nem jelenti azt, hogy a klasszikus munkák ne változnának meg, hanem olyan új típusú formátumuk jön létre, ami eddig nem létezett. Az persze igaz, hogy a három fióki dolgozónak a munkaerejét kiváltó digitális platform létrehozásához lehet, hogy egy informatikus is elég, de kell még mellé egy olyan, digitális sales képességekkel rendelkező ember, aki a humán interakciót végre tudja hajtani, valamint a működtetéséhez szükséges olyan erőforrás, aki ezt az egészet kordában tudja tartani az adatok kezelése és értelmezése tekintetében.

A digitalizációt sokszor szeretjük azzal azonosítani, hogy ott minden automatikusan működik.

De a kreatív képesség továbbra is az emberi agynak egy érdekes egyedisége, amit a gépek nem tudnak leképezni. Pont ez a kreatív képesség, az együttműködés, kommunikáció azok a területek, ahol elképesztő mértékben nő az igény olyan emberekre, akik járatosak ebben.

Hogyan lehet a kkv-kat a digitális képességek fejlesztésére sarkallni?

A kormányzat sokak által várt szerepvállalása mellett arra is szükség van, hogy a magyar nagyvállalatok tudatosan vállaljanak szerepet ebben a folyamatban. Nem szociális érzékből vagy adminisztratív szempontból, hanem jól felfogott önös érdekből: azért, mert ez egy létező piac, ahol jelentős fizetőképes keresletet lehet lefedni. A kkv-szektor két szempontból is kulcsfontosságú a digitális átmenet jelen fázisában. Az egyik az, hogy a rendszerváltás óta eltelt 33 év után olyan generációváltásra van szükség, amelynek során új szemléletnek is be kell épülnie ezekbe a vállalatokba. A másik, hogy a munkaerő drágulása a versenyképességüket, folyamatosan erodálja.

Eddig elegendő volt az üzleti sikerhez, hogy vidéken olcsón lehetett embereket foglalkoztatni, miközben a modernizációs beruházások – új gépek, sőt gépsorok – már-már finanszírozhatatlanok voltak. A digitalizáció eredményeképpen és az uniós források hatására ma már reális esély van a legmodernebb megoldások alkalmazására, sőt: nagyobb az esélye egy ilyen beruházás sikerének, mint az olcsó munkaerő reprodukálásának. Ebben látok most egy inflexiós pontot, ahol egy nagy ugrási lehetőség adódik.

Elsősorban milyen beruházásokra gondoljunk?

Vállalatirányítás, folyamatoptimalizáció, operációs megoldások hatékonysága, sales folyamatok erősítése. A sales mindig alulértékelt tényező ebben, hiszen a magyar kkv-szektor jellemzően második, harmadik vonalas beszállító valamilyen nagyvállalati láncban, és itt beállt sales folyamatok voltak. De a pandémia azt is megmutatta, hogy ezek nagyon gyorsan át tudnak alakulni.

Azok az ellátási láncok, amelyek eddig érinthetetlennek tűntek, most egyik pillanatról a másikra bomlanak le, és újak épülnek ki. Ebben a digitális sales képessége nélkülözhetetlen elem lesz.

Én hiszek a networking fontosságában, és az emberi kapcsolatok is fontosak, ugyanakkor az információ elérése nem egydimenziós, mint régen volt, hogy csak egy beszerző, egy vállalat egy kollégájától lehet információt szerezni. Ez az, amiben a digitalizáció segíteni tud: hogyan tudunk új területeket helyben maradva sokkal nagyobb rádiuszban felderíteni.

A startup ökoszisztémát, az innovációs képességeket hogyan lehet fejleszteni? Egyes piaci vélemények szerint a kockázati tőke rendelkezésre áll, csak nincs olyan célpont, hova érdemes lenne befektetni, vagyis ez egy tyúk-tojás problémának tűnik.

A forrásbőség a világon mindenütt létezett, azaz viszonylag egyszerűen megszerezhető, olcsó forrás volt elérhető a startupok számára. Ez most változni látszik, a finanszírozás költsége nő, a kockázatok miatt pedig a kihelyezési hajlandóság csökken. Mi ebben nagyon erős alapokat tettünk le Magyarországon, részben EU-s és állami finanszírozásoknak köszönhetően nagyon megnőtt az elérhető források mennyisége, ezt kitartóan fenn kell tartanunk.

Mindemellett szélesítenünk kell az induló vállalkozásokat sikerre vivő szakemberek körét. Nagyon fontos lenne végre leszámolni azzal az alapvetően hibás percepcióval, hogy a startup kizárólag egyetemi kollégisták vállalkozási klubja. Az ilyen vállalkozások Mekkájában, az Egyesült Államok nyugati partján már régóta vallják, hogy az „ősz hajnak” is benne kell lennie ezekben a történetekben. Azaz fontos, hogy munkatapasztalattal rendelkező, világot látott emberek is részt vállaljanak ezekben a startupsztorikban annak érdekében, hogy tényleg nemzetközi szintű produktumot tudjanak létrehozni.

El kell érnünk azt a szemléletváltozást, hogy a magyar startup ökoszisztéma ne csak itthon legyen sikeres, hanem regionális és világviszonylatban is erősödjön a szerepünk.

Ehhez persze hozzájárulnak azok a sikersztorik, amik az elmúlt időszakban egyre inkább felfedezhetők, és nagyon büszkék is vagyunk rájuk. De fontos, hogy azoknak az ösvényeknek a mentén, amit ők kijártak, még több magyar cég tudjon beférkőzni a nemzetközi vérkeringésbe.

Milyen stratégia mentén lehet elérni regionális és nemzetközi fejlődést?

Sok olyan szervezet van, amelyik kifejezetten ennek a támogatására jött létre – ilyen a HEPA, amelyet a magyar export ösztönzésére hoztak létre –, és ezek a szervezetek egyre hatékonyabban is működnek. A magyar külügyi politika egyik nagyon pozitív hozadéka, hogy ezek a szakértők szinte minden régióban, minden országban várják azokat a jelentkezéseket, ahol magyar cégeket tudnának segíteni, és bejuttatni egy-egy piacra. Ma ez a képesség erősebb, mint a vágy a magyar cégekben a nemzetközi indulásra.

Be kell látni, hogy egy kicsi piac a méreteiből adódóan akkor tud növekedést elérni, ha nemzetközi sikereket felmutató cégekkel rendelkezik. A nagyvállalataink régóta járnak ezen az úton, mint a Mol, az OTP, de egyre több magyar cég gondolkodik így, és ezt a fajta szemléletváltozást kell tudnunk nekünk is erősíteni. A fejlődés útja az, hogy nem lehet megragadni a magyar piacon. A régió szerintem nagyon jó platform arra, hogy ezeket az együttműködéseket erősíthessük.

Sok olyan lépést tartalmaz a csomag, amelyhez befektetésre, forrásokra is szükség lesz. Honnan lesz ehhez finanszírozás?

Az RRF-nél (Recovery and Resilience Facility - Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) már alapvető célkitűzés, hogy az így elérhető források 20 százalékát a digitalizációhoz kapcsolódó célok megvalósítására kell fordítani. De a közvetlenül elérhető EU-s források tekintetében is elképesztően nő ez az arányszám, ahol kizárólag technológiai fejlődést célzó projektekre adnak finanszírozást. Nyilván az EU versenyképessége is a digitalizációs képességeken áll vagy bukik, ezt az EU is felismerte, és próbál ebben a vonatkozásban a világ nagy régióihoz mérten is versenyképes maradni. De nem kizárólag EU-s vagy hazai forrásokról beszélünk, hanem ebben a felállásban meg kell jelennie a piacnak is.

Hiszek abban, hogy a piacon is létrejött annyi forrás az elmúlt konjunktúra-időszakban, ami engedi azt a beruházási kapacitást, amivel ezt az átalakulást el lehet indítani. Nyilván ez kiegészülve EU-s pénzzel, hazai forrással egy nagyon erős motiváció lehet a technológiai fordulat eléréséhez.

De pillanatnyilag, ha nem is válságot prognosztizálunk, azért a felhők gyülekeznek az égen, és mindenképpen érdemes előre menekülni. Azt pedig csakis úgy lehet, ha közös célok mentén egységes stratégiával tudunk lépni.

