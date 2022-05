Mindent megpróbáltunk, hogy lopni tudjunk a jövő eladó nélküli boltjából, de nem jártunk sikerrel

A teljesen automatizált, személyzet nélküli boltok csak pár éve kezdtek el feltűnni az angolszász országokban, de nemrég hazánkban is megjelentek, egyelőre inkább kísérleti jelleggel. Nemrég az egyik hasonló boltot próbáltuk ki, és minden igyekezetünk ellenére nem tudtunk az algoritmusok eszén túljárni.

Mindig is gyűlöltem vásárolni. Nem szeretem a tömeget, a sorbanállást, a cipekedést, de a legjobban az egész hajcihőben azt utáltam, amikor a pénztárcámban kellett kotorászni, főleg az apróért, mert az előző három vásárló nagy címlettel fizetett. Az utóbbi években szerencsére komoly fejlődés indult meg a kiskereskedelem területén, nem kis részben a fintech cégek segítségével, ami elkezdte orvosolni ezeket a problémákat.

Eleinte a bankkártyák segítettek, de a bedugós, PIN-kódos, feszengősen várakozós időszak is csak némi enyhülést hozott a vásárlási élmény frusztrációjában. Aztán megérkezett az érintős kártyák korszaka, majd bizonyos limit alatt már a kódokkal sem kellett bajlódni, ez utóbbinak szintjéhez a koronavírus is hozzájárult. A járvány egyébként a kiszállítás reneszánszát is elhozta a piacra, de ez nem lehet mindig megoldás, talán csak az agorafóbiában szenvedők számára. Szintén a megváltás érzését hozta el az Apple Pay és a Google Pay megjelenése, ami tényleg nagyon könnyűvé tette magát a fizetést.

Ám mindezek továbbra sem hoztak megoldást arra a problémára, hogy minden egyes terméket a vonalkódnál le kell olvasni, ami megint csak rengeteg időt emészt fel. Itt pedig minden vásárló szánalmas vergődésre van kárhoztatva, vagy azért, mert reménytelen harcot folytat az Aldi és a Lidl villámgyors pénztárosaival, vagy azért mert remegő kézzel kell keresgélnie a vonalkódot szinte minden egyes alkalommal.

Az ideális megoldás tehát az lenne, ha ettől az egésztől valahogyan meg lehetne szabadulni, és a bolt rendszere eleve tudná, hogy mit vettünk le a polcról.

Ekkor jött be a képbe az Amazon GO, amelynek első üzlete 2018-ban nyitotta meg kapuit és mind a mai napig csak néhány kiemelt helyen érhető el. A bolt lényege, hogy egy előzetes regisztráció és mobilos beléptetés után a vásárló leveszi a boltról a szükséges termékeket, nem bohóckodik a soha kézre nem álló bevásárlókosarakkal, hanem a saját táskájába teszi, ami kell neki, és egyszerűen kisétál. A rendszer pedig a bankkártyájáról levonja az ellenértéket. Amióta ez a koncepció életre kelt, ezt ki akartam próbálni, de erre valahogy sosem került sor. Egészen eddig a hétig.

A sokakat fojtogató munkaerőhiány okán nemrégiben két vállalkozás is elkezdett ilyen rendszereket a piacra dobni. Egy rövid ideig a frissen felhúzott BudaPart városnegyedben is létezett egy ilyen üzlet, de egy testvérpár (Kende Péter és Kende Gábor) által régóta működő vállalkozás úgy tűnik, hogy hosszabb távra tervez: pár hónapja elindítottak egy kísérleti boltot az egyik irodaház aljában Budapesten, és most is egy egészen érdekes koncepcióval rukkoltak elő.

Ugyanis egy konténerben rendeztek be egy kísérleti mini boltot, amely nagyon egyszerűen és viszonylag gyorsan replikálható. Vagyis ha egy vállalkozónak van 105 ezer eurónak megfelelő tőkéje, illetve egy jó helyszíne, akkor technológiai oldalról akár 10 hét alatt elindíthat egy olyan üzletet, ahol egyáltalán nincs szükség alkalmazottakra, legalábbis a vásárlótérben. Egyértelmű, hogy ez sok helyen még nem éri meg, de már most lehetnek fesztiválok, kisebb benzinkutak, pályaudvarok, ahol hasonló megoldás szóba jöhet.

A polc szinte teljesen ugyanúgy néz ki, mint egy közönséges boltban, csak a fehér súlyérzékelők tűnhetnek szokatlannak. (Portfolio)

A tökölődés mentes vásárlás régi élményét így a cég kísérleti boltjában végre megélhettem. Ám a gondolataim azonnal azon kezdtek el pörögni, hogy miként is működik a rendszer, és hogyan lehet képes pontosan megmondani, mit vettem le a polcról.

Akárhogyan is okoskodtam, egy idő után arra jutottam, hogy képtelenség a hiba nélküli automata bolt, biztosan kell hogy legyen valami gyenge pontja.

Ezért már előre készülni kezdtem arra, hogy miként is lehet kijátszani a rendszert, és be kell, hogy valljam: ez egy ideig kiváló szórakozásnak bizonyult. Azonban abban nem vagyok profi, hogy miként kell valamit úgy levenni a polcról, hogy azt sem organikus, sem mesterséges intelligencia ne vegye észre. Ezért aztán segítségre volt szükségem, amiért nem kellett messzire mennem: magammal vittem a tesztelésre kilenc éves fiamat, aki öccsével együtt nagyon profivá vált a bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett kamrából történő csoki készletek megcsapolásában. Ebben annyira ügyesek, hogy ezt mindig csak utólag vesszük észre, és mind a mai napig kizárólag közvetett bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy ők a titokzatos kamra fantomok, akik lerágják a még megmaradt csokinyuszik fülét. Okkal bízhattam benne, hogy fiam vélhető szakértelme segít majd egy üveg Fanta észrevétlen eltüntetésében a konténer boltban is (természetesen az üzemeltetőkkel előre megbeszélve).

Ahhoz, hogy sikerrel járjunk egy több lépcsős védelmi rendszert kellett kijátszanunk, ami annyira lázba hozott, hogy már-már azt hittem, itt forgatjuk majd az Ocean’s Eleven Fourteen következő részét. A bolt automatizmusai az alábbi eszközökből állnak:

Egy QR kódot leolvasó beléptető kapu , amihez regisztrálni kell egy app-ban néhány személyes adatot, illetve a bankkártyánkat. Ez utóbbit a kísérleti időszakban még nem lehetett tesztelni.

, amihez regisztrálni kell egy app-ban néhány személyes adatot, illetve a bankkártyánkat. Ez utóbbit a kísérleti időszakban még nem lehetett tesztelni. Minden egyes polcon és annak is minden egyes részén folyamatos súlymérés.

Egy kamerarendszer, amely deep learning segítségével képes megállapítani nemcsak azt, hogy mit vettünk le a polcról, hanem azt is, hogy ki nyúlt érte. Ez utóbbira azért is szükség van, mert gyakran előfordulhat, hogy még egy ilyen kis boltban is egyszerre több vásárló is tartózkodhat.

segítségével képes megállapítani nemcsak azt, hogy mit vettünk le a polcról, hanem azt is, hogy ki nyúlt érte. Ez utóbbira azért is szükség van, mert gyakran előfordulhat, hogy még egy ilyen kis boltban is egyszerre több vásárló is tartózkodhat. Illetve maga a kamerarendszer távfelügyeletre is kapcsolható, ami által távolról egy biztonsági őr is felügyelheti, hogy minden rendben megy-e a konténerben.

A technológiai hátteret egy kínai Mesterséges Intelligenciával és automatizált boltok fejlesztésével foglalkozó cég, a Cloudpick megoldása szolgáltatja, amelynél közel 200 programozó dolgozik azon, hogy az érzékelők adatait összehangolja, deep learning mechanizmusok segítségével. Közülük rengetegen érkeztek az ottani nagy technológiai cégektől, mint például a Tencent vagy az Alibaba. A vállalatot 2017-ben alapították, de már most több, mint 250 üzletben vannak jelen a rendszereik, főként Ázsiában és azon belül is Japánban, de még Észak-Amerikában is van olyan bolt, amelynek rendszerét ők építették ki. A technológia velük és más cégekkel együtt is gyorsan terjed, nemrég például Londonban egy 500 m2-es, teljesen automatizált szupermarketet nyitott meg az Aldi.

A konténer plafonján található, meglepően visszafogott kamera- és érzékelő rendszer (Portfolio)

Álszerénység nélkül állíthatom, hogy fiammal együtt gyorsan és hatékonyan próbáltunk meg minél inkább enyves kezűek lenni és átverni a rendszert. Több terméket levettünk, majd visszatettünk. Az egyes italokat cserélgettük is, mind egymás között, mind a polcokon. Volt, amit a kezünkbe tartottunk, volt, amit el is raktunk. Más és más pozícióba helyezkedtünk a kamerákhoz képest.

Ám erőfeszítéseink kudarcba fulladtak: a végén az alkalmazás tűpontosan jelezte, hogy mit hoztunk ki a boltból.

Lehet, hogy ha csokit is árultak volna, ügyesebbek lettünk volna, de nem hiszem: a rendszer nagyon jól ki van találva és működik. Vannak azért apróságok, amik ugyan nem vették el az időveszteség nélküli vásárlás élményét, de egy kicsit zavaróak voltak.

Ha valaki variál egy kicsit a vásárlás során, például többen mennek be, több terméket vesz le a polcról, meggondolja magát, visszatesz valamit a polcra, pláne ha rossz helyre, akkor a vásárlást követően a visszaigazolás a vételekről nagyon lassan érkezik meg. Így ha a rendszer esetleg valamit rosszul könyvel el, és többet vonnak le tőlünk, mint amit valójában vásároltunk, akkor ezt csak jóval azután tudjuk meg, hogy eljöttünk a boltból. Természetesen a kamerarendszer mindent rögzít és reklamációnkat ki tudják vizsgálni, de egy pár ezer forintos vásárlás esetén valószínűleg nagyon kevés embernek lenne kedve ezzel bajlódni.

Tapasztalataink szerint viszont, hogy ha valaki célirányosan besétál a konténerbe, egyből leveszi a polcról, amire szüksége van, és egyből ki is sétál, a “kosár” tartalma másodperceken belül megjelenik az alkalmazásban. Bár tény, hogy a hardver háttér is lenyűgöző, de

a legnagyobb munkát az algoritmusok fejlesztői végezték el, akiknek több szenzor, kamera és egyéb inputot kell nagyon hatékony módon összehangolnia.

Szinte magam előtt látom a sok ezer soros kódot, ami a lelkét adja ennek a rendszernek. Ám még a hosszú algoritmus sem indokolja, hogy miért kell hosszú perceket várni a visszaigazolásra, a mai számítási kapacitások mellett.

Szintén furcsa egy kicsit, hogy a kínálat egyelőre nagyon szűkös volt a boltban, lényegében csak a Coca-Cola italai voltak elérhetőek. A Kende Gastro azonban nem kiskereskedőként, hanem technológiai beszállítóként szeretné a hazai piacot meghódítani. Szinte bármilyen többé-kevésbé homogén terméket a polcokra lehet rakni, még pontos súly egyezésre sincs feltétlenül szükség ahhoz, hogy a rendszer megbízhatóan működjön. Elmondásuk alapján a bolt arra is képes, hogy például csavarokat adjon el, és ha valaki bejön, belemarkol az egyik polc valamely kis dobozában lévő apró termékekre, a rendszer akkor is pontosan meg fogja tudni “mondani” a vásárolt mennyiséget, a súlyt érzékelő szenzorok annyira érzékenyre állíthatóak.

Bár a hasonló konténer boltok, vagy egyedileg telepített rendszerek ugyan hozhatnak gyógyírt a munkaerő hiány problémájára, illetve a megemelkedett bérköltségekre, nem is beszélve a fokozott vásárlói élményről, azért itt is vannak kockázatok. A kamerákhoz egy olyan, speciális, csak az Nvidia által gyártott videókártyára és annak szívét jelentő chipre van szükség, amelyhez jelenleg sem könnyű hozzájutni, és az elmúlt bő egy évben láttuk, hogy a hasonló termékek elérhetősége világszerte kérdéses. Az esetleges további durva áremelkedések miatt pedig a megtérüléssel kapcsolatos számításokat kell majd újragondolni.

Az apró kérdőjelek ellenére összességében még az egyelőre korlátozott használat ellenére is nagyszerű élmény volt egy ilyen boltban vásárolni. Nem csodálkoznék azon, ha a következő években gombamód szaporodnának a hasonló vállalkozások és boltok. Nagyon világos, hogy a jövőbe pillanthattunk bele, és

csak úgy mint az elektromos autók esetén, itt sem kérdéses a kimenetel, és csak szabályozási, anyagi és leginkább kulturális-adaptálódási kérdések fogják eldönteni, hogy a forradalom mikorra érik be széles körben.

Mert a technológia itt van, és készen áll, csak tudnunk és akarnunk kell használni. Remélem, hogy a gyerekeim már ebbe nőnek bele és idővel csak nevetve fogok nekik mesélni arról a korról, amikor apróval vagy bankkártyákkal szöszöltem idegesen a pénztárnál. Ki tudja, addig talán még a saját kamránkba is beszereltetek egy hasonló rendszert.

Címlapkép: Portfolio