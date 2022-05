Jönnek az újabb terhek, veszteséges cégeket is megadóztat a kormány?

A kormány extra befizetéses listájára ezúttal felkerültek a légitársaságok, amelyeket korábban nem terheltek extra adóval. A légitársaságok megsarcolása azért meglepő, mivel a szektor éppenhogy csak elkezdett kilábalni a koronavírus-járvány okozta sokkból és a hazai piacon működő légitársaságoknak masszívan veszteséges volt az elmúlt két év.

Minden Magyarországon működő légitársaságra vonatkozik majd a különadó, utasonként várhatóan 10 eurót terhelnek a cégekre

– közölte ma a Kormányinfón Nagy Márton, a légitársaságokra kivetett különadót részletezve.

A magyarországi légitársaságok közül a legnagyobb a Wizz Air piaci részesedés alapján, így a ma bejelentett, összesen évi 30 milliárd forintot célzó különadó valószínűleg legnagyobb mértékben a Váradi József által alapított céget terhelheti. A legutóbb lezárt pénzügyi évben

a Wizz Air 31,5 százalékos részesedéssel rendelkezett a magyar piacon a cég éves jelentése alapján,

a Ryanair volt a második legnagyobb, 20,8 százalékos részesedéssel,

a harmadik helyen pedig a Lufthansa állt, 7,3 százalékkal.

Nagy Márton azzal indokolta a légiközlekedési adó kivetését, hogy az utasforgalom gyorsan emelkedik a budapesti reptéren és várhatóan erős lesz a nyár is, hiszen a járvány két éve után utazni akarnak az emberek.

A Wizz Air Európa-szerte nagy szereplő, és a magyar operáció súlya is jelentős, 2019-ben, a járvány előtti utolsó békeévben komoly nyeresége volt a magyar leányvállalatnak. (A légitársaság magyar leányvállalata, a Wizz Air Hungary 2019-ben 286 millió eurós eredményt könyvelt el, a járvánnyal sújtott 2020-as évben pedig 721 millió eurós vesztesége volt az adózott eredmény szintjén a legutóbbi elérhető beszámoló szerint.)

Az azóta eltelt időszak azonban masszívan veszteséges volt a koronavírus-járvány következtében, nem csak a Wizz Airnek, de az egész légiközlekedési szektornak.

Extraprofitról nemcsak hogy nem beszélhetünk a magyar alapítású légitársaság esetén, a legutóbbi éves jelentésben, ami a 2021. március végén zárult pénzügyi évre vonatkozik, 482 millió eurós veszteségről számolt be a Wizz Air Holdings. A felépülés megkezdődött az iparágban, a forgalom elkezdett felpörögni és a nyár is ígéretes a foglalások alapján, de az elemzői konszenzus szerint a 2022. március végén lezárt pénzügyi évben még nagyobb, 644 millió eurós veszteséget érhetett el a Wizz Air. A Refinitiv által készített konszenzus szerint pedig még a folyó év is veszteséges lehet, 119 millió eurós mínusz várható.

Vagyis egy veszteségesen működő vállalatot adóztat meg a kormány.

A képet árnyalja, hogy a járványból éppen csak kilábaló szektort keményen sújtja a kerozinárak emelkedése, ami a légitársaságok működési költségeiben nagy súlyt képvisel, és ami ellen csak ideig-óráig jelentenek védelmet a fedezeti ügyletek, a trendszerű drágulástól nem, ez pedig az iparági profitkilátásokat nagyban rontja.

Forrás: Refinitiv, Portfolio

A jelenlegi forint/euró árfolyammal számolva a 30 milliárd forintra célzott légiközlekedési adó 76 millió eurónak felel meg. Feltételezve, hogy nem változnak jelentősen a piaci részesedések a forgalom tekintetében (ami valószínűleg nem így lesz, hiszen a diszkont légitársaságok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból), és forgalom harmadát adja továbbra is a Wizz Air, akkor ez éves szinten mintegy 25 millió euró plusztehernek felelhet meg. A Ryanair, amely pedig a forgalom közel ötödét adta, körülbelül 15 millió eurót fizethet.

A Ryanairnek kevésbé fájhat a különadó, egyrészt mivel kisebb szereplő a magyar piacon és bár az elmúlt két évben az ír diszkont légitársaság is erősen veszteséges volt, az idei évre már 1 milliárd euró feletti nyereséget várnak a cégtől az elemzők.

A nagy kérdés, hogy milyen mértékben tudják áthárítani a különadót a fogyasztókra és ez milyen hatással lesz a jegyárakra, ami a piaci versenytől függ.

A befektetők kisebb negatív reakcióval fogadták a magyar légitársaság-különadó hírét, a Wizz Air árfolyama 2 százalékos mínuszban áll ma a londoni tőzsdén, amivel alulteljesítő a szektorban, a nagy európai légitársaságok többsége ugyanis emelkedik ma.