Ha így megy tovább, a nehézségek ellenére is megdőlhet a magyar naperőmű-rekord

A rekord éves kapacitásbővülést hozó 2021. első negyedéves növekedésénél is nagyobb mértékben emelkedett a hazai háztartási méretű (HMKE) naperőművek beépített teljesítőképessége 2022. első három hónapjában. A nagy napelemparkok beépített teljesítőképessége és darabszáma is az egyik legnagyobb eddigi havi növekedését érte el májusban.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint az idei első negyedévben több mint 70 MW-tal közel 1195 MW-ra bővült a magyarországi napelemes HMKE-kapacitás, míg 2021 hasonló időszakában megközelítőleg 60 MW volt a növekmény.

Az összevetésnél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy bár 2021-ben rekord mértékben, több mint 400 MW-tal nőtt a kapacitás, a negyedévek közül - részben egyszeri hatások miatt - az első volt a leggyengébb. Az otthonfelújítási támogatás miatt ugyanis sokan kivártak a napelemes beruházással, és csak 2021 elején vágtak bele, melyek nagy része a tavalyi második negyedévre készült el. Ennek és az elszámolásra vonatkozóan belengetett, végül elhalasztott változtatással kapcsolatos várakozás hatására 2021 második negyedéve sosem látott, 167 MW-os növekedést hozott. Ez a csúcs hasonló egyszeri tényezők hiányában 2022 második negyedévében várhatóan nem dől meg, ezzel együtt a következő negyed is masszív növekedést hozhat.

Az idei első negyedévben regisztrált 70 MW-os bővülés zömét (55 MW) a háztartási telepítések adták, így a természetes személyekhez tartozó rendszerek aránya a napelemes HMKE-k összesített beépített teljesítőképességén belül a tavaly év végi 67,3-ról 68%-ra emelkedett (1195 MW/812 MW). A darabszámot tekintve a negyedév során összesen 6686-tal nőtt a napelemes HMKE-k hazai állománya, amelyből 6564 egységet az új lakossági beruházások tettek ki, és ami mintegy 98%-os arányt jelent. Ezzel a 2022. március végén összesen 141 135 darab magyarországi napelemes HMKE már 85,3%-a (120 313) természetes személyekhez tartozik, míg 2021 végén az arány még csak 84,5% volt. A nem természetes személyekhez (cégekhez, intézményekhez, stb.) tartozó napelemes HMKE-k összesített száma 20 822.

A trend azt is jelzi, hogy az átlagos rendszerméret is tovább nőtt, a 2021 végi 8,4 kW-ról 8,5 kW-ra. A lakossági telepítések átlagos mérete 6,7 kW-ról közel 6,8 kW-ra, míg a nem természetes személyekhez tartozó napelemes HMKE-k átlagos teljesítménye a tavaly év végi 17,8 kW-ról 18,4 kW-ra nőtt. A március végén a Magyarországon működő 141 135 darab napelemes HMKE közül 40 208 tartozott a 0-4,99 kW-es kategóriába, 62 982 darab az 5-9,99 kW-os mérettartományba, míg 37 945 a 10-49,99 kW-os sávba. Az összesen 1195 MW-os beépített teljesítőképességből így 140 MW-ot adott a legkisebb méretkategória, míg 396 MW a közepes, 659 MW pedig a legnagyobb rendszerekhez fűződött.

A HMKE-k mellett a nagyobb, 50 kW és a feletti fotovoltaikus termelő egységek beépített teljesítőképessége és darabszáma is dinamikusan tovább emelkedett a MAVIR átviteli rendszerirányító adatai szerint. Ez alapján 2022. június elsején már több mint 2067 MW volt az ipari méretű naperőművek hazai kapacitása, ami egy hónap alatt jóval több mint 120 MW-os bővülést jelent (1945 MW-ról). Korábban ennél nagyobb mértékben csak egyszer, 2020 novemberében nőtt a kapacitás, valamivel több, mint 130 MW-tal.

Ezzel az ugrással az idei első 5 hónapban összesen 238 MW-tal bővült a hazai napelempark-kapacitás, ami több mint kétszerese a 2021 hasonló időszakában regisztrált értéknek (111 MW), nem utolsó sorban azért, mert tavaly májusban egyáltalán nem tudott növekedni a szegmens. Az idei év eddigi fejleményei alapján tehát jó esély mutatkozik rá, hogy 2022-ben a kapacitásbővülés meghaladja a tavalyi egész évi 422 MW-ot.

Azonban a havi értékek jelentős ingadozását részben az iparágat tavaly óta sújtó ellátási lánc problémák magyarázzák, amelyek jelentősen befolyásolják a beruházások ütemezését, és amelyek a további kilátásokba is bizonytalanságot visznek. (A jövőben lassíthatja a kapacitás növekedését az is, hogy jelenleg a naperőművek szabad hálózati csatlakozási kapacitása 0, de kérdés, hogy a már kiadott csatlakozási engedélyek mekkora teljesítményre vonatkoznak.)

Az átlagos rendszerméret a napelemparkok esetében is növekedést mutat. A június elején 2802 darab, itthon működő nagy naperőmű átlagos teljesítménye mintegy 0,74 MW volt, az egy hónappal korábbi 0,7, valamint a 2021 év végi 0,67 MW-ot követően. E szempontból is kiemelkedő volt 2022 májusa, amikor is az új telepítésű napelemparkok teljesítménye átlagosan közel 5,5 MW volt. Ugyanez az érték az idei év eddigi részét tekintve 2,8 MW, 2021 egészében pedig nem egészen 0,7 MW volt.

A fentiek eredményeképpen összességében már jóval 3262 MW felett járhat a teljes (HMKE + nem HMKE) hazai fotovoltaikus (PV) kapacitás, mivel a HMKE-k területén feltételezhetően áprilisban és májusban is folytatódott a bővülés. (Összehasonlításul: a magyarországi villamosenergia-rendszer teljes beépített teljesítőképessége valamivel 10 500 MW felett alakul.) Az idei teljes növekedés a két utóbbi hónap HMKE-s adatai nélkül is több mint 300 MW volt, és ha a jelenlegi trend folytatódik, akkor 2022 egészében a tavalyi, 828 MW-os rekord is megdőlhet.

