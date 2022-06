Marad a hatósági üzemanyagár - Mi lesz a Mollal?

Ma kiderült, hogy az árstopokat meghosszabbítja a kormány, így még hónapokig a rendszer része marad az üzemanyagok hatósági ára is. Bár a Mol - pozíciójából természetesen következően - az üzemanyagárstop lépcsőzetes kivezetését szorgalmazta, a kormány a hosszabbítás mellett döntött, a bejelentés összességében nem nagy meglepetés, a piaci szereplők nagy része számolt ezzel a forgatókönyvvel, eddig a Mol részvényárfolyama sem került jelentős nyomás alá.

Maradnak az árstopok

A kormány a mai ülésén úgy döntött, hogy meghosszabbítja az árstopokat:

az élelmiszerár-stopot 2022. október 1-ig

a hitelmoratóriumot és a kamatstopot 2022. december 31-ig

a benzinárstopot 2022. október 1-ig

A kormányrendeletek a ma esti Magyar Közlönyben jelenhetnek meg, azokból derül ki, hogy lesz-e változás az egyes árstopoknál, az üzemanyagárstop kapcsán fontos kérdés például, hogy

változik-e a hatósági áron tankolók köre.

Ellátásbiztonsági kérdés is

Hernádi Zsolt, a Mol elnöke több alkalommal is nyilatkozott a hatósági üzemanyagár kedvezőtlen hatásairól, például az importban, a Mol szerint a 480 forintos hatósági ár kiszorítja az importot, és felborítja a kereslet-kínálati egyensúlyt, középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk. A nyomott árnak kiszorító hatása van, ami miatt előbb-utóbb hiány keletkezik,

vagyis a hatósági ár ellátásbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Súlyosbítják a helyzetet az olyan leállások, mint ami az OMV schwechati finomítójában történt leállás miatt alakult ki, vagy amit a Mol százhalombattai finomítójában kiütött tűz okoz, a magyar olajcégnél hetekre leáll egy üzem, ami kiesést jelent a finomításban.

A kivezetés lenne (lett volna) a megoldás

Hernádi Zsolt szerint egy ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn, a Mol-vezér azt nyilatkozta, hogy július 1. után ha nem is egy lépésben,

de fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást.

A mai kormánydöntéssel eldőlt, hogy erre, legkorábban október 1-től kerülhet sor.

Árstop és olcsó orosz olaj

Az üzemanyagárstop kérdése nehezen elválasztható attól, hogy Magyarország, így praktikusan a Mol továbbra is hozzájut a világpiaci árhoz képest relatíve olcsó orosz kőolajhoz,

gyakorlatilag az olcsó orosz olaj teszi lehetővé az üzemanyagárstopot Magyarországon.

A Molnál ugyanis tetemes nyereség keletkezik amiatt, hogy az Ural típusú orosz olaj és a nyugati, Brent típusú kőolaj ára között már hónapok óta több mint 30 dollár a különbség, ami korábban soha nem látott szintre emelte a Mol finomítói marzsát (a Mol közlése alapján márciusban közel 35 dollár volt hordónként a marzs, az Erste becslése szerint áprilisban és májusban hordónként 57! dollár közelébe emelkedett).

Forrás: Neste

A kormány június elején újabb különadókat vezetett be, arra hivatkozva, hogy az érintett vállalatoknál a működési környezetük megváltozása miatt tetemes extraprofit keletkezik. Miközben több érintett szektornál ez egyáltalán nem igaz, a Molra ráillik az állítás, a kormány pedig újabb sarcokkal le is fölözi a Molnál keletkező profit jelentős részét, a vállalat energetikai különadót, bányajáradékot, közműadót és kiskereskedelmi adót is fizet.

Egyelőre azonban továbbra is hozzájut a vállalat a relatíve olcsó orosz olajhoz, az uniós energetikai embargó alól felmentést kapott Magyarország.

Mekkora meglepetés a hosszabbítás?

Látva az olaj világpiaci árának, és emiatt az üzemanyagok piaci árának az alakulását, nem meglepő, hogy a kormány az árstop meghosszabbítása mellett döntött. (az ördög a részletekben rejlik, érdemes megvárni a közlönyt, módosítások ugyanis elképzelhetőek a mostani szabályokhoz képest)

A piaci szereplők egy része is azzal számolt, hogy a hatósági ár hosszabb távon a rendszer része maradhat, az Erste például azzal számolt, hogy a Mol még 3 évig hozzájut a relatíve olcsó orosz kőolajhoz, és csak 2025-től kell más forrásból beszereznie olajat, ezen felül azzal kalkuláltak, hogy az üzemanyagok hatósági ára is érvényben marad, a magyarországi pótadókkal pedig két évig számolnak.

Az Erste számításai szerint

a magyarországi benzinárplafon havonta 10-12 milliárd forint EBITDA-kiesést okoz a Molnál,

ha ezek nem lennének, akkor 2000 milliárd forint EBITDA-t is elérhetne a Mol. (a tavalyi 1046 után 2022-re 1342, jövőre pedig 1298 milliárd forint EBITDA-val számol az elemzőház)

480 vagy 800?

Tavaly novemberben literenként 480 forinton rögzítették az üzemanyagok hatósági árát, a kőolaj világpiaci ára azonban azóta meredeken emelkedett, így most jóval drágább a piaci üzemanyagár Magyarországon,

a 95-ös benziné 802 forint, a gázolajé 821 forint.

Esik a Mol árfolyama

A mai kereskedésben közel 2 százalékkal került lejjebb a Mol árfolyama, az esés azonban nem magyarázható egyértelműen az árstop meghosszabbításával,

egyrészt a Mol árfolyama a hétfői mélyponthoz képest a mai csúcsig közel 14 százalékot ralizott, ebből jött a mai profitrealizálás,

másrészt a nemzetközi befektetői hangulat is alaposan elromlott, a német és a francia tőzsde is közel 3 százalék mínuszban áll.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images