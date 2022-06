Komoly újításokra készül a szuperbank a befektetéseknél: nem csak az IT-rendszereket cserélik le

Rendben halad a hazai bankszektor eddigi legnagyobb háromszereplős fúziója: az MKB és a Budapest Bank egyesülése március 31-jével meg is történt, a következő nagy lépés 2023. májusban a Takarék-csoport csatlakozása lesz. Az informatikai rendszerek integrálásával párhuzamosan a szuperbank a szolgáltatásai megújításán is dolgozik: a befektetési területen "egyedülálló" mobilapplikációkat és megoldásokat terveznek bevezetni, új technológiákkal kísérleteznek, sőt, sőt, a blockchain technológia felé is nyitottabb a bank. Nádoryné Viga Ilonával, a Dorsum értékpapírpiaci üzletágának igazgatójával, és Brezina Szabolccsal, a Magyar Bankholding ügyvezető igazgatójával beszélgettünk minderről.

Hogy halad a hazai bankszektor eddigi legnagyobb háromszereplős fúziója, milyen mérföldköveken vagyunk túl eddig, és melyek következnek most?

Brezina Szabolcs: A fúzió tekintetében minden a terv szerint halad. Az első és legfontosabb lépés az MKB és a Budapest Bank fúziója március 31-jével meg is történt. Az elmúlt egy év megfeszített munkával telt, de meghozta a gyümölcsét, a fúzió sikeresen és problémamentesen lezajlott. Ezzel természetesen nem értek véget a feladataink, a következő nagy lépés 2023. májusban a Takarék-csoport csatlakozása lesz, most ennek az előkészítése zajlik.

Nádoryné Viga Ilona: A Takarékbanknál és az MKB Banknál a befektetési szolgáltatást a Dorsum rendszere támogatja, mindkét pénzintézettel nagyon régóta együtt dolgozunk. Így az volt az egyértelmű döntés, hogy a befektetési szolgáltatások informatikai hátterét az egyesülés után továbbra is mi nyújtjuk. Ennek az előkészületei most zajlanak, 4-5 hónapja dolgozunk a koncepció kialakításán, ami egy egyedülálló feladat lesz számunkra is, mert még soha nem vágtunk bele ekkora projektbe. Mind a back office, mind a front office rendszereket lecseréljük, átalakítjuk, és mindemellett egységesítjük is a folyamatokat.

Ez tehát azt jelenti, hogy a Budapest Bank eddigi befektetési szolgáltatásokat támogató rendszere kivezetésre kerül?

Nádoryné Viga Ilona: Megvizsgáltuk, hogy mely rendszerek működnek a legjobban a tagbankoknál, és ezeket kiválasztva készítjük el a koncepciót úgy, hogy a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Brezina Szabolcs: A fúzió nem egy öncélú folyamat: nem az az alapvető célunk, hogy nagyobbak legyünk, hanem az, hogy jobbak. Az első körben fel kellett mérnünk, hogy melyek azok a folyamatok, rendszerek, megoldások, amelyek az egyes tagbankokban működnek, és ezek közül ki kellett választanunk a jövőbeli elképzeléseinknek, stratégiánknak legjobban megfelelőket. A másik lépés pedig a mérethatékonyságból eredő lehetőség arra vonatkozóan, hogy javítsunk a szolgáltatásminőségen. Sokszor mondjuk, hogy a hazai bankrendszer digitális lemaradásban van Európa nyugati feléhez képest. Én úgy látom, hogy nem csupán digitálisan vagyunk lemaradva, hanem a szolgáltatások tekintetében is.

A digitális megoldásaink fejlesztése fontos, de nem az egyetlen eszköz arra vonatkozóan, hogy behozzuk ezt a lemaradást. Abban a pillanatban, ha sikerül az új technológiákat megtalálnunk és használnunk, legyen ez a BI vagy az AI, tényleges válaszokat tudunk adni az ügyfeleknek, legyen szó a befektetéseikről vagy a hiteleikről. Most még keveset tudunk az ügyfeleink szokásairól, kicsi spektrumát fedtük le az elmúlt időszakban az életüknek, és az a célunk, hogy a meglévő informatikai rendszerekre alapozva, de mégis csak egy új rendszert hozzunk létre, aminek a legfontosabb aspektusa már nem is a back office rendszer vagy a mögöttes motor, hanem mindig az ügyfélélmény.

Milyen fejlesztésekre készültök a front-end oldalon?

Brezina Szabolcs: Olyan mobilapplikációkat és megoldásokat szeretnénk az ügyfeleinknek bemutatni, amelyek egyedülállóak a piacon. Beláttuk, hogy vannak bizonyos szegmensei ennek a fejlesztési folyamatnak, amiket nem érdemes nekünk házon belül létrehozni: ha vannak erre olyan megoldások, amelyeket tökéletesen illeszteni tudunk a stratégiánkba, akkor célszerű azokat igénybe venni. Három évtizede dolgozunk együtt a Dorsummal, az együttműködés egy értékpapírszámla-vezető rendszerrel indult, ám most már a fókusz elsősorban az ügyfélélmény javításán van. Olyan megoldásokat szállítanak nekünk, amelyekből mi is ötleteket tudunk meríteni, hiszen sokkal többször találkoznak és inspirálódnak különböző fintech jellegű megoldásokból.

A Foundation mozgalom a bankon belül a klasszikus pénzforgalmi funkciókhoz kapcsolódó ügyfélélményt emeli a lehető legmagasabb szintre. A befektetési szolgáltatások tekintetében pedig már most elkészült egy olyan applikáció, amelyet a Takarékbankban a következő hónapban elindítunk, de jövő év elején holdingszinten is elérhetővé tudjuk tenni. Ezt a rendszert fogjuk integrálni a Foundationbe.

Egyetlen mobilbanki alkalmazás lesz, vagy a befektetési és a klasszikus mindennapi bankolást támogató mobilbank külön applikációban lesz elérhető?

Brezina Szabolcs: Ez mindkét verzióban elérhető lesz: különálló applikációban is, de integrálni is fogjuk, az ügyfél dönti el, hogy melyiket használja. A befektetési szolgáltatások tekintetében nem a klasszikus banki ügyfél-szegmentáció a leginkább mérvadó. Vannak nagyon aktív befektetők, akiket a legmagasabb szinten kell kiszolgálnunk. Ennek eszköze az applikáció, a webes platform, de a brókeri szolgáltatás vagy a tanácsadói alkalmazásaink fejlesztése is. Ez a célcsoport bármely ügyfélszegmensből kikerülhet. Van olyan privátbanki ügyfél, aki többszáz millió forintos megtakarítással rendelkezik, de nagyon ritkán változtat a portfólió összetételén, míg létezik olyan kisebb, néhány millió forintos befektetéssel rendelkező ügyfél, aki naponta akár többször is tranzaktál.

Hogyan épül fel a bank informatikai infrastruktúrája nagy vonalakban?

Brezina Szabolcs: Az alaprendszereket meghagyjuk azokkal a legfontosabb funkciókkal, amelyeket be kell tölteniük, és fölötte fejlesztünk egy réteget, ami a teljes kereskedelmi banki spektrumot lefedi. Ez technológiailag is egy nagy feladat, hiszen például mi leszünk az első olyan szolgáltató, amely felhőalapon tud majd működni.

Számok szintjén mekkora projektről beszélünk, mekkora erőforrásokat mozgat meg a Bankholding a fúzió során?

Brezina Szabolcs: Azon kollégák száma, akik érintettek voltak a fúziós projektben, aktívan dolgoztak ebben, meghaladta a 2 ezret. Nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy a fúzió egy nagyon rövid időhorizonton belül valósul meg, ezért sokszor találkozunk azzal, hogy vannak szűk keresztmetszetek, az informatikára ez különösen igaz.

A hazai banki IT-piacon évek óta beszélhetünk informatikushiányról. Mekkora problémát jelent ez a projekt kivitelezése szempontjából? Szükség lenne még IT-fejlesztői kapacitásra?

Nádoryné Viga Ilona: Nem könnyű fejlesztőt/business analystet találni, összerakni egy csapatot, és megtartani őket. Idén rengeteg HR projektünk indult az erőforrások megtartására, jelenleg úgy látjuk, hogy beváltak a törekvéseink. A piacon most nagyon sok igény érkezik be a Business Analystek felvételére, mind az IT, mind az üzleti oldalról. A Bankholding projektre megvan a szükséges erőforrásunk, így annak kivitelezése nem okoz erőforrás problémát nálunk, sőt, a kollégák szeretik a kihívásos projekteket, örömmel dolgoznak rajta.

Melyek voltak az eddigi legnagyobb kihívások a projekt során, illetve milyen eredményeket értetek el eddig?

Nádoryné Viga Ilona: Annak idején a Takarékbankban és az MKB-ban is elindítottunk egy megújítási folyamatot, az értékpapírrendszer esetében ez le is zárult, ám annyira gyorsan változik a piac, és az ügyfelek már nem csak egyszerű befektetési jegyeket vásárolnak, mint régen, hanem nyitottak a nemzetközi piac fele is, emiatt nekünk is folyamatosan meg kell újulnunk, ráadásul a COVID óta felerősödött, az elvárás a digitalizálódás irányába.

A Bankholding esetében egyszerre kell egységesíteni a befektetési szolgáltatási folyamatokat, három rendszerből egy rendszerbe migrálni az ügyfeleket, állományátruházási feladatok mellett, a háttérrendszerekhez is hozzá kell nyúlni. A napokban élesített front rendszerünk üzleti funkcióját bővíteni kell, illetve a Privátbanki referenseknek is bevezetésre kerül a front rendszerünk. Ennyi embert még nem mozgattunk meg a Dorsumnál egyetlen projektnél sem. Egy nagyon feszes ütemterv szerint haladunk, nagyon szorosan menedzseljük a projektet, és ezzel sikerült eddig jól kezelnünk ezeket a kihívásokat.

Brezina Szabolcs: A legnagyobb eddig elért sikernek a BB-MKB március végi összeolvadását tekintem. A hosszú és technológiai szempontból is nagyon összetett hétvégét egy több mint egy éves előkészítési munka előzte meg. Büszkék vagyunk rá, hogy semmilyen fennakadás nem történt. A befektetési szolgáltatások tekintetében jelentős előrelépés és siker, hogy mára mind a korábbi MKB, mind a korábbi Budapest Bank fiókokban ugyanazt a széles termékpalettát tudjuk kínálni az ügyfeleknek. A legnagyobb kihívás pedig a Takarék-csoport csatlakozása során az lesz, hogy nemcsak egységesítünk, hanem ezzel egy időben szolgáltatást is fejlesztünk.

Melyek lesznek az említett új szolgáltatások, amelyeken dolgoztok?

Brezina Szabolcs: Front-end oldalon ma már alapelvárás, hogy a lehető legtöbb terméket el lehessen érni online. Ehhez pluszt tud nyújtani, ha sikerül az összes terméket integrálnunk a mobil és webes alkalmazásunkba és ehhez kapcsolódva tudunk kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtani. Legyen az akár egy teljes portfólióelemzés vagy egy rövid push üzenet arra vonatkozóan, hogy az elemzőinktől érkezett egy olyan ajánlás, amely az ügyfeleinknek megfontolásra érdemes. Szeretnénk, ha digitális csatornáinkon kiküldhetők lennének az ügyfeleknek olyan javaslatok is, melyek a portfóliójuk átrendezésére tesznek javaslatot egy-egy nagyobb piaci eseményre reagálva. Az a célunk, hogy amennyiben az ügyfél egyetért a javaslattal, akkor egy ujjmozdulattal is elindíthassa a teljes folyamatot.

Az is nagyon fontos, hogy ne csak bizonyos szeletét ragadjuk ki ügyfeleink pénzügyeinek, sőt, ne is csak a pénzügyeikkel foglalkozzunk. A privátbanki tanácsadói felületünket szeretnénk úgy használni, hogy egyéb vagyontárgyakat, például ingatlanokat vagy más szolgáltatónál lévő befektetéseket is be tudjunk emelni az elemzéseinkbe.

Nádoryné Viga Ilona: Nagyon lényeges a front-end termékeknél, hogy az ügyfélnek egyszerű legyen használni. Az emberek úgy gondolják, hogy ezt nem nehéz kitalálni, de nem így van, mert a befektetési szolgáltatási tranzakciók sokkal komplexebb rendszerekben mennek végbe, mint például a pénzszámlavezető rendszerek tranzakciói. Komoly kihívás ezt egyszerű lépésekben megvalósítani. Rengeteg piackutatást végzünk, átnézünk más rendszereket, elemezzük őket, hogy az ügyfelek minél egyszerűbben tudjanak üzletet kötni mobilon keresztül, illetve lássák a teljes portfoliójukat.

A befektetési termékek palettáját tervezitek-e kriptoeszközökkel kiegészíteni, és ha igen, milyen formában? Közvetetten vagy közvetlenül?

Brezina Szabolcs: Tervezzük, és bár közvetetten már most is elérhető ez az eszközosztály, de közvetlen kiszolgálás során, alkalmazáson keresztül ez még nem jellemző. Amennyiben meghatározó kereslet mutatkozik a kriptopiacok iránt, akkor végrehajtjuk a szükséges fejlesztéseket és közvetlen piacelérést fogunk biztosítani.

Nádoryné Viga Ilona: Mi ezzel komolyan foglalkozunk, elindult egy belső projekt erre, és nyár vége felé már el tudjuk kezdeni felkeresni az ügyfeleket, amikor már meg is tudjuk mutatni a megvalósítási javaslatunkat.

