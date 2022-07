8 Porschét szaggattunk a nógrádi utakon – Csak dönteni ne kelljen!

A gyilkos nógrádi és dunakanyari szerpentíneken adatott meg, egy reggeli zivatar utáni napsütéses délelőtt, hogy 4 órán keresztül, az autókat kb. 20 percenként cserélgetve próbálhatta a ki a szerencsések gyülekezete a Porsche jelenlegi kínálatának legkomolyabb darabjait. Amikor néhány évvel ezelőtt Athénban volt lehetőség az akkor teljesen új 911-et tesztelni, versenypályán is, majd rá 1-2 évre a varsói dugóban és a környéki települések között a Macant, még nem gondoltam, hogy egy meleg júniusi napon, egymás után hasonlíthatjuk össze a 718 Boxster GTS 4.0-át, a 911 Carrera 4 GTS-t, a fehér 911 Carrera 4S-t, majd a sportosabb verziók közül a végére, a nyomaték és gyorsulás mestert, aminél a padlógáz tényleg hátra csapja a fejed, az elektromos Taycan Turbo S Cross Turismo-t. Majd egy rövid szünet után még 4 másik, "családiasabb" modellt. Egyetlen érzés keringett bennem végig (amikor épp nem arra koncentráltam, hogy szándékosan beverjem a fejem hátra az ülésbe), hogy borzasztó lehet átélni azt, amikor az ember komoly vásárló, de csak egyetlen új Porschét vehet meg magának. Egy perc csend. És akkor jöjjön az egyik legnehezebb feladat, átadni írásban és képekben a legbitangabb Porschék vezetésénék az élményét. Nem járhat sikerrel senki.

A feketeöves autós újságírók között mindig különleges élmény egy gazdasági médium delegáltjaként átélni azt, ami számukra is a szakmájuk egyik csúcsa, a Porsche-tesztet. Ráadásul most nem is egy vagy két modellt, hanem összesen nyolcat próbálhattunk ki gyors egymásutánban az alsópetényi Prónay-kastély udvaráról indulva, fel és alá, a nógrádi és pesti utakon. Ha a szervezők célja annyi volt ezzel a programmal, hogy meggyőzzenek még pár embert, hogy nem fontos az évtizedek alatt felépített egzisztenciát őrizgetni és nem kell Kalifornia meg Francia Riviéra ahhoz, hogy egy Porsche vezetése igazi élményt nyújtson, akár 20 percig vagy 20 évig, akkor sikerrel jártak.

Korábbi Porsche tesztek:

A félnapos program 8 fős tesztelő csapatra volt optimalizálva, 8 különböző Porsche modell kipróbálása volt a menüben. Ezek sorrendben (nekem):

718 Boxster GTS 4.0

911 Carrera 4 GTS

911 Carrera 4S

Taycan Turbo S Cross Turismo

Cayenne Turbo GT

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Macan S

Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

A kocsik felszereltsége mindenhol extra volt, főleg sportos, de felsorolni is egy külön regény lenne, hogy mennyi biztonsági- és vezetéstechnikai, illetve kényelmi funkció volt beépítve az autókba. Ez egyébként továbbra is az egyik legmegosztóbb téma a keményvonalas sportautó imádók számára - a hajtás mellett (belső égésű, elektromos, hybrid) -, hogy mennyire teszi a magamfajta egyszeri Porsche-vezetők számára is „hülyebiztossá”, értsd biztonságossá és egyben élményszerűen vezethetővé a rendszert a gyártó, elkerülve ezzel azt, hogy néhány frissen vásárolt autó fél napon belül a szeméttelepen kössön ki egy nagyobb gázfröccs után, az utasok pedig jobb esetben a kórházban. Ennek tudatában vágtunk neki a kanyargós erdei utaknak, megzavarva a konvojunk látványával a békés környéki települések mindennapjait.

Rengeteg izgalmas és érdekes adat a tesztautókról. Kezdve a lóerőkkel és végsebességgel, egészen a hangrendszerig.

Az egyik legizgalmasabb tapasztalás talán az volt, a Boxster és a 911-esek kipróbálása után, hogy bár korábban volt versenypályás élményem is az autókkal, a hazai utak és tájak - még a sebességi korlátok betartása mellett is - valós és élvezetes vezetési élményt nyújtottak. Bőven nem csak 200 felett kezdődik az élet egy modern Porschéban, vagyis van az önbizalomemelésen túl valós hozzáadott vezetési élmény is egy magyar utakon használt autóval. Ez a felismerés több volt, mint meglepő. Nyilván birizgálja az embert, hogy mi az alatta lévő vas teljesítményének a vége, de amikor a legnagyobb természetességgel és biztonságérzettel vesszük be a „nógrádi hajtűt” hatvannal, és a kocsi egy centit sem sodródik, nem nyikorog, sőt, a jobb egyben üldögélő feleségünk, barátnőnk, haverunk a kávéját sem löttyintené ki, az azért impresszív.

Az autókban (természetesen) lehetett változtatni a különböző vezetési módok között, normál, sport, sport+, vagy wet (amit Athénban sikerült tesztelni, és elképesztő volt), amik között egy halandó csak hatalmas koncentráció mellett tud valós különbséget tenni. Nyilván sport módban magasabb az alapfordulat, ami látszik a műszerfalon, átállítódnak bizonyos beállítások, hogy valóban maximalizálni lehessen a gyorsulás élményét, de őszintén szólva 50 és 90 között mindegyik modell a normál módban is bitang erősen húzott, így ennek a valós értékét csak csökkentett élvezettel tapasztalhattuk meg. Jöhet a második elmorzsolt könnycsepp.

Árak



Mivel nyilván egyedi autókról, egyedi igényekről és egyedi extrákról van szó ezért talán elég lehet annyi az árakkal kapcsolatban, hogy 20 millió forinttól már be lehet szállni a klubba, de természetesen a komolyabb modellek inkább 50+ milliótól indulnak. Itt azért érdemes követni az euró/forint árfolyamot. Ez 4-5 éve még egy budapesti új építésű garzonlakás belépési szintje volt (mármint a 20 millió forint), de ma már inkább a 911-es modell alapára hasonlít az új lakásokéhoz. Szóval innen nézve egyre könnyebb azt a nehéz dilemmát feloldani, amikor az ember egy lakás vagy egy Porsche vásárlása között mereng.

A sportosabb, könnyebb verziók tesztelése után jött a második négyes a Cayenne-ekkel, Macannal és Panamerával. A legfeltűnőbb a méretek mellett az nyilván a gyorsulás ereje és reakciója, ami érthetően lassabb volt, de a minitank mérethez képest azért bőven jól mozgatja a 2,2 tonnát az a 600 lóerős bivaly rendszer a motorház alatt. A Cayenne Turbo GT 300 km/h-rás végsebessége pedig közelíti a 911-ét (309) és jócskán ráver a Taycanra (250). A Macan S egy kis ékszerdoboz (hosszabban egy korábbi tesztben írtunk róla), ami amellett, hogy ideális karácsonyi meglepetés ajándéknak, elképesztően dinamikus a maga 3 literes motorjával, 380 lóerejével és 259 km/h-ás végsebességével, stabil és tökéletes a gyermekek iskolába szállításához, melyet elismerő (vagy olykor irigy) szülőtársi pillantások kísérnek. A Panamera Turbo S E-Hybrid pedig…, a Panamera 700 lóerős és 315 km/h a vége, úgy, hogy csomagokkal együtt akár öten is kényelmesen beleférünk, már csak éppen a nagycsaládos kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni rá, pedig abból a 2,5 millióból sokkal szebb felniszettet tudnánk hozzá rendelni.

De melyiket válasszuk, ha olyan szomorú a helyzet, hogy csak egyet lehet?

Ingatlanos példával élnék, élethelyzet függő. Aki egy belvárosi lakás árát költi egy új autóra, annak nyilván nem kell hosszasan magyarázni, hogy vajon melyik modellre van szüksége. Viszonylag egyértelmű ez, de ha még vacillálnánk, hogy a kabrió 911-es vagy a 718 Boxster legyen a befutó, mindenképp érdemes vásárlás előtt pár modellt kipróbálni és bár egyre népszerűbb az online vásárlás a Porschénél is, ha az első Porschénkat vesszük, nem csak megrendeljük a frissebb kiadást a megszokott sorozatból, akkor azért járjuk körül a kérdést minél több érzékszervünkkel.

A kétüléses Boxstert egyértelműen nagycsaládos apukáknak (anyukáknak) javasolnám, a családi egyterű mellé, hiszen ide maximum csak egy utas fér el, ami így az autó vezetésének élvezeti értékén nagyságrendeket tud emelni. A vezetési élmény és a tradíció szerelmeseinek valamelyik 911 modell lehet a befutó. Klímaaktivistáknak, napelemfarm tulajdonosoknak, taxisoknak, hosszú üzemanyag-ellátási gondoktól és áremelkedéstől rettegőknek, vagy a kompromisszummentes gyorsulás szerelmeseinek egyértelműen a teljesen elektromos Taycan Turbo S az ideális választás, nem kérdés.

Akiknek fontos az úton a maximális biztonság és/vagy a tekintély megszerzése, annak a legjobb választás a Cayenne Turbo GT. Bármennyire is feltűnőbb, sportosabb, "porsésabb" egy 911, ha vágyunk az elpusztíthatatlanság érzésére, akkor a Cayenne lesz a befutó, ami többet ad, mint egyszerű önbizalom. Agglomerációs autózáshoz, csökkentett költségvetéshez, titkos szerelmi ajándéknak a Macan S az ideális, ami persze minden extrát és kényelmi funkciót ugyanúgy tartalmaz, de se nem robusztus, se nem sportos (a többihez képest), hanem egyszerűen egy modern és elegáns kompakt SUV, Porsche presztízzsel.

A Porsche arra lett tervezve, hogyha egyszer kipróbáljuk, mindenképp akarjunk egyet, mert ez az elérhető utcai autóvezetés teteje. A teszt alatti megélések alapján pár dologra azonban biztosan nem tervezték ezeket a modelleket. Ilyen például a dugóban való ácsorgás - bár a Burmester hangrendszer és a magyar retró slágerek kombó még ezt is képes vidámmá tenni -, egy kombájn mögötti idegőrlő cammogás (tisztelet mindeközben a mezőgazdasági dolgozóknak!), vagy a hűtőszekrény méretű hazai kátyúkon való keresztül száguldás. Ezeket a szituációkat, ha egy mód van rá, kerüljük el és akkor minden kerek lesz a Porschénkban.

Címlapkép forrása: Porsche Hungaria