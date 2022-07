Hernádi Zsolt az üzemanyagpiacról: rendkívül veszélyes időszakban vagyunk

Rendkívül veszélyes időszakban vagyunk amiatt, mert miközben a 480 forintos ársapka miatt az üzemanyagimport leállt Magyarországra, és az OMV schwechati finomítójában is gondok vannak, aközben növekszik a hazai fogyasztás, és a Mol százhalombattai finomítója is csak keveset termel augusztusban karbantartás miatt, ezért kérni kell az állami stratégiai készlet felszabadítását – jelezte az ATV Heti Napló című vasárnap esti műsorában Hernádi Zsolt.

A Mol elnök-vezérigazgatója reményének adott hangot, hogy nem kell majd 50 liternél lejjebb vinni az egyszeri tankolási limitet és elmondása szerint az eddigi lépést is azért kellett megtenni, hogy egyáltalán legyen elég üzemanyag.

Hernádi Zsolt utalt arra is, hogy

már régen túl vagyunk azon a ponton, hogy tartható legyen a 480 forintos hatósági üzemanyagár.

Szerinte már „picit elkezdtünk hazardírozni”, mert a relatív alacsony ár fogyasztásnövekedéshez vezetett, miközben az üzemanyagimport leállt a 480 forintos árspaka miatt, az itthoni termelésnek pedig vannak korlátai, részben a szükséges karbantartások miatt, ezért szerinte ezt a helyzetet még egyszer végig kell gondolni.

A Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak adott, vasárnap megjelent interjúban szintén arra figyelmeztetett, hogy "pillanatnyilag nincs üzemanyaghiány, de semmi nem garantálja, hogy ez így is marad". Már ő is arra figyelmeztetett, amit Hernádi is kiemelt az adásban, hogy a Mol pozsonyi finomítója karbantartás miatt áll és majd csak július 20-án indul újra, a százhalombattai finomítóban pedig augusztusban és októberben is karbantartás lesz, ezért mindkét hónapban a szokásos termelési volumenhez képest 65%-kal csökken a dízel termelés. Emellett az is gond, az európai dízelpiac 10%-át Oroszországból importálja, de a szankciós határidő közeledtével az oroszok már elkezdték átirányítani az exportjukat Kínába és Indiába.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a rendkívüli Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. március 10-én.