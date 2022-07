Sokkolja a drágulás a céges energiafogyasztókat: ősztől fordulhat élesbe a helyzet

A háborús helyzet és a rendkívüli bizonytalanság által generált áremelkedés sokkolja az energiát a versenypiacról beszerző fogyasztókat; ehhez a megnövekedett költségek és kockázatok kezelése érdekében átalakuló termékstruktúra hatása is hozzáadódik. Az ügyfelek a szerződési ajánlatokban olyan, teljesen megváltozott paraméterrendszerrel és konstrukcióval találkoznak, amelyben az elemek nagyjából megegyeznek ugyan a korábbiakkal, de szigorúbb feltételrendszert tartalmaznak, mint eddig – mondja Szépfy Márton, a MET Csoport magyarországi retail tevékenységéért felelő kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, aki szerint az érintett cégek döntő többségének üzleti modellje valószínűleg nincs felkészülve a rezsi hatszorozódására, ami már csődhullám lehetőségét is előre vetíti.

A „Lesz-e gáz?” típusú, folyamatos feszültséget hordozó kérdések mellett a versenypiaci fogyasztók a szerződéses feltételek drámai megváltozása miatt is nehéz helyzetben érezhetik magukat. Korábban a kínálati piac volt a jellemző: a kereskedők az ügyfelek megszerzésére összpontosítottak, és a pozíciók megerősítése érdekében különféle – évről-évre növekvő mértékű – kedvezményeket kínáltak nekik, nem beárazva bizonyos kockázatokat. Ezt az elmúlt 15 év stabilabb gázárai mellett komolyabb üzleti következmények nélkül meg is lehetett tenni.

A helyzet a 2010-es évek végén változni kezdett, az emelkedő geopolitikai és piaci kockázatok miatt csökkent az energiakereskedelmi engedéllyel rendelkező vállalkozások száma. A szabályozási és a pénzpiacokon tapasztalt kockázatok növekedésén túl, az elmúlt hónapokban a gázár emelkedése és a napon belül, illetve egyik napról a másikra hektikusan változó energiaárak, azaz a volatilitás is sosem látott mértéket mutat. Ennek megfelelően a potenciális ügyfélkockázat is exponenciálisan emelkedett.

Mindezt a fogyasztóknak kínált ajánlatok feltételei is tükrözik, így például a korábban viszonylag rugalmas ajánlati konstrukciókkal szemben létfontosságú lett, hogy az ügyfél minél pontosabban, a szerződéskötéskor előre meg tudja határozni a várható fogyasztását

– hangsúlyozza Szépfy Márton.

A piacon paradigmaváltás ment végbe: míg korábban a fogyasztók megszerzése időnként felülírta a pénzügyi vagy hitelkockázati szempontokat is, ma az eladó számára a fennmaradás kulcsa, hogy a szerződött partnereinek kockázatát milyen módon és mértékben tudja befogadni.

Ennek eredményeként a MET szakértője szerint lesznek olyan vevők is, akik a megfelelő biztosítékok hiányában szerződés és energiaellátás nélkül maradhatnak, mert az általuk elképzelt és a korábbi években a kereskedők által vállalt feltételrendszerek többé nem lesznek elérhetők.

A változások a fizetési határidőket sem hagyták érintetlenül. A földgáz nagykereskedelmi piacán kiemelten fontos dátum minden hónap 20. napja, amikor a hosszú távú orosz források, illetve az előző havi teljesítés kifizetése esedékessé válik. Az elmúlt években a kiskereskedelmi piacon is e naptól kezdve számolódott a fogyasztók finanszírozása, de mivel a nagykereskedelmi piacon a forrásszerkezet, így annak a finanszírozása is jelentősen megváltozott, a felek átálltak az előre fizetésre, és a kiskereskedelmi piac finanszírozási költségei is jelentősen megemelkedtek.

Eldőlhetett az első dominó

A fentiek mellett, a piaci változások közül a földgáz és a villamosenergia áremelkedése a legmeghatározóbb. Annak ellenére, hogy az ügyfelek pénzügyi eredménytermelő képessége a 2020-as koronavírus-válságévhez képest 2021-ben javult, annyival semmiképpen nem lett jobb, hogy a meghatszorozódott kitettségű energiaszerződésekre fedezetet nyújtson. Ezért a kereskedő számára az ismeretlen fogyasztókkal bővülő ügyfélkör növekvő kockázatot is jelent. A kereskedőnek gondolnia kell arra is, hogy ha a néhány száz, általa kockázatosnak ítélt finanszírozású fogyasztóból akár csak egy-kettő is olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud fizetni a szerződött energiamennyiségért, akkor a kereskedőcég pénzügyi stabilitása is meginoghat.

Így, miközben az elmúlt két évben fordulat állt be a kockázatmentes hozam mértékében, a kereskedőcégek mögött álló befektetők jó része különféle, alacsonyabb kockázatúnak minősülő alternatív befektetési piacokra lépett át, amelyeknek garantált hozamuk van. Aki pedig maradt, az a megnövekedett kockázatai kezelésére fekteti a hangsúlyt, emellett a túlélés érdekében kénytelen magasabb eredménytermelő képességet elvárni – hiszen az ügyfelek kredibilitását drasztikusan rontotta, hogy a piacról vételező fogyasztók összes energiaköltsége a jövő évben átlagosan 5,5-6-szorosa lesz annak, mint amit az elmúlt egy-két évben fizettek.

Az érintett hazai cégek döntő többségének üzleti modellje valószínűleg nincs felkészülve a rezsiköltség hatszorozódására, ami már egy – mindeddig a szociális hálók és a rezsicsökkentés által megakadályozott – csődhullám lehetőségét is előre vetíti.

Azáltal, hogy sok kisvállalkozás kikerült a rezsicsökkentett körből, eldőlhetett az első dominó. A jelenleg állami ellátásban (egyetemes szolgáltatásban) lévő, a rezsicsökkentésből a versenypiacra átlépő ügyfeleknek augusztus eleje és vége között lesz lehetőségük kereskedőváltást kezdeményezni. Ezeknek a cégeknek augusztus 1-jétől már nem a rezsicsökkentett tarifa szerint kell fizetni az energiáért, így ősztől fordulhat igazán élesbe a helyzet.

Mindenkinek fel kell ébrednie

Tavaly még szinte kivétel nélkül az egész gázpiac az árrobbanás előtti árkörnyezetben kötötte meg a szerződéseit. Ennek köszönhetően 2022. októberéig a fogyasztók konszolidált árat fizetnek, míg a villamosenergiapiac körülbelül fele már az október végi-novemberi időszakban szerződött, ami brutális árkörnyezetet hozott a korábbiakhoz képest. Idén októbertől viszont az ügyfelek már mindkét piacon kénytelenek a magas árakkal szembesülni, de a körükben még csak korlátozottan elterjedt, hogy a váratlan problémákat is kezelni képes, hosszú távú fedezési stratégiák működjenek. Az általános energiaár-emelkedés a mindennapi termékek végfogyasztói árába is folyamatosan beépül, amit a lakosság szintjén is megérzünk.

Szépfy Márton szerint az ügyfelek számára az a célravezető, ha felépítenek egy hosszú távú, a kockázatokat rugalmasan és stabilan kezelő beszerzési stratégiát, és úgy látja, hogy egyre többen el is kezdik ezt.

Olyan hosszú távú energiabeszerzési struktúrát kell kialakítaniuk, amelynek révén a költségeik nem a pillanatnyi áraktól függenek, hanem fenntartható kockázatkezelést tesznek lehetővé. A következő években is sikeres és fenntarthatóan működő cégek számára elengedhetetlen, hogy a működési költségeik energiaáraktól függő elemeit is megfelelően menedzseljék

– fűzi hozzá.

A piaci áron energiát vásárló fogyasztókat az október elsejei gázévkezdet és az azt 30 nappal megelőző kereskedőváltási határidő erősen köti, vagyis azoknak is fel kell ébredniük, akik eddig nem döntöttek.

Az elmúlt tíz évben soha annyi nyitott döntési pont és nyitott volumen nem volt a piacon, mint jelenleg: nagyjából még minden második ipari fogyasztó nem szerződött a következő gázévre (július elején – a szerk.), ám ennek a normál esetben nyár végi uborkaszezonban fel kell pörögnie. A folyamat el is indult, és a megszokottól eltérő módon júliusban is jókora a pezsgés a piacon.

Voltak, akik elköszöntek ügyfeleik egy részétől

A beszerzési stratégia fontos részét kell, hogy képezze a kereskedőválasztás. Ami a kereskedői bedőlések számát illeti, ez Magyarországon korlátozott maradt. A megváltozott körülmények közepette a nyugat európai trenddel ellentétben (ahol az ősz folyamán hetente két-három energiakereskedő csődjéről adott hírt a média) hazánkban eddig egy közepesen nagy kereskedő mellett csak kisebb kereskedőcégek adták vissza energiakereskedelmi engedélyüket.

Nem egy kereskedőcég azonban jelentősen, több tíz százalékkal leépítette a portfólióját, vagyis elköszönt ügyfelei jó részétől, amit a legegyszerűbben és ultrakonzervatív módon szerződési stop elrendelésével lehetett megvalósítani.

A hazai energiakereskedelem terén a 2023-as év finomhangolást hozhat, aztán pedig kiderül, hogy a világ energiapiacain hogyan alakul a helyzet. Ezzel együtt az ellátási láncokban bekövetkezett sokkokra és a világgazdaság jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokra tekintettel, Európának választ kell adnia az energetika szintjén arra a kérdésre, hogy merre megyünk tovább, beleértve a zöld átmenetet is.

Hihetetlen nagy turbulencia uralkodik a piacon, ami proaktív hozzáállással és stabil kockázatkezelési stratégiával izgalmas lehetőségeket is tartogat, és bízom benne, hogy ebből cégcsoportszinten is építkezni tudunk. Stratégiánk az elmúlt tíz évhez hasonlóan most is a várakozásainknak megfelelően működik, a MET Csoport konzervatív hozzáállása hosszú távon is kifizetődő volt, és bízom benne, hogy ez a jövőben sem lesz másképp. A piaci helyzetet jól ismerő ügyfelek is pontosan látják, hogy ez az év és várhatóan a jövő év sem a végtelen lehetőségekről szól majd, hanem inkább a konszolidációról és a megújult üzleti modellek felépítéséről – fogalmaz Szépfy Márton, a MET Csoport magyarországi retail tevékenységéért felelő kereskedelmi vezérigazgató-helyettes.