Ilyen környezetben sok cégtulajdonos inkább a kiszállás mellett dönt - A Hiventures pedig segít a felvásárlásban

Csiki Gergely 2022. július 20. 11:00

A tőkebefektetés, amellyel az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures ma már nem csak a startup ökoszisztémában, hanem az érettebb vállalatok területén is hiánypótló piaci szerepet tölt be, az elmúlt néhány év válsághelyzeteiben még fontosabb szerepet kapott. Emlékezhetünk, hogy ez a forrástípus jól vizsgázott már a Covid-járvány utáni gazdaságélénkítési célok esetében is, jelenleg pedig a háború okozta következmények enyhítésére lehet egy jó megoldás a tőkebevonás, de a magyar gazdaságot permanensen sújtó problémára, a generációváltásra is van konstrukciója az alapkezelőnek. Zsámboki Zoltánnal, a Hiventures Vállalati üzletágának befektetési igazgatójával beszélgettünk.