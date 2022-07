Infláció, kamatemelések, és technikai recesszió: Mi a helyzet az arannyal?

Az elmúlt két évben egy igencsak széles, közel 400 dolláros sávban mozgott az árfolyam, a sáv tetejét a kétszer is elért 2070 dolláros történelmi csúcs jelölte ki, az alját pedig a már számtalan esetben támaszként funkcionáló 1680 dollár körüli árszint.

Erről a szintről fordult múlthéten is az árfolyam, az 1680 dolláros mélyponttól már mintegy 4,5 százalékot tudott erősödni az arany, jelenleg pedig az 1750 dolláros szint fölött mozog a jegyzés.

A technikai képen kívül több másik tényező is támogatta a mostani emelkedést:

Ezen tényezők közül az első a Fed szerdai kamatdöntő ülése volt, amikoris a 75 bázispontos kamatemelést követő sajtótájékoztatón Jerome Powell elmondta, hogy szeptember után lassíthatnak a kamatemelési tempón. Ennek hatására a dollár határozott gyengülésbe kezdett, ami a részvénypiacok, a kriptovaluták, és a nemesfémek piacán egyaránt rég nem látott erősödéshez vezetett.



Szintén hozzájárult az emelkedéshez a második negyedéves amerikai GDP adat is, amely szerint immáron két egymást követő negyedévben esett vissza az Egyesült Államok gazdasága, ami technikailag recessziót jelent, még ha ezt egyelőre nem is feltétlenül tartják mérvadónak.

Az viszont biztos, hogy a kamatemelési tempó mérséklése mellett sem lesz egyszerű dolga a Fednek, hiszen júniusban is nőtt a személyes fogyasztások árindexe (PCE), ami az amerikai jegybank által a leginkább figyelt mutató.

Összességében kijelenthető, hogy egy olyan környezetben, ahol az erős dollár nem tartja az elmúlt hónapok során tapasztalt mértékhez hasonló nyomás alatt a piacokat, lényegesen feljebb kerülhetnek az árfolyamok, és noha ez a befektetők kockázatvállalási kedvére is pozitív hatással van, mégis emelkedhetnek az olyan közkedvelt, alapvetően kockázatkerülő - némileg már túladott zónába került - eszközök, mint például az arany is. A technikai kép is bizakodásra ad okot, miután a 20-as, és 9-es mozgóátlagok metszése jó támasz szintet alakíthat ki, így akár némi korrekció után folytatódhat is az emelkedés, egészen az 1800-as szintekig, amennyiben a dollár gyengülés tovább folytatódik. Erre jelenleg jó esély mutatkozhat, amennyiben a befektetők az agresszív kamatemelések és recessziós forgatókönyv helyett egy enyhébb eshetőséget áraznak majd be.

