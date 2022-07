Nincs megállás, tovább folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2022. július 29. 08:07

Tegnap emelkedéssel zártak a vezető részvényindexek, ma reggel Ázsiában vegyes a kép, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján emelkedéssel indulhat a nap Európában és Amerikába is. Makro fronton az ipari termelői árak friss adatát ma reggel közli a KSH, ez „normális” helyzetben nem lenne említésre méltó, azonban a jelenlegi magas inflációs környezetben a termelői árakat is kiemelten figyelik a befektetők és a gazdasági szereplők. Emellett a friss lakásépítési és népmozgalmi statisztikákat is megismerhetünk. Külföldön azonban ennél sokkal mozgalmasabb lesz a hét utolsó munkanapja, hiszen Európában sorra jönnek majd a második negyedéves GDP-adatok és az előzetes inflációs statisztikák.