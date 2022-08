Berobbant a digitalizáció Magyarországon, az adatok kerülnek a középpontba

A hazai vállalatok digitalizációs fejlődése felgyorsult: míg néhány éve elsősorban a külföldi anyavállalatok stratégiai elvárásaként volt téma a felsővezetésben a digitális átállás, mára ez a magyar nagyvállalatoknál szinte 100 százalékban és a kkv-k jelentős részénél egyértelműen prioritás lett - véli Frisch Tamás, a Hewlett Packard Enterprise tanácsadási üzletágának vezetője, Digital Transformation konferenciánk előadója. Szerinte ugyanakkor kevés cég van, amely hajlandó lenne radikálisan megújítani belső működését, sokan félnek a megszokott módszerek rutinjából való kilépéstől és az új folyamatok bevezetéséből adódó hibáktól. Mindeközben már az üzleti tevékenység minden részletéről pár éve elképzelhetetlen mennyiségű adat áll rendelkezésre, az adatközpontú digitális transzformáció fő célja pedig a vállalati döntések hatékonyságának és gyorsaságának növelése.

A vállalati digitalizációban hogy áll Magyarország, mely szektorokban állunk jól, hol rosszabbul?

Míg a 2010-es években a digitalizáció fő hajtóereje a termelékenység növekedése volt és elsősorban a külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál voltak meghatározóak a digitalizációs törekvések, a világjárvány és a fogyasztói oldalról a nem személyes interakció iránt megjelenő egyre fokozódó igény alaposan megváltoztatta a magyar vállalatok prioritásait. A telekommunikáció mellett, amely mindig is élenjáró volt a technológiai fejlesztésben, a nagy fogyasztói közösségeket kiszolgáló szolgáltatóipar (közművek, bankok, még az igen konzervatív biztosítók is), valamint a kiskereskedelem és a fogyasztói cikkek gyártói is öles léptekkel haladnak a digitális transzformációban.

A központi közigazgatás jó pár éve ugyancsak jelentős erőfeszítéseket tesz a digitális ügyintézés előmozdítására, de a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban is a fontos célok között szerepel a digitalizáció, noha hagyományosan nem ezeket szoktuk a leginkább innovatív ágazatok között látni. A lemaradók között talán az építőipart és az egészségügyet lehet említeni, de még ezen szektorokban sem a szándék hiányzik, hanem a merev szabályozás és berögzült gyakorlatok nehezítik a haladást. A digitalizációs folyamat azonban szemmel láthatóan gyorsul, számunkra például az mutatja leginkább a változást, hogy míg néhány évvel ezelőtt szinte csak legnagyobb ügyfeleinknél, elsősorban a külföldi anyavállalat stratégiai elvárásaként volt téma a felsővezetésben a digitális átállás, mára ez a magyar nagyvállalatoknál szinte 100 százalékban, és – talán a legkisebbeket kivéve – a kkv-k jelentős részénél is egyértelműen prioritásként jelenik meg.

Mely tényezők hátráltatják a cégek digitális transzformációját Magyarországon?

Három jellemző akadályt látunk saját ügyfélkörünkben; ebből a legelterjedtebb talán a szakértelemmel rendelkező munkaerő hiánya. Nemcsak iparági gyakorlattal rendelkező adattudóst vagy az üzletet és a technológiát egyaránt magas szinten ismerő üzleti elemzőt probléma találni, hanem már a legalapvetőbb vállalati rendszerek üzemeltetőiből is komoly hiány van, amin az emelkedő bérek sem tudnak segíteni. Nem véletlenül nagyon népszerűek automatizációs szolgáltatásaink.

A másik sok helyen tapasztalt akadály a jellemző magyar vállalati kultúrából fakadó ellenállás az innovációval és a változással kapcsolatban.

Kevés az a cég, amely hajlandó lenne radikálisan megújítani belső működését, sokan félnek a megszokott módszerek rutinjából való kilépéstől és az új folyamatok bevezetéséből szükségszerűen adódó hibáktól.

Nagyon erős hatásra van szükség a vevők, a versenytársak, vagy akár a jogi környezet oldaláról, hogy rászánják magukat a tényleges változásra. A harmadik, részben ezzel összefüggő probléma pedig a felsővezetői és stratégiai elkötelezettség hiánya. Még ha érzik is a vezetők a digitális megújulás szükségességét, a megvalósítás során – saját kompetenciájuk korlátaitól félve, vagy az előbb említett rutin kényelméből való elmozdulástól tartva – szakmai szintre, leginkább az IT szervezethez delegálják a feladatokat. Márpedig az eleve túlterhelt és a mindennapi működést is nehezen bíró informatika egyedül gyakran képtelen egy ilyen, az egész szervezetet átfogó és stratégia jelentőségű projekt sikeres végigvitelére.

Az elmúlt 5-10 évben a vállalati IT-infrastruktúra gyorsan fejlődött, a meglévő folyamatokat digitalizálták a cégek. Érezhető-e ezen a téren változás, mire fókuszálnak most a vállalati digitalizációban élen járó szereplők, szektorok?

A digitalizáció és az IT ígérete a nagyvállalatoknál egészen a közelmúltig elsősorban a hatékonyság, a költségcsökkentés és a gyorsaság volt, kicsit leegyszerűsítve az volt a vízió, mint mondjuk a mosógépek fejlődésénél: ugyanazt tudjuk csinálni, de kényelmesebben, olcsóbban és gyorsabban.

Ennek az elsősorban a belső folyamatokra koncentráló fejlődésnek azonban lassan elérjük a korlátait; noha a technológiai előrehaladás nem állt meg, a tapasztalatok is gyűlnek, az újabb fejlesztések már jóval kevesebb hasznot hoznak. Két fontos következménye azonban volt az elmúlt 5-10 év fejlődésének: egyrészt az ügyfelek (és ez egyaránt igaz a B2B és B2C modellben, az elsősorban vállalatoknak, illetve a fogyasztóknak értékesítő vállalatok ügyfeleire) észlelték a számukra biztosított elektronikus lehetőségeket és elkezdték használni azokat, egyre intenzívebben. Ez egyre inkább megváltoztatja az üzleti prioritásokat: azt látjuk például, hogy a bankoknál fontosabb a mobilbanki alkalmazás, mint a fióki szolgáltatások, és még B2B-ben sem nagyon lehet kereskedni webáruház nélkül. A másik következmény, hogy az üzleti tevékenység minden részletéről pár éve elképzelhetetlen mennyiségű adat áll rendelkezésre.

Ennek köszönhetően ügyfeleinknél azt látjuk, hogy a digitalizációs törekvés megmaradt, de a fókusz megváltozott. A belső folyamatok helyett az elektronikus csatornák ügyfélélményére és az adatvezérelt döntésekre koncentrálnak, a digitális transzformáció most elsősorban azt jelenti, hogy ténylegesen változtatni kell a működés módján, a vevők számára nyújtott szolgáltatást kell központba helyezni, ami elsősorban a rendelkezésre álló adatok elemzésén és az elemzésből nyert következtetések minél gyorsabb és közvetlenebb alkalmazásával érhető el.

Milyen területeken van nagy jelentősége a vállalati digitális transzformáció adatközpontú megközelítésmódjának, hogyan tudja ez a hatékonyabb vállalati működést, az üzleti célokat támogatni? Az adatfeldolgozást és az adatrögzítést hogyan érdemes megtervezni?

Az adatközpontú digitális transzformáció fő célja a vállalati döntések hatékonyságának és gyorsaságának növelése. Felhívnám a figyelmet a legfontosabb különbségre:

míg korábban a létező vállalati folyamatok infrastruktúrája volt a középpontban, az adatközpontú transzformáció az adatokra és az ezen alapuló döntésekre koncentrál.

Ebben benne van az akár radikális folyamatváltozás lehetősége is; a döntés lehet egyszerű esetekben automatikus (akár teljesen kiváltva a meglévő folyamatokat), de még a komplexebb döntéseknél is jelentősen átalakul és leegyszerűsödik a vállalati működés, ráadásul az adatok felhasználásával a döntés eredményessége objektívan mérhetővé válik. Nemcsak hatékonyabbá, de gyorsabbá is válik a döntéshozatal és ez teszi lehetővé az ügyfélélmény tényleges javítását.

Ha az adatalapú döntés a cél, evidencia, hogy az adatok rögzítésére, tárolására és feldolgozására nagyobb figyelmet kell fordítani. Két fontos alapelvre szoktuk felhívni ezzel kapcsolatban ügyfeleink figyelmét. Egyrészt ki kell szabadítani az adatokat a rendszerek fogságából. Sok esetben tapasztaltuk, hogy az IT-rendszerek az általuk gyűjtött és feldolgozott adatokat nem továbbítják, nem osztják meg más rendszerekkel, így mondjuk egy ügyfélről rendelkezésre álló adataink akár 5-10 rendszerben, egymással részben nem egyező tartalommal és formában találhatók meg. Ha nem sikerül megteremteni a bárhol gyűjtött adatok szervezeti szintű elérhetőségét, nagyon nehéz lesz valóban adatközpontú megközelítést alkalmazni.

A másik fontos elv, hogy az adatfeldolgozás, az elemzések, a döntéselőkészítéshez szükséges információk előállítása (mindegy, hogy az egyszerű összeadás, vagy mesterséges intelligencia) ott történjen, ahol az adat található és ahol arra az elemzésre szükség van. Minimálisra kell csökkenteni az adatok áttöltését, mozgatását, transzformálását, mert minden ilyen művelet csökkenti az adat alapú döntéshozatal sebességét és üzleti hasznát. Lehet, hogy pontosabban előrejelezhető lenne egy, az adatokat összegyűjtő központi adattár alapján például az, hogy egy vevő, aki A terméket tesz a kosarába, vásárolna-e B terméket, ha arra 10 % kedvezményt adnánk, de ha ez a művelet egy napot vesz igénybe, akkor sokkal jobban járunk egy kevésbé pontos, de azonnal döntő algoritmussal.

Milyen szerepe van a felhő technológiának az adatvagyon-hasznosításban? Melyek a felhő mellett és ellen szóló érvek, hol érdemes használatba venni a technológiát?

A felhő, mint kifejezés, számtalanszor fordul elő napjaink (nem csak informatikai szakmai) közbeszédében, de – mint számos bűvszóra jellemző – mindenki mást ért alatta. Mi általában a HPE vezérigazgatóját, Antonio Nerit szoktuk ezzel kapcsolatban idézni, aki azt mondta, hogy „a felhő nem egy hely, hanem egy élmény”. Így ha a felhőt úgy értelmezzük, hogy informatikai erőforrások olyan halmaza, amelyeket igény szerint tudunk felhasználni és a tényleges használat alapján fizetünk érte, akkor ez az élmény nagyon is szükséges az adatközpontú digitális transzformációhoz, hiszen a vevői igények és az adatok is folyamatosan változnak és bővülnek, nemcsak azt vehetjük biztosra, hogy a mostani kapacitásigény nem is olyan hosszú távon módosulni fog, hanem azt is, hogy ennek mértékét sem tudjuk valójában megjósolni.

Ugyanakkor a vállalati adatok – főként ha a kívánt transzformáció megvalósul és a döntések legfőbb bemenetévé válnak – a cég működésének pilléreit alkotják és jelentős, konkrét, mérhető értéket képviselnek. Így ha felhő alatt – Antonio Nerinek ellentmondva – valójában egy távoli, többek által használt adatközpontot értünk, növeljük a működési kockázatot. Vannak olyan esetek, amikor a rugalmasság és az üzemeltetés egyszerűsítése ezt bőven kompenzálja, de mi a jövőt elsősorban a hibrid megoldásokban látjuk, ahol az adatgyűjtés és -elemzés helyszíne határozza meg a felhasznált informatikai erőforrás helyét (legyen az az ipari csarnok vagy mobiltelefon, saját adatközpont vagy publikus felhőszolgáltató), de az egységes felhőélményt mindegyik esetben biztosítva.