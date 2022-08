Beindult a spórolás a rezsiemeléssel: a koronavírus-járvány első hullámát idézik a számok

Közel 9 százalékkal volt kisebb az áramfogyasztás a magyar villamosenergia-rendszerben július utolsó hetében, mint egy évvel korábban. A hónap egészében 5,6 százalékkal esett a felhasználás 2021 júliusához képest, amelynél nagyobb havi csökkenés legutóbb több mint két éve, a koronavírus-járvány első hulláma alatt történt. A történtekben érdemi szerepe lehetett a hónap közepén bejelentett rezsiemelés után indult spórolásnak, a gyorsan terjedő háztartási méretű napelemes rendszerek adatait viszont nem tartalmazza a statisztika, márpedig ezek egyre nagyobb mértékben befolyásolják a hálózati fogyasztási értékeket.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, már a júliusi részadatok is meredek esést jeleztek: a hónap 1-jétől 24-éig terjedő adatok 4,6 százalékos fogyasztáscsökkenést mutattak éves összevetésben, az időszakon belül pedig a felhasználás növekvő elmaradást mutatott a bázishoz képest: a rezsiemelés bejelentését követően, tehát július 14. és 24. között már több mint 5,2 százalékos volt a mínusz az egy évvel korábbiakhoz képest.

A friss adatok szerint július utolsó hetében tovább nőtt a zuhanás mértéke:

Idén július 25. és 31. között már 8,7 százalékkal fogyott kevesebb villamos energia a magyar villamosenergia-rendszerben, mint 2021 júliusának utolsó hetében. A teljes július havi bruttó villamosenergia-felhasználás így végül 5,6 százalékkal volt kisebb, mint a 2021. júliusi.

Ennél nagyobb havi visszaesést legutóbb 2020 júniusában láthattunk, akkor a koronavírus-járvány miatti korlátozások és leállások miatt 8,7 százalékkal zuhant az áramfogyasztás 2019 júniusához képest.

Az összevetés során figyelembe kell venni a hőmérsékleti adatokat, mivel ezek erősen összefüggenek a felhasználás alakulásával: nyáron a hőmérséklet emelkedése a fogyasztás növekedését vonja maga után a hűtési igény erősödésével. 2022 júliusának átlaghőmérséklete csak 0,2 Celsius-fokkal maradt el a 2021 júliusi 24,8 fokos (abszolút július rekord)havi átlaghőmérséklettől. A hónap utolsó hetében jelentősebb volt a negatív eltérés az egy évvel korábbiakhoz képest, azonban nyilvánosan elérhető konkrét napi átlaghőmérsékleti adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre. A munkanaphatás az utolsó júliusi hét tekintetében értelemszerűen semleges, hiszen tavaly és idén is egy-egy szombat és vasárnap esett az időszakra.

Lényeges megjegyezni, hogy a Mavir adatai a villamosenergia-rendszerbe hivatalosan nem tartozó háztartási méretű kiserőművek (HMKE) hatását nem tartalmazza, márpedig a magyarországi napelemes HMKE-állomány egyre méretesebb, és beépített teljesítőképessége már megközelítőleg 1320 MW. Napos időben a háztetőre szerelt napelemes rendszerek termelése jelentősen mérsékli az adott háztartások (és cégek, intézmények) hálózati vételezési igényét, a helyben termelt áram fogyasztása pedig nem jelenik meg a villamosenergia-rendszer felhasználási adataiban. Miután 2021 júliusától több mint 370 MW-tal nőtt a hazai napelemes HMKE-k beépített teljesítőképessége, 2022 júliusában jóval nagyobb lehetett a termelésük mint egy évvel korábban.

Noha a HMKE-k hatása sem a 2021-es, sem a 2022-es júliusi adatokban nem szerepel, az állomány növekedése miatt ez a rejtett hatás idén jóval nagyobb lehetett, mint 2022 júliusában, vagyis a teljes magyarországi áramfogyasztás tekintetében a fogyasztáscsökkenés mértéke éves összevetésben akár százalékpontokkal is kisebb lehet annál a -5,6 százaléknál, mint amit a Mavir villamosenergia-rendszerre vonatkozó adatai mutatnak.

Hogy ez a hatás mekkora is lehet, arra nézve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) becslései lehetnek irányadóak. A MEKH az éves tényleges energiaigény végleges adatának meghatározásához becsült értékkel - visszamenőlegesen is - figyelembe veszi a HMKE méretű erőművek és a saját célra termelő erőművek termelését is 2019-től. A hatás fokozatosan erősödött az elmúlt években, és már 2020-ban akkora volt, hogy míg a Mavir a villamosenergia-rendszerben a felhasználás 1,15 százalékos csökkenését mérte (45 136,3 GWh), addig a MEKH végleges adatai szerint 0,3 százalékkal nőhetett a teljes energiaigény (46 550 GWh) 2019-hez képest. Mivel azóta a háztartási napelemes rendszerek beépített teljesítőképessége jókorát bővült, így ez a hatás is jóval nagyobb lehet. A HMKE-k termelésének ingadozásai a rendszerirányítást is egyre nagyobb kihívás elé állítja a termelés és fogyasztás egyensúlyának fenntartása során.

A fentiek miatt így, bár a villamosenergia-rendszer első héthavi teljes bruttó felhasználása 27 270,3 GWh volt 2022-ben, ami 0,24 százalékkal kisebb, mint a 2021. január-júliusi időszaké, a HMKE-hatás miatt az időszak alatt a tényleges országos fogyasztás valószínűleg még mindig nőtt az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest. A végleges, HMKE-k becsült termelésével kiigazított éves adat megjelenése későbbre várható, az érték egyelőre a 2021-es évre vonatkozóan sem ismert.

A friss áramstatisztikákból kiderül még, hogy a júliusi magyarországi bruttó villamosenergia-felhasználás 79,63 százalékát a hazai erőművek termelése fedezte, ami közel kétéves csúcsot jelez a havi adatsorban; a hazai termelés aránya legutóbb 2020 szeptemberében volt ennél magasabb, 79,75 százalék). Az idei hetedik hónapban a termelés 39 százalékát a Paksi Atomerőmű, 18 százalékát a földgázerőművek, 11 százalékát a nagy napelemparkok, 6 százalékát a szén/lignites kapacitások (lényegében a Mátrai Erőmű), 3 százalékát a biomassza, 1 százalékát pedig a szélerőművek adták.

