Lakossági napelem: öt év alá csökkenhet a megtérülési idő

Óriási az érdeklődés a háztetőre telepíthető napelemes rendszerek iránt a rezsiemelésről szóló kormányzati bejelentést követően; kis túlzással aki teheti, a teljes tetőfelületét napelemekkel borítja be. A vásárlók ugyanakkor a beruházás drágulásával szembesülnek, de az energiaárak emelkedése miatt a megtérülési idő így is szinte megfeleződött, és a kilátások alapján a folyamat még nem ért véget.

Amint arról korábban beszámoltunk, a rezsicsökkentés részleges kivezetésének július 13-i bejelentése után rövid idő alatt a többszörösére emelkedett a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek iránti érdeklődés. A legújabb hivatalos statisztika azt mutatja, hogy a lakossági és egyéb telepítések már ezt megelőzően, a második negyedévben is nagyot ugrottak, ezek alapján pedig nem lenne meglepő, ha az év hátralévő részében sosem látott tempóra gyorsulna növekedés. Az ügyfelek közül azonban sokan bizonyára meglepve tapasztalják, hogy a háztartási naperőművek létesítési költségei is nőttek az elmúlt időszakban.

Több tényező is felfelé hajtja az árakat

A kereslet ilyen mértékű erősödése önmagában is a drágulás irányába hat, de a telepítő cégek több egyéb ok miatt is kénytelenek emelni áraikon. Jelenleg egyebek mellett a bérek, az alvállalkozói díjak, az üzemanyagárak, valamint a teherautók költségeinek emelkedése is napelemes rendszerek drágulását okozzák, miközben a forint gyengélkedése miatt a napelemszerelő cégek hatalmas árfolyamkockázatot is futnak – mondta el Petre András, az EU-Solar társalapító vezérigazgatója. A telepítő vállalkozásoknak a komponensek importja miatt jelentős eurókiadásaik vannak, miközben bevételeiket forintban realizálják, a megemelkedett jegybanki alapkamat mellett azonban elmondása szerint gyakorlatilag képtelenek trédeléssel lefedezni euróigényüket; jelenleg 50 forint körül alakul az euróvásárlás felára egy évre.

Részben ennek, részben egyéb okoknak a hatására a komponensek beszerzési ára is emelkedett az elmúlt időszakban, a napelemek ára például 42 százalékkal nőtt. Emellett a drágulás irányába hat például az Európai Bizottság által a kínai alumínium tartószerkezetek importjára kivetett, a 40 százalékot is elérő dömpingvám is, valamint az is, hogy a tengerentúli szállítási költségek fokozatosan a háromszorosukra nőttek a koronavírus-járvány alatt.

Ezért, bár a rezsiemelés hatására érdemben javult a megtérülés, az alapanyag- és járulékos költségek emelkedése miatt a korábban 9-10 éves megtérülési idő egyelőre nem tudott megfeleződni. Petre András tapasztalatai szerint az ügyfelek jellemzően arra számítanak, hogy negyedévente folyamatosan tovább fognak nőni a rezsiköltségek, így a napelemes beruházásuk megtérülési ideje is tovább rövidülhet az elkövetkező években. Az EU-Solar vezérigazgatója nem kívánt jóslásokba bocsátkozni, de arra számít, hogy amennyiben ez a forgatókönyv valósul meg, akkor hosszabb távon már akár 5 évnél is rövidebb lehet a most megvalósuló lakossági napelemes rendszerek megtérülése.

Aki csak teheti, a teljes tetőfelületet telerakja napelemmel

Az érdeklődés, illetve kereslet Petre András tapasztalatai szerint körülbelül ötszörösére nőtt a rezsimódosítás bejelentése óta, ami összhangban áll Szolnoki Ádám, a Manap iparági szervezet elnöke által korábban mondottakkal. Aki csak teheti, a teljes tetőfelületet telerakja napelemmel – fogalmaz a cég vezetője, akinek elmondása szerint a 10-15 kW-os rendszerek telepítésére vonatkozó megrendelés sem ritka. Az energiatárolók viszont még nem keresettek a lakosság körében, miután jelenleg nincs ezt célzó érdemi ösztönző, és a hibrid inverterek terjedése előtt is akadályok állnak, pedig a rendszerirányítónak is nagy szüksége lenne ezekre a végpontokon.

A masszív keresletre tekintettel felvetül a kérdés, hogy képes-e a piaci kínálat kielégíteni az igényeket. Az EU-Solart felkészülten érte a roham, és megfelelő mennyiségű napelemes komponens van raktáron, viszont a hatalmas magyarországi kereslet miatt módosítottak idei nagykereskedelmi terveiken. A társaság egyrészt a Helyreállítási Terv keretében kiírt lakossági napelemes pályázathoz már tavaly megrendelte a szükséges alkatrészeket, emellett az idei év elején jelentős nagykereskedelmi készletet is rendeltek a hazai mellett a horvátországi és romániai piac ellátására, de a masszív magyarországi igényekre tekintettel úgy döntöttek, hogy nagykereskedelmi tevékenységük fokozása helyett egyelőre továbbra is a kiskereskedelmi szegmensre fókuszálnak. Az engedélyezési folyamatban tapasztalható csúszások, a mérőórahiány és az esetleges mérőhely szabványosítás ugyanakkor fennakadásokat okozhat a piacon elmondása szerint.

A társaság vezetője megerősítette a Portfolio otthonfelújítási támogatással kapcsolatos értesüléseit. Az egyéb támogatási formák közül elmondása szerint az MFB – jelenleg szünetelő – 0 százalékos hitelprogramja is meglehetősen népszerű volt az ügyfelek között. Érdekes tapasztalat szerinte, hogy bizonyos ügyfelek számára az 'ingyen napelem' hívószavak hitelessége kérdéses, ezért is döntöttek inkább e program mellett, de a kedvező 10 százalékos önerő-elvárás is növelte a vonzerejét. Ügyfél-szempontból a fix törlesztő is fokozza a biztonságérzetet, ráadásul a költségvetést is kevésbé terheli, azt is 10 évre porlasztva. Egy ilyen, megfelelő feltételekkel kialakított program fogadtatása a visszajelzések alapján meglehetősen kedvező lenne mind a lakosság, mind a piaci szereplők részéről, és nagyobb kiszámíthatóságot is vinne a rendszerbe – fogalmazott.

Címlapkép: Shutterstock