Tenni vagy nem tenni: egy másfajta félelem jelent meg a tőzsdéken

Az év első fele bukdácsolással telt a tőzsdéken, az infláció, amely a jegybankok legoptimistább várakozásaival ellentétben nem bizonyult átmenetinek, az amerikai Fed egyre szigorodó monetáris politikája, valamint a háború, és az energiaválság réme száguldó lavinaként söpörte el az elmúlt időszak páratlan tőzsdei eredményeit. Annak ellenére, hogy a felsorolt problémák továbbra is, sőt talán napról napra egyre nagyobb mértékben válnak életünk részévé, mégis fordulat következett, és az elmúlt szűk két hónap már a régi időkre emlékeztető pozitív hangulatban telt, különösen azután, miután július 27-én Jerome Powell, az amerikai Fed elnöke utalást tett a kamatemelések tempójának lassításáról.

Hol állunk most?

Négy egymást követő pluszos hét után az S&P 500 továbbra is medvepiaci tartományban van, de már több mint 17 százalékkal emelkedett a június 16-i mélypontjától, ennek következtében pedig már "csak" közel 9 százalékkal van alacsonyabban az érték, mint a január elején mért 4818-as történelmi csúcs.

A szélesebb képet nézve, a Nasdaq a mostani emelkedéssel már kilépett a feltételezett medvepiaci tartományból, a Dow Jones pedig mindössze 7 százalékosra csökkentette idei veszteségét.

Mit mondanak a szakértők?

Dan Suzuki, a Richard Bernstein Advisors befektetési igazgatóhelyettese, és Jason Draho, a UBS Global Wealth Management amerikai vagyonallokációs vezetője a hét elején egy jegyzetben az alábbiak szerint vélekednek a jelenlegi helyzetről:

Sok befektető ragaszkodik a korai vásárláshoz, hogy ott lehessenek a fordulópontnál. A történelem azonban azt mutatja, hogy jobb később, mintsem korán beszállni

- írta Suzuki.

A befektetői hangulat a júniusi és júliusi kifejezetten pesszimista hangulatból mostanra - a befektetői pozícionálással együtt- egészen a FOMO (Fear of Missing Out) és a Goldilocks állapotokig változott

- mondta Draho, aki

ugyanakkor figyelmeztetett, hogy azzal, hogy a befektetők optimistábbá váltak a jelenlegi rendkívül bizonytalan környezetben még inkább sebezhetőbbé teszi a piacokat a negatív hírekkel szemben.

Az, hogy a június közepén látott alj jelentette-e a mélypontot, csak utólag derül ki. Az RBA korábbi medvepiaci mélypontok körüli teljesítmény elemzése azt mutatja Suzuki szerint, hogy a mélypontot elkapni nem olyan fontos, mint azt sok befektető gondolná.

Suzuki hozzátette, hogy egy korábban közzétett elemzés frissítése során a teljes 18 hónapos időszak hozamát elemezték, amely magában foglalja az egyes piaci mélypontok előtti hat hónapot és az azt követő 12 hónapot is. Ezután összehasonlították egy olyan befektető feltételezett hozamát, aki a teljes időszak egészében, 100 százalékban rendelkezett részvényekkel, és egy olyan befektetőét, aki a piaci mélypontot követő hat hónapig kizárólag, 100 százalékban készpénzt tartott, majd a pénzt teljesen, 100 százalékban részvényekre váltotta.

Ez nem csak a hozamokat javítja, miközben drasztikusan csökkenti a lefelé mutató kockázatot, de ez a megközelítés több időt ad a beérkező fundamentális adatok értékelésére is, mivel ha nem a fundamentumokon alapul a belépés, akkor csak találgatásról beszélünk

- írta Suzuki.

Mi a helyzet a kivételekkel?

Suzuki továbbá megjegyezte, hogy az elmúlt 70 évben csak 1982-ben, 1990-ben és 2020-ban fordult elő olyan eset, amikor jobb döntésnek bizonyult korán piacra lépni, mintsem a kivárás mellett dönteni, azonban most mások a körülmények.

Ezekben az esetekben a Fed már akkor is csökkentette a kamatlábakat. Tekintettel arra, hogy jelenleg igencsak nagy a valószínűsége annak, hogy a Fed tovább szigorít monetáris politikáján, valamint arra, hogy ennek következtében tovább mérséklődhet a már most is lassuló jövedelemnövekedés, korainak tűnik ma jelentősen növelni a részvénykitettségünket

- mondta Suzuki

Láthatáron egy rég nem látott ismerős, avagy meddig mehetünk még?

Amennyiben elvonatkoztatunk azoktól a véleményektől, és az elmúlt időszakban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ökölszabálytól, amelyek már egy bikapiacot kiáltanak a mostani felpattanás lendületéből és mértékéből adódóan, akkor jóval árnyaltabb a kép.

Először is, az S&P 500 esetében megfigyelhető, hogy napos idősíkon 2021 októberben nem volt ilyen túladott állapotban az RSI, noha erről a szintről még később tudott új csúcsra menni a benchmark értéke, amikor 2021. január 5-én elérte a 4818 pontos történelmi csúcsot. Azonban a trend megtorpanása, és vége egyértelműen látszott.

Hetes idősíkon pedig továbbra is a január óta tartó csökkenő trend van érvényben, ebből a szempontból nézve pedig kulcsszinteken helyezkedik el az árszint, ha pedig nem tud kitörni, úgy egy újabb alj eshetőségét sem lehet elvetni. Az alábbi grafikonról nézve azonban kijelenthető, hogy az emelkedésnek további tere is lehet, akár a 4380-4400-as zónáig.

Címlapkép: Jonathan Kirn