Lakossági napelem: ez lehet az oka, ha a rendszer nem tudja leadni a termelését a hálózatnak

A háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek gyors hazai terjedése nem csak klímavédelmi- és egészségügyi szempontból örvendetes hír, de az ország energiafüggőségének csökkentését, külkereskedelmi mérlegének javítását is szolgálja. Időjárásfüggő jellegéből következően azonban ezen erőművek termelése óhatatlanul magában hord valamekkora bizonytalanságot, ami az egészen más típusú erőművekre és energiafogyasztásra tervezett elosztó és az átviteli hálózatok számára jókora kihívást jelent. Ezért, miközben az olykor 60-70 éves hálózat fejlesztései igyekeznek lépést tartani a naperőműves kapacitás növekedésével, egyebek mellett az is előfordulhat, hogy a háztartási napelemes rendszer átmenetileg nem tudja leadni termelését a hálózatnak.

Értesüléseink szerint a közelmúltban már elő is fordult a bevezetőben ismertetett eset Magyarországon; a probléma azt követően jelentkezett, hogy a szomszédban is napelemes rendszert telepítettek, ezt megelőzően nem volt rá példa. Ha a probléma hosszú ideig fenn állna, az már az elszámolást, illetve a rendszer megtérülését is érintheti, ezért is lehet érdekes, hogy mi okozza, és hogy mire lehet számítani ezzel kapcsolatban a jövőben.

A jelenség hátteréről, lehetséges konkrét okairól dr. Vokony Istvánt, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szakmai és Tudományos Bizottságának elnökét kérdeztük. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense az alábbi, e szempontból releváns trendekre hívta fel a figyelmet.

Nem erre tervezték a hálózatot

Magyarországon az átviteli és az elosztóhálózat jelentős részét a második világháború utáni években építették ki, sőt,

bizonyos szakaszokon a mai napig az 1920-as, 30-as években elhelyezett közép- vagy nagyfeszültségű távvezetékek, transzformátorok üzemelnek,

így az infrastruktúra kora bőven meghaladja az eredetileg 50-60 évre tervezett élettartamát. Ennek következtében a meghibásodásokra is nagyobb az esély, ami akár önmagában is magyarázhatja a problémát.

A rendszert a klasszikus, centralizált erőművi rendszerre tervezték, amelyben a néhány nagy erőmű termelte energiát kell elszállítani a Mavir átviteli hálózán az elosztási csomópontokig, alállomásokig, ahonnan aztán az elosztói engedélyesek osztják szét az igényeket kiszolgálva. Az utóbbi években, évtizedben zajló megújulóenergia-forradalom eredményeként azonban számos közepes és háztartási méretű termelő egység, jellemzően naperőművek jelentek meg a rendszerben, ami helyenként olyan mértéket öltött, hogy emiatt a hálózatban rendszeresen megfordul az energiaáramlás iránya, ami bőven okoz meglepetéseket az üzemeltetőknek. A hálózat sok évtizeddel ezelőtti tervezése során természetesen nem számolhattak azzal, hogy két- vagy ellentétes irányú áramlás is kialakulhat.

Negatív hatások

A hálózatüzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy a hálózat üzembiztonságát fenntartsák; ez alapvető céljuk. Az elosztó és átviteli rendszer irányítója hatalmas erőforrást fordít arra, hogy a szükséges fejlesztéseket elvégezze, de - ahogyan ez a robbanásszerűen gyors, trendszerű változásoknál lenni szokott - a társaságok hálózati rekonstrukció céljára rendelkezése álló véges forrásai soha nem elegendőek minden fejlesztésre. Ezért a multioptimalizálási szempontokat figyelembe véve az üzemeltetők azokra a fejlesztésekre fókuszálnak, amelyek a fogyasztók száma, az infrastruktúra állapota vagy egyéb ok miatt a leginkább kritikusnak tekinthetőek.

A termelés átalakulásával összefüggésben és azzal párhuzamosan a fogyasztói szokások is megváltoznak, így a napelemek többnyire akkor termelik a legtöbb energiát, amikor nem vagyunk otthon, így elfogyasztani sem tudjuk a helyben termelt energiát.

Ezzel egyszerre két negatív hatásnak tesszük ki a hálózatot, mert a feszültségszint az alacsony terhelés (felhasználás) és a naperőművek betáplálása miatt is megemelkedik. Ennek pedig szintén lehet következménye, hogy a mi háztetőre telepített napelemes rendszerünk termelését a hálózat már nem tudja "átvenni".

Ez azzal együtt is előfordulhat, hogy napjainkban a fogyasztói igény jóval nagyobb, mint pár évtizeddel ezelőtt, részben az olyan új fogyasztó berendezések megjelenése és elterjedése következtében, mint például a légkondicionálók.

A szóban forgó korlátozás egyik lehetséges magyarázata - a konkrét részletek ismeretének hiányában - így akár az is lehet, hogy a szomszédba települt naperőmű közelebb van a trafóhoz, és miután a termelése megemelte a feszültségszintet, a másik rendszer invertere érzékelte ezt, majd saját eszközei megvédése érdekében csökkentette a betáplálását.

Derült tavaszi, nyári napokon a háztartási napelemes rendszerek könnyedén nettó betermelővé válhatnak, amennyiben pillanatnyi termelésük meghaladja a fogyasztási igényt. A HMKE-kre vonatkozó aktuális szaldó elszámolási rendszerben a napelemes háztartások lényegében ingyenesen energiatárolóként használják a hálózatot, ami a fentiek miatt alaposan igénybe veszi az infrastruktúrát. Ezt a "szolgáltatását" nem csak napon belül aknázzák ki, de éven belül is, hiszen míg a napelemes HMKE-k nyáron jellemzően nettó betermelők, télen az adott háztartás villamosenergia-igényét nem képesek kielégíteni, ezért az ismét nettó fogyasztóvá válik. Közben a villamos energia hosszú távú, nagy mennyiségű tárolására továbbra sem áll rendelkezésre piacérett megoldás. (Várhatóan a szaldó elszámolás 2023-tól kivezetésre kerül és a bruttó elszámolás veszi át a helyét, de erre még csak tervek ismertek, a konkrét végrehajtás nem.)

Csak komplexen lehet kezelni a problémát

Egyetlen univerzális megoldás nem létezik, így az energiatároló sem ad minden kérdésre választ; a problémát mindenképpen komplexen kell kezelni - mondja dr. Vokony István. Az energiafüggőség csökkentése a háztartásoknak is elemi érdekük, de ezt egy költség-haszon elemzést követően, ésszerű, reális keretek között érdemes véghezvinni; például egy, az önfogyasztás 60-70 százalékára méretezett napelemes rendszer valószínűleg akkor sem lép túl egy bizonyos mértékű visszatáplálást, ha az ingatlan lakói elutaznak két hétre, ezáltal a szomszéd napelemeinek visszatáplálását sem dönti dugába. Emellett az energetikai tervezést nem szabad csak a villamos energiára szűkíteni, a használati melegvíz és fűtési igényre tekintettel például érdemes a napkollektorral és a hőszivattyúval is számolni.

A naperőművek okozta hálózati kihívások, illetve probléma azonban közben eszkalálódik, mivel miközben az energiapiac teljesen a feje tetejére állt, mind műszaki, mind piaci szempontból, egyre többen telepíttetnének napelemet a háztetőre.

Egy bizonyos mértékig a napelemek, illetve az általuk lehetővé tett helyben való termelés a hálózati veszteséget és a hálózat kiterheltségét is képesek mérsékelni, egy küszöbértéket túllépve azonban - amely trafókörzetenként változhat - a kihívások egyre erőteljesebben jelentkeznek.

Jelentősebb termeléskieséstől és áramszünettől egyelőre nem kell tartani

Hogy mire lehetne számítani egy hangsúlyozottan elméleti kedvezőtlen forgatókönyv megvalósulása esetén? A feszültségstabilitási problémák jelentkezését követően akár olyan túlterhelődések is felléphetnek a rendszerben, amelyek már az eszközök hasznos élettartamát is kedvezőtlenül befolyásolhatják, és ami ellen a védelmi berendezések lekapcsolással igyekezhetnek védekezni, praktikusan áramszünetet idézve elő. Amennyiben a megújulóenergia-termelés mértéke úgy érne el egy bizonyos szintet a magyar energiamixben, hogy a hálózati fejlesztések ezt nem követnék, akkor egy hirtelen vihar vagy felhőátvonulás önmagában jelentős ingadozásokat okozhatna az ellátásban, ami már akár a frekvenciastabilitást vagy az ellátásbiztonságot is negatívan befolyásolhatja.

Minderről azonban egyelőre csupán feltételes módban lehet beszélni, hiszen számos olyan eszköz van, amely megvéd minket a jelentősebb termeléskieséstől és áramszünettől. A rendszerirányító feladata a rendszerstabilitás és az ellátásbiztonság szavatolása bármi áron, és amellett, hogy ennek érdekében megfelelő rendszertartalékokat képez, tagja az ENTSO-E európai rendszerirányítói szövetségének is, amely szükség esetén határkeresztező kisegítésekkel támogat(hat)ja a magyar villamosenergia-rendszer stabilitását.

A kihívások fejtörést és gyöngyöző homlokokat eredményeznek ugyan a rendszerirányító és -üzemeltető társaságoknál a helyzet kezelésén dolgozó számos szakembernek, de a megfelelő szürkeállomány egyértelműen rendelkezésre áll, a döntéshozók pedig rendelkeznek az ahhoz szükséges jogkörökkel, hogy határozzanak a megfelelő eszközök előteremtéséről, biztosításáról

- fogalmaz dr. Vokony István, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szakmai és Tudományos Bizottságának elnöke.

