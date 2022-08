Esett Amerika, 2%-os a mínusz

Az AMC részvényei nagy mínuszban vannak a nyitást követően. A mostani esés számos tényező együtteséből következik, az igencsak elromló nemzetközi piaci hangulat mellett az iparág kilátásai sem túl derűlátóak, emellett pedig a vállalat APE elsőbbségi részvénycsomagjának debütálása is növeli a bizonytalanságot. Az utóbbi napokban befutott másik mémrészvény, a Bed Bath & Beyond részvényei is jelentős mínuszban kezdik a napot, a pénteki 40 százalékot is meghaladó esést követően.