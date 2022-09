Pozitív hír érkezett a nyékpusztai földgázfúrásunkról, és rendben jönnek a gázszállítások Magyarországra

Weinhardt Attila 2022. szeptember 09. 19:46

Azért léptünk be a szénhidrogén kutatási-termelési tevékenységbe, mert ez a kockázatcsökkentés mellett az értéknövelést is célozza, továbbá támogatjuk a kormány hazai földgázkitermelés növelési törekvéseit és így az ellátásbiztonság fokozását is – mondta el a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Fritsch László. Az MVM CEEnergy Zrt. vezérigazgatója a Nyékpusztán elindult kutatás kapcsán elárulta, hogy „a fúrás és az azt követő termelési teszt műszaki és geológiai szempontból pozitívnak mondható”. A hazai téli gázellátási kilátások kapcsán pedig leszögezte, hogy „a földgázszállítások szerződésszerűen, ütemezetten zajlanak. A hazai ellátás a jelenleg rendelkezésre álló készletekből is több hónapra biztosított.”