Újra a Fedre szegeződik a világ szeme, kivárás a tőzsdéken

A kormány szombaton jelentette be, hogy az év végéig meghosszabbítják az üzemanyagár-stopot. A döntés következményeiről már megszólaltattuk a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét, most Pletser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét kérdeztük elsősorban a Mol kilátásaival kapcsolatban. A szakember a döntés olajcégre gyakorolt hatásáról, a régiós energiapiac jövőjéről, a magyar piaci ellátásbiztonságról is beszélt, de az árplafon fenntartásának lehetséges változatait is boncolgatta, és elmondta, hogy extrém esetben az is egy elképzelhető forgatókönyv, hogy csak a benzines autókra fog fennmaradni az árstop.