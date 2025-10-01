  • Megjelenítés
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
Portfolio
A Power Purchase Agreement (PPA) a zöldenergia-beszerzés egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb trendje, amely Magyarországon is egyre több vállalatot foglalkoztat. Mit nyerhet egy cég azzal, ha évekre előre fixálja az áram árát, és milyen kockázatokat vállal? Mekkora tényező a napenergia dominanciája, és miért hasonlítják sokan a PPA-t egy házassághoz? Az EnergyTalks új epizódjában Pillár Éva, az E2 Hungary villamosenergia-nagykereskedelemért felelős igazgatója és Németh Gábor, a Zoltek vezérigazgató-helyettese mesélnek a lehetőségekről és a csapdákról.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg. Az epizódot az E2 Hungary – A MET csoport tagja támogatta.

Címlapkép forrása: Unsplash/Mike Erskine

További epizódok

