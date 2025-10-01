Nulla bevétel, milliárdos ígéret – Így fújódik az AI-lufi

Alakul a lufi
Egyre több arra utaló jel van, hogy hatalmas lufi fújódik a mesterséges intelligencia körül, volt itt az elmúlt hetekben minden, például
- milliárdos értékelések olyan cégeknél, amelyek még egy fillér profitot sem termelnek, mint a CoreWeave, amit már most 190 milliárd dollárra értékelnek veszteséges működés mellett, vagy a Cerebras és az Nscale, amelyek több százmillió dollár tőkét vontak be, miközben a bevétel szabad szemmel alig látható.
- Megjelentek a klasszikus körforgásos finanszírozás jelei is, az Nvidia például 100 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba, amely ezt a pénzt Nvidia chipek vásárlására fordítaná, vagyis a beszállító finanszírozza a vevőjét, aki visszakölti nála a pénzt.
- Közben még a legnagyobb szereplők is durván veszteségesek, az OpenAI például az idei első félévben 4,3 milliárd dollár bevétel mellett 7,8 milliárd dollár veszteséget termelt.
Mindez együtt egyre inkább arra utal, hogy az AI-piacon nemcsak forradalom, hanem egy klasszikus buborék is épül.
Minden a helyén van egy jó lufi sztorihoz
Sokan indultak idén abban a versenyben, hogy ki tud nagyobb semmit mutatni AI fronton, de nálam eddig a győztes a Fermi.
